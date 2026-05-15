Popelka s rozhlasovými symfoniky předvedli jednu z nejlepších Mých vlastí posledních let

Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví letos sté jubileum své existence. U této příležitosti mu patřil také letošní prestižní zahajovací koncert Pražského jara 12. a 13. května v pražském Obecním domě, kde pod vedením svého šéfdirigenta Petra Popelky provedl tradičně symfonickou báseň Má vlast Bedřicha Smetany.
Petr Popelka ještě relativně nedávno působil jako profesionální kontrabasista. Jeho první pracoviště coby instrumentalisty bylo právě u symfoniků Českého rozhlasu, kde začal hrát ve svých 19 letech, postupně ale pronikal do předních německých orchestrů a hrál u bavorských rozhlasových symfoniků nebo jako sólový hráč v renomované Staatskapelle Dresden.
Pak se ale rozhodl své zaměření změnit, od roku 2016 se začal intenzivně věnovat dirigování. A během pouhých deseti let se stal jednou z nejvyhledávanějších dirigentských osobností světa. V současné době je šéfdirigentem Vídeňských symfoniků, zatímco v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR) jej letos v dubnu nahradil Elias Grandy (rozhovor s ním jsme přinesli zde).
Zahajovací koncert Pražského jara tak pro Popelku byl zároveň jakousi pomyslnou tečkou za úspěšným působením v roli šéfdirigenta a uměleckého ředitele tohoto předního českého orchestru. I hráči přiznali, že tak pro ně byl koncert výjimečný i dojemný zároveň, protože byl jakýmsi loučením právě s Popelkou.
„Byl to neobyčejný zážitek, tím spíš, že jsme jej mohli provést s naším ‚dosluhujícím‘ panem šéfdirigentem Popelkou a byla to veliká radost,“ svěřil se koncertní mistr Vlastimil Kobrle krátce po koncertě.
Jedna z nejlepších Vlastí
A byl tečkou skutečně par excellence – přinesl jednu z nejlepších interpretací Mé vlasti posledních let, minimálně z těch na Pražském jaru. Dirigent dokázal z orchestru vymáčknout skutečně maximum.
SOČR pod jeho vedením hrál naprosto precizně, ale zároveň plasticky a ikonickou skladbu českého hudebního kánonu dokázal interpretovat svěže, živě a bez patosu. V tomto ohledu se dá říci, že předčil i loňský zahajovací koncert České filharmonie se Semjonem Byčkovem, který nabídl konzervativnější, umírněnější a místy pomalejší vyznění.
„Od podlahy“
Popelka se nebál dát větší zvukový prostor žesťům a zvýraznit linky, které se posluchači mnohdy ztrácí v síle smyčců. Zároveň však zbytečně nevyčnívaly, ale zůstaly jasné a čitelné v celku. Ukázal tak, že i natolik tradiční a často interpretovaná skladba má stále co nabídnout a je v ní neustále co nového objevovat, ať už co se týče tempa, barev, dynamiky nebo zvuku jednotlivých nástrojových skupin.
Většině částí dal Popelka svižné tempo „od podlahy“, jehož úskalím – a to zejména v Obecním domě, který nedisponuje ideální akustikou – bývá zpravidla rozpití melodické linky v rychlém tempu. Hudebníci nicméně hráli soustředěně, přesně a neztratila se jediná nota. Dirigent dobře vystavěl gradace frází a nebál se jít ani do úplného, sotva slyšitelného piana. Posluchače tak udržel soustředěné skutečně na každou frázi a skladba v podstatě neměla slabé místo.
Vyšehrad zůstal snad ponejvíce tradičním a vycházejícím z ikonických interpretací Václava Talicha či nedávno zesnulého Jiřího Bělohlávka. Harfy rozmístěné na protilehlých stranách jeviště hrály přesně a motiv harfy středověkého barda Lumíra nejednomu posluchači připomněl ikonickou znělku, spojenou příznačně právě s Českým rozhlasem.
Snad nejlepší částí ze všech byla notoricky známá Vltava, která nabídla krásný plný zvuk, dala rovněž větší prostor žesťům, ale i hřmotným, bicím, dramatičtějším, než tomu obvykle bývá. Rej rusalek naopak zpodobnil Popelka s nebývalou něhou a lehkostí.
Právě symfonickou báseň Vltava společně s úvodním Vyšehradem dokončil Smetana v rychlém sledu jako první. A zřejmě jako jediné je ještě skutečně slyšel zaznít, než vlivem táhlého onemocnění sluch zcela ztratil.
Šárka, inspirovaná mytologickým příběhem o dívčí válce, nabídla zejména zpěvnost a cit pro taneční části, které zazněly se skutečně rustikální vervou. Povedený byl i „výluh“ Z českých luhů a hájů s velmi kontrastními tempy.
Závěr v podobě Tábora a Blaníku pak působil až téměř mysticky. Melodie husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci prostupující oběma částmi hranými tradičně attacca (v kuse – pozn. red.), probouzela snad v každém hrdé, ač v poslední době – po vlně vyhraněného nacionalismu spojeného často až s xenofobií – trochu pošlapané, češství. Člověk měl skoro chuť „vyjet“ společně s bájnými blanickými rytíři.
Poslední tóny v podobě reminiscence Vyšehradu a Vltavy tak mnohým pomohly oprášit vlastenecké cítění a hrdost na bohatou českou kulturní tradici se zdravým, ale ne přehnaným sentimentem. Ta i nadále žije právě v podobě renomovaných hudebních těles a světově oceňovaných festivalů (jako je právě Pražské jaro), jež spojují tradici se současnou hudební scénou.
Livestream zahajovacího koncertu Pražského jara 2026 můžete zhlédnout na youtubovém kanálu festivalu:
