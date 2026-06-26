Pavel bude v úterý na Hradě jednat s Klempířem o veřejnoprávních médiích

Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy). Jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu o audiovizi nebo situaci v kultuře, uvedl v pátek 26. června na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Vláda v polovině června schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet. Návrh kritizují opozice i obě média. Pavel ve čtvrtek řekl, že tempo navrhovaných změn ponechává jen málo prostoru pro důkladnou odbornou debatu a zhodnocení důsledků.
Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně uvedl, že vláda změnou financování pouze plní svůj program. Odmítl, že by kabinet chtěl tímto krokem ovlivňovat veřejnoprávní média. Podle opozice je návrh zásahem do nezávislosti ČT a ČRo. Pracovníci obou institucí byli toto pondělí kvůli vládnímu plánu ve čtyřiadvacetihodinové výstražné stávce.
Pavel ve čtvrtek vystoupil na Valném shromáždění Evropské vysílací unie (EBU), delegátům v projevu mimo jiné řekl, že změny mohou ovlivnit rozpočty médií způsobem, který podkope jejich finanční stabilitu, naruší dlouhodobé plánování a ohrozí hodnoty budované po desetiletí. Už dříve uvedl, že u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit.
Prezident na Hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Ze členů kabinetu přijal v poslední době například ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Z opozice se na Hradě setkal s předsedou ODS Martinem Kupkou nebo šéfem hnutí STAN Vítem Rakušanem.
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