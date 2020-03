Podcast Petra Viziny: Po volbě Zemana jsem měl pocit, že padají zábrany, říká Štindl

Ondřeji Štindlovi, úspěšnému scenáristovi seriálu Svět pod hlavou nebo filmu Pouta, které získaly Českého lva, právě vychází novela Až se ti hlava zatočí. "Nevím, jestli Johan vůbec chce, aby to, co dělá, dávalo hlubší smysl. Spíš je všestranně a neadresně naštvaný na všechno a na všechny," portrétuje autor hlavní postavu, která je podle všeho zkažená svým privilegovaným postavením.

Píše se leden 2018 a právě vyšlo najevo, že Miloš Zeman si prodlouží pobyt na Hradčanech. V nejmenované pražské redakci pak dostává vyhazov novinář Johan. Okoralý a sebestředný, podobně jako prezident, s nímž ostatně sdílí názor, že novináři jsou škůdci. O sobě si to myslí v první řadě.

Čtyřiapadesátiletý novinář, scenárista a spisovatel Ondřej Štindl ve své nové próze Až se ti hlava zatočí vypráví příběh, který se odvíjí od poslední prezidentské volby. "Měl jsem v těch dnech pocit, že se něco skutečně děje. Zakaboněné tváře, zima a tma. Měl jsem pocit, že se s námi něco stalo. Že padla určitá zábrana. Když to řeknu nadneseně, jako kdyby lidi hledící do propasti do ní začali v závrati s úlevou skákat," přibližuje.

Hlavní postava novely, novinář Johan, je podobného věku a téhož povolání jako autor. "Doufám, že postava antihrdiny Johana je přesvědčivá. Že ta figura má nějaké vypovídající rysy, k nimž je možné se vztáhnout takovým možná trochu zděšeným způsobem," vykresluje poněkud ambivalentní povahu muže, který je málo vzdělaný na to, aby v redakci platil za experta, a málo zábavný a provokativní na to, aby budil reakce čtenářů na internetu.

Štindlův Johan je padesátník podle všeho zkažený privilegovaným postavením, které by mu za jiných okolností náleželo jen stěží. Pomalý na dobu internetu, oschlý na svůj vlastní věk.

"Na jeho obhajobu bych řekl, že ještě pořád má i ve stavu, který se dá nazvat narcistním, agresivním peklem, nějakou - i když možná pokřivenou - snahu o sebereflexi. Sám sebe totiž strašně nesnáší, nebaští své konstrukce, což ho dokope k tomu, že sám sobě začne nadávat," popisuje ústřední postavu Štindl.

"Nevím, jestli Johan vůbec chce, aby to, co dělá, dávalo hlubší smysl. Spíš je všestranně a neadresně naštvaný na všechno a na všechny," pokračuje v portrétování svého imaginárního vrstevníka.

Ondřej Štindl působil v české redakci BBC, v časopisu Týden a Lidových novinách. Momentálně je komentátorem Echa 24. Za scénář k filmu Pouta a seriálu Svět pod hlavou byl oceněn Českým lvem. Knižně publikoval romány Mondschein (2012) a K hranici (2016). Aktuální novela Až se ti hlava zatočí je součástí Velkého knižního čtvrtka.

