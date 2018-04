Per Gessle přijede do Prahy s hity Roxette. Jeho kolegyně z kapely už koncertovat nemůže

3. 4. 2018

Per Gessle, polovina švédského dua Roxette, přijede 7. října do pražského Fora Karlín. Zahraje tu i největší hity kapely, jež se proslavila například skladbami How Do You Do či It Must Have Been Love. Na jaře 2016 musela Gessleho kolegyně Marie Fredrikssonová ze zdravotních důvodů přerušit turné, na které navazovalo vydání alba Good Karma. Gessle proto začal psát písně pro svůj sólový projekt. S několika členy doprovodné skupiny pak absolvoval turné po Švédsku, kde hrál také skladby ze sólového alba. Nyní bude v turné pokračovat. "Marie je samozřejmě nenahraditelná, ale dává nám požehnání. Oba si myslíme, že toto by mohl být skvělý způsob, jak udržet písně čerstvé," říká zpěvák.

autor: Kultura | 3. 4. 2018