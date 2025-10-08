Kultura

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Kultura v ČR by v nadcházejících pěti letech měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade Státní kulturní politika 2026-2030+, kterou ve středu 8. října schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Dokument považuje za pomyslné uzavření svého působení na ministerstvu.
Národní divadlo v Praze je jedním ze symbolů české kultury.
Národní divadlo v Praze je jedním ze symbolů české kultury. | Foto: Vlad Zymovin / Shutterstock.com

Podle výše zmíněného textu se má kultura v Česku stát přirozenou součástí života a zároveň má být připravená na změny, což mimo jiné znamená důraz na propojení sektoru s průmyslem a inovacemi. Dokument stanovuje tři prioritní oblasti a je strategickým rámcem, podle něhož se má kultura v příštích pěti letech rozvíjet a přispívat k odolnosti společnosti.

První z priorit zdůrazňuje, že se má kultura stát přirozenou součástí života. Má se proto zvýšit její dostupnost a přístupnost, měla by posilovat celoživotní vzdělávání a také systematicky rozvíjet publikum.

Druhou prioritou je sebevědomý kulturní a kreativní sektor, což představuje nároky jak na zázemí, tak na financování a stabilní pracovní podmínky. Podle ministerstva je třeba posílit pozici kultury na trhu práce, zajistit důstojné mzdy a férové podmínky.

Systém má být předvídatelný na základě víceletého plánování a mixu veřejných, soukromých i evropských zdrojů. Posílit je třeba vícezdrojové financování a reformovat granty. Baxa v létě řekl, že se předpokládá větší zapojení krajů do podpory místní kultury.

Za třetí má být kultura připravená na změny, což mimo jiné znamená důraz na propojení sektoru s průmyslem a inovacemi, spolupráci napříč ministerstvy. Zvýšit konkurenceschopnost má také export české kultury.

Strategický dokument chystalo ministerstvo od začátku letošního roku pod vedením jeho náměstka Davida Kašpara (STAN). Ministerstvo ho představilo jako rámec spolupráce pro územní samosprávy, veřejné instituce, kulturní organizace, kreativní profesionály i širší občanskou společnost.

Na přípravě se podíleli zástupci profesních organizací, kulturních institucí, veřejné správy, krajů a také mládež. Plán implementace státní kulturní strategie do roku 2031 má příští vláda podle dokumentu schválit do konce června 2026 s konkrétními opatřeními a termíny.

 
