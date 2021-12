Podcast: Podvraťák, Gott, filozofka i jezdci Apokalypsy

Volejbalistky Dukly Liberec prohrály v Lize mistryň na palubovce THY Istanbul 0:3 po setech 18:25, 15:25 a 22:25. Úřadující české šampionky hrají elitní soutěž poprvé a ve skupině C jsou po třech zápasech bez zisku setu poslední.

Hráčky Dukly slavily po bloku první bod utkání, ale o vedení rychle přišly. Horší příjem vedl k nízké úspěšnosti útoku a podáním rozhodily obranu Istanbulu jen výjimečně. První set rozhodla šňůra šesti bodů Istanbulu na 15:7 a ve druhé sadě už domácí hráčky jasně dominovaly.

Na začátku třetího dějství se podařilo vedoucímu celku extraligy odskočit do dvoubodového náskoku 4:2. Dukla vedla ještě 14:13, pak ale ztratila čtyři míče po sobě. "I když to je těžký, pojďte do toho," říkal trenér Libor Gálík o pauze, ale jeho svěřenkyně se už na soupeřky nedotáhly.

V předešlých zápasech prohrály volejbalistky Liberce 0:3 v Moskvě s Dynamem i doma s Novarou. Odvety začne Dukla 20. ledna v Itálii a poté bude hrát dvakrát pod Ještědem - 2. února přivítá Dynamo Moskva a 15. února zakončí vystoupení v soutěži s Istanbulem.