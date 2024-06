Petice o kultuře pojmenovává důležitá témata. Bohužel urážlivým jazykem

"Jestli si petici beru osobně? Byl to pro mě velký šok, a pokud to na mně teď není vidět, určitě to se mnou emočně velmi pohnulo a hýbe,“ říká výtvarnice Eva Koťátková v reakci na nedávný dopis osobností české kultury, které kritizují poměry na pražské Akademii výtvarných umění, v Národní galerii a okolo Ceny Jindřicha Chalupeckého.