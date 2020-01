Podcast Petra Viziny: Hlava nesmí přerůst a nárty rozhodují o všem

Světově uznávaná tanečnice a režisérka Miřenka Čechová odkrývá pozadí výchovy baletek. Kdo viděl film Černá labuť, nejspíš už tuší, jak je tvrdé a bolavé.

V autorském představení S/He is Nancy Joe | Foto: Archiv Miřenky Čechové

"Nohy vás budou živit," říká vždycky profesorka na klasiku. "Nohy tě mají živit," říká s povzdechem matka (která doufala, že budeš paní doktorka), když ti kupuje hojivý krémy, náplasti a dezinfekce na krvavý prsty, Fastum gely na natažený šlachy, analgetika a masti na tlumení bolesti a kolageny na bolavý klouby.

(ukázka z knihy Baletky, Paseka, 2020)

Podcast s Miřenkou Čechovou si můžete pustit zde:

Tohle není vyprávění o slávě. Třebaže kariéra sedmatřicetileté tanečnice, performerky, režisérky a choreografky Miřenky Čechové je výčtem úspěchů doma a hlavně v zahraničí.

Jako performerka účinkovala v 18 celovečerních inscenacích, většinou autorských a většinou také oceněných. Jako režisérka a choreografka se podepsala pod další více než desítku celovečerních představení, často v zahraničních koprodukcích. Naposledy se podílela na díle Opera and the French, k jehož režijnímu vedení ji pozval americký barokní orchestr Opera Lafayette. Uvedena pak byla v New Yorku a Washingtonu, D.C.

Miřenka Čechová se ale rozhodla s tancem navždy skončit. Proč, vysvětluje v připravované knize Baletky - šokujícím obrazu drezury budoucích umělkyň, která má jen málo společného s představou ladných tanečnic na ozářeném pódiu.

Budeš expert na výrobky proti bolesti, zánětům, namoženým svalům, zarůstajícím nebo úplně slezlým nehtům, vbočeným palcům, bradavicím, který zaručeně chytneš ze společných sprch, kde trávíš přestávky po každý taneční hodině (dá se tam bezvadně brečet), takže k Vánocům si přeješ slevovej kupón do lékárny. Máš to všechno zapsaný?