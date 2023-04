Pavlíček vydal kompilaci Faces, k tečce za Pražským výběrem mu chybí silnější skladby

Jako kytarista se proslavil v kapele Pražský výběr, coby skladatel ve formacích Stromboli nebo BSP, jako producent se podepsal pod nahrávkami předních českých hudebníků. Na právě vydané kompilaci Faces se Michal Pavlíček ohlíží za rockovou částí své tvorby. Nová deska Pražského výběru je podle něj stále ve hře, s dosud připravenými skladbami ale spokojený není.

"Nechci být nevstřícný vůči klukům v kapele, ale zatím mě ty věci prostě nepřesvědčují, abychom z toho udělali povedenou tečku za Pražským výběrem," říká. "To je asi lepší se na to vykašlat, než dělat nějaký slepenec za každou cenu. Musíme si za tím všichni komplet stát, jinak to nedává smysl. Ale může se stát nějaký zázrak a objeví se nové ohromující skladby, které to nakopnou," dodává.

Čtyřalbová kompilace Faces vyšla na LP a v rozšířené podobě na CD. Komplet vykresluje Pavlíčka jako autora i kytaristu s nezaměnitelným rukopisem. První strana LP je věnovaná Pražskému výběru, druhá Stromboli, na třetí desce jsou nahrávky formace BSP a Pavlíčkova spolupráce s Monikou Načevou, Zuzanou Michnovou nebo Richardem Müllerem. Druhá strana desky je instrumentální.

Ani takový výběr však nemůže obsáhnout rozsáhlou Pavlíčkovu tvorbu, která se českou scénou táhne od 70. let minulého století, kdy jako čerstvý absolvent pražské FAMU vstoupil do hudební branže.

Že není výběr úplně průřezový, připomíná sám Pavlíček. "Posluchači tam nenajdou scénické projekty, muzikály, písničky třeba pro Lenku Filipovou, není tam ani píseň, kterou jsem napsal s Jiřím Suchým. Prostě tam není řada věcí, která by na tom best of měla být. Ale já jsem se snažil, aby to mělo jednotný, trošku rockový ksicht a bylo to takové best of spíše z rockové oblasti," vysvětluje.

Podobné nahrávky vycházejí k různým životním výročím, Pavlíček však oslavil 65. narozeniny už předloni. "Ono se to dohadovalo dávno, vydání se ale oddalovalo kvůli tomu, že mi asi deset CD vyšlo u Sony Music a pro Warner Music bylo problémem získat práva. Nakonec se to nepodařilo a výběr jsem musel okleštit o věci ze sólové desky Kamila Střihavky Woo-Doo nebo z alba Big Heads Čombió. Životní jubileum jsme tak o dva roky prošvihli, ale v mém věku je jubileem každý další rok," říká muzikant.

Michal Pavlíček (67 let) Skladatel, kytarista, zpěvák, producent se nejvíc proslavil s kapelymi Pražský výběr a Stromboli. S Kamilem Střihavkou a Otou Balagem stál u zrodu projektu BSP. Svoji instrumentální tvorbu prezentoval se souborem Big Heads a na sólových albech.

Napsal mnoho písní pro zpěvačku Moniku Načevu. Složil scénickou hudbu k divadelním představením, například k Višňovému sadu v Divadle na Vinohradech.

Je autorem muzikálů Excalibur, Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi, napsal balety Malý Princ a Kráska a zvíře. Složil hudbu k mnoha filmům i televizním seriálům. V roce 2016 byl uveden do síně slávy Akademie populární hudby.

Loni odehrál pravděpodobně poslední turné se skupinou Stromboli. "Jirka Veselý už nechce hrát a bez něj by to nebyly pravé Stromboli. O prázdninách budeme mít nějaké koncerty s Pražským výběrem, jinak pravidelně hraji se svým triem a na příští rok plánuji několik koncertů s Jihočeskou filharmonií," ohlašuje.

Pavlíčkovu filmovou hudbu mohou slyšet diváci seriálu Volha, který v těchto dnech vysílá České televize. "Nějak mi to sedlo asi i tím, že jsem 30 let žil v normalizační době a zažil jsem mimo jiné marasmy s Pražským výběrem," prohlašuje.

"Volha je černá komedie s autentickým zobrazením doby a tehdejší společnosti - konformista, prospěchář a práskač, disidentka. Je nutné si tu dobu připomínat, aby i dnešní generace pochopila, jaký to byl morální úpadek. Volha rozvířila vody, a to je správné. Někomu se to líbí, pro někoho je to třeba moc vulgární, někdo na to nechce vůbec vzpomínat," konstatuje Pavlíček.