Po 16 letech vystoupili Sex Pistols. Bez původního zpěváka a buřičského náboje

Slavná britská punková kapela Sex Pistols se toto úterý večer v Londýně po 16 letech vrátila na pódium, avšak bez zpěváka Johna Lydona alias Johnnyho Rottena. Tři původní členové skupiny s novým frontmanem chtěli v britské metropoli původně odehrát tři charitativní koncerty, už ale plánují další.

Všechny tři večery byly vyprodány během několika minut. Ten první podle agentury DPA nadchnul fanoušky. Kapela zahrála všechny písně z alba Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, které vyšlo roku 1977 a obsahuje i hity God Save the Queen nebo Anarchy in the UK.

Vystoupili osmašedesátiletý kytarista Steve Jones, stejně starý bubeník Paul Cook, o rok mladší baskytarista Glen Matlock a čtyřicetiletý zpěvák Frank Carter ze skupin Rattlesnakes a Gallows, který ještě nebyl na světě, když jediná studiová deska Sex Pistols vyšla.

Obměněnou formaci vidělo zhruba 400 diváků v komorním sále Bush Hall v londýnské městské části Shepherd's Bush. Hit God Save The Queen si na pódium na několik vteřin přiběhl zazpívat i populární mladý rockový zpěvák Yungblud, než se zase vmísil do davu.

Kromě Johna Lydona alias Johnnyho Rottena chyběl mezi účinkujícími ještě původní člen uskupení Sid Vicious, který zemřel v roce 1979. Dle online deníku The Independent byla absence původního frontmana zjevná. "Sex Pistols byli tím, čím byli, díky Lydonovi, díky jím projevovanému znechucení a hrůze ze sebe sama i okolního světa," píše web.

Podle něj tak Frank Carter předchůdce jednoduše nemohl plně nahradit, přestože se v úterý snažil, seč mohl.

"Samozřejmě po téměř 50 letech ty skladby zdaleka nemají tak ničivou sílu, jako když je z reproduktorů pouštěli teenageři lačnící po vzpouře a násilí," upozorňuje list. Hudebníci při vzájemné souhře ale stále jiskří a například kytarista Steve Jones hrál, jako by mu vůbec netáhlo na sedmdesátku, uzavírá časopis.

Britský deník Guardian vystoupení udělil čtyři z pěti hvězdiček. Podle jeho recenzenta se sice vždycky žertovalo, že Sex Pistols neumí hrát, pravdou je ale opak a skladby jako Seventeen nebo Pretty Vacant dokázaly, že jde pořád o výbornou rock'n'rollovou sestavu, míní Guardian.

I ten si všímá, že punková kapela kdysi považovaná za hrozbu pro společnost se proměnila v nostalgickou vzpomínku zbavenou buřičského náboje. "Když na konci hrají Anarchy in the UK, zní to jako férové shrnutí nedávného dění na britských ulicích. Před desátou je konec, čtyři stovky usměvavých starých pankáčů vytahují průkazy na autobus a jedou domů," shrnuje kousavě britský list.

Další dva koncerty Sex Pistols se uskuteční tuto středu a znovu ve čtvrtek. Hudebníci je uspořádali, aby pomohli nezávislému sálu Bush Hall, který existuje od roku 1904 a jemuž hrozilo, že kvůli nedostatku peněz bude muset zavřít. Členové Sex Pistols k místu mají vztah, kytarista Jones a bubeník Cook vyrůstali v sousedství, vysvětluje web NME.com.

Zájem o trojici vystoupení byl tak velký, že kapela už oznámila další. Uskuteční se 26. září v sále O2 Forum Kentish Town, jenž pojme až 2300 lidí. "Odezva je neuvěřitelná. Bylo nám ctí, že jsme mohli pomoct místnímu podniku. Ale očividně existují i další fanoušci, kteří by nás chtěli slyšet," zdůvodnil další koncert kytarista Steve Jones.

Sex Pistols se od rozpadu v lednu 1978 již několikrát znovu dali dohromady. Poprvé v roce 1996, kdy absolvovali šestiměsíční turné nazvané Filthy Lucre. Jednou ze zastávek byla i pražská Sportovní hala. Další dvě koncertní šňůry následovay v letech 2002 až 2003 a naposledy 2007 až 2008.

Původní zpěvák John Lydon se svou další skupinou Public Image Ltd vloni vystoupil v Praze a Brně.

