Podcast Na dotek: Slováky jsem považoval za iracionální pachatele rozpadu

Policie do Česka v závěru roku eskortovala dva uprchlíky, kteří se vyhýbali vězení v Latinské Americe. Na webu policie o tom dnes informoval mluvčí policejního prezidia David Schön. Jeden byl podle něj zadržen v Kolumbii a druhý v Panamě. Po přistání v Praze je policisté převezli do věznice.

Jeden z uprchlíků podle Schöna utíkal před spravedlností téměř 17 let. Na jeho vypátrání se podílelo mnoho policistů a dalších partnerů z různých bezpečnostních složek doma i v zahraničí. Mluvčí neupřesnil, za jakou trestnou činnost byl muž odsouzený. Podotkl pouze, že pražští kriminalisté, kteří ho převezli z letiště do nejbližší věznice, tak udělali pomyslnou tečku za jedním ze svých nejdelších případů. Vedle uprchlíka museli policisté při letu z Panamy do Nizozemska střežit také muže, který pod vlivem alkoholu ohrožoval let. V Amsterdamu ho pak předali tamním policistům.

Druhý uprchlík se roky vyhýbal soudu a následně nástupu trestu odnětí svobody za násilnou trestnou činnost. Zadržen byl v listopadu v Kolumbii a následně deportován do Česka. Po přistání ho policisté z cizinecké policie převezli do jedné z pražských věznic, kde si podle Schöna začal odpykávat trest odnětí svobody 5,5 roku.

V letošním roce i přes komplikace způsobené epidemií koronaviru byla podle mluvčího zadržena díky mezinárodní policejní spolupráci téměř tisícovka lidí pro potřeby české justice či zahraničních partnerů. V převážné většině to bylo na základě evropského zatýkacího rozkazu, v několika desítkách případů šlo o zadržení na základě mezinárodního zatykače, uzavřel mluvčí.