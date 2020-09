Podcast Miloše Doležala: Přepadly nás čtyři junkersy a prostřílely nám welouše

Irský úřad pro ochranu osobních údajů (IDPC) začal vyšetřovat, jak společnost Facebook převádí data o uživatelích z Evropské unie do Spojených států, a naznačil, že aktuální právní mechanismus pokrývající tyto přenosy nemůže být dál uplatňován. Provozovatel největší sociální sítě světa to ve středu oznámil na firemním webu. Facebook by podle některých médií mohl být brzy donucen ukončit posílání údajů z EU do USA.

Krok irského regulačního orgánu je prvním významným důsledkem nedávného verdiktu Soudního dvora Evropské unie (CJEU) o dvou právních rámcích pro přesun dat přes Atlantik, píše agentura AP. Soud v červenci zneplatnil dohodu mezi Bruselem a Washingtonem známou jako Privacy Shield ("štít EU-USA"), která podle jeho názoru nezajišťovala unijním uživatelům dostatečnou ochranu před špehováním ze strany americké vlády. Starší mechanismus označovaný zkratkou SCC (Standard Contractual Clauses) soud umožnil nadále využívat. Vyzval ale dozorčí orgány, aby pozastavily nebo zakázaly posílání dat mimo EU v případech, kdy nelze mít jistotu o úrovni ochrany údajů v cílových zemích.

To vedlo k novým krokům IDPC, který je hlavním evropským kontrolorem Facebooku v otázce ochrany soukromí uživatelů, neboť kalifornská společnost má svou evropskou centrálu v Dublinu. Deník The Wall Street Journal napsal, že úřad firmě zaslal předběžné nařízení požadující přerušení datových toků do USA.

Podle AP by mohlo vyšetřování IPDC donutit Facebook k nákladné reorganizaci jeho operací. Web Politico předpovídá brzké ukončení datových transferů do USA, podotýká však, že před konečným verdiktem irského úřadu ještě Facebook bude mít možnost své praktiky hájit.