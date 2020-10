Podcast Petra Viziny: Nepíšu historky z podsvětí, leda tak z očistce, říká Pýcha

Se scenáristou Petrem Pýchou o tom, kam až se dá zajít v krutosti a proč se v sauně chlapi nehádají do krve.

Držitel Českého lva za scénář k filmu Všechno bude učí na střední škole v Semilech a doma v Lomnici nad Popelkou je o nedělích zvoníkem.

Ve hře, kterou teď podle jeho scénáře připravuje Český rozhlas, má vedlejší, přesto důležitou roli inženýr, podnikatel, miliardář a filantrop Horálek, který se chystá vstoupit do politiky s projektem Šťastná země. "První, co režiséra na celé té hře zajímalo, byla odpověď na otázku, jestli jde o Babiše," neskrývá jisté rozpaky Petr Pýcha.

Podcast s Petrem Pýchou si můžete poslechnout zde:

Scénáře často tvoří se svým spolužákem z první třídy základní školy, spisovatelem Jaroslavem Rudišem. Společně napsali hru nazvanou Léto v Laponsku (2005). V Česku jim vynesla Cenu Alfréda Radoka, Finové díky ní přišli na chuť sauně jako prostředí mužské pospolitosti.

"Sauna vás zbaví tělesných i mentálních jedů. Vypotíte je. Zároveň je to prostředí, kde se povídá, ale na rozdíl od hospody se tam chlapi nerozčilují a neporvou do krve, protože by je v tom vedru trefilo," přibližuje Pýcha prospěšnost saunování pro veřejnou rozpravu.

Pýchovy scénáře mají vždy svou hrabalovskou "perličku na dně", událost, která obstojí při vyprávění kdekoliv - u hospodského stolu, stejně jako na lavičce v sauně. Nalézt ji lze ve filmu Úhoři mají nabito režiséra Vladimíra Michálka, stejně jako v hororové komedii Lidojedi, kde si Pýcha s Rudišem vyzkoušeli, kam až mohou dojít v brutalitě zápletky.

Právě dokončovanou hru Bulhar, z níž v podcastu uslyšíte ukázky, uvede Český rozhlas Vltava v úterý 3. listopadu.

Vítejte u pořadu Na dotek, hostem Petra Viziny je dnes scenárista Petr Pýcha. K poslechu na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Spotify i Apple Podcasts.