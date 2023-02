Cenu kritiky za mladou malbu získal Patrik Adamec, obrazy vyplňuje pěnou

Vítězem letošní Ceny kritiky za mladou malbu se stal devětadvacetiletý student pražské Akademie výtvarných umění Patrik Adamec. Tématem ročníku byla Krajina vnitřní a vnější. Rodák z Chomutova, který vyrůstal s rodiči na americké Floridě, soutěžil s několika obrazy. Obrací se v nich k místům svého dětství i současného života v Česku.

Adamec má za sebou už několik výstav, kromě výtvarného umění studoval architekturu. V soutěži měl dva obrazy stylizované krajiny, které vytvořil emailovou malbou na plátně. Namísto vypnutí na dřevěné desce jje vyplnil pěnou, celek tak tvoří dojem měkkého a útulného prostředí. Na jednom obraze je domeček s dvěma kaktusy, na druhém jen domek a slunce na obloze. Druhé dílo nemá geometricky ohraničený formát, rozlévá se zdánlivě na celou stěnu galerie.

"Jsem 16 let v Česku, zajímala mě psychologická krajina, co by dělal člověk, kdyby stále žil v USA, vyrostl by v malíře, nebo sochaře?" řekl autor před úterní vernisáží výstavy děl finalistů. Ta bude v Galerii kritiků sídlící v pražském paláci Adria k vidění do 5. března. "První přišel obraz Kde domov můj, který nemá spoutané hranice. Snažil jsem se přijít na to, kdo by mohl být Patrik, který by mohl být Američan. Pak je evropská krajina, v ní jsem se snažil těmi reliéfy zkoumat hranice tvarosloví, kde to může být rozplizlé po celé stěně, která celá může být obrazem. Evropská krajina pro mě znamená, že čím více tu jsem, tím už se jako člověk tvaruji," dodal.

Cenu pořádá Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Cílem je podpořit tvorbu studentů nejvyšších ročníků vysokých uměleckých škol a jejich absolventů. Uchazeči se soutěže mohou zúčastnit maximálně třikrát. Přednost ve výběru dostávají ti noví před finalisty minulých ročníků, s nimiž se organizátoři snaží navázat dlouhodobější výstavní spolupráci. Pořadatelé také od vítězů dostávají po jednom jejich vítězném díle. O letošním vítězi rozhodla porota vedená historikem umění Václavem Hájkem.

