Přeskočit na obsah
Benative
30. 7. Bořivoj
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pařížská výstava ukazuje Tutanchamonovu hrobku tak, jak ji v roce 1922 objevil Carter

ČTK

Nejprve místnost přeplněná nábytkem, šperky, ale i jezdeckými vozy, vedle ní komora plná potravin, vína a oblečení a teprve za nimi zazděný vstup do pohřební komory. Pařížská výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady ukazuje hrobku slavného faraóna přesně tak, jak ji v roce 1922 objevil britský archeolog Howard Carter.

Výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady
Pařížská výstava Tutanchamon ukazuje hrobku slavného faraóna přesně tak, jak ji ve 20. letech 20. století mohl vidět archeolog Howard Carter. Foto: Profimedia – ČTK / Šupová Tereza
Reklama

Nejedná se o originály, ale téměř tisíc vědecky přesných replik vyrobených přímo v Egyptě podle původních předmětů a schválených egyptology. Díky tomu si mohou návštěvníci zblízka prohlédnout i předměty, které by Egypt nikdy nezapůjčil.

Organizátoři expozice zrekonstruovali jednotlivé komory včetně rozmístění předmětů přesně tak, jak ležely při objevu. To je něco, co v Egyptě není možné vidět, protože originální nález byl dávno rozebrán a převezen do muzeí. Každý z návštěvníků dostane audioprůvodce a postupně si prochází jednotlivá objevená místa podobně jako Carter.

Egyptoložka Florence Maruéjolová, pařížská mluvčí výstavy, zdůrazňuje její vzdělávací rozměr. Díky rekonstrukci v původním uspořádání si podle ní návštěvníci dokážou mnohem lépe představit bohatství pohřební výbavy mladého faraóna než při pohledu na jednotlivé předměty vystavené odděleně v muzeu.

Výstava Tutanchamon, jeho hrobka a poklady
Na pařížské výstavě Tutanchamon je k vidění i vědecky přesná replika jezdeckého vozu, který se rovněž nacházel v hrobce slavného faraona.Foto: Profimedia – ČTK / Šupová Tereza

Po prvních komorách plných neuspořádaných předmětů si návštěvníci výstavy mohou zblízka prohlédnout všechny pohřební svatyně, tedy pozlacené dřevěné schránky, které obklopovaly faraónovu rakev. Ta největší měřila přibližně pět metrů na délku a 2,7 metrů na výšku. Množství pozornosti přitahuje zejména jedna z nejvěrnějších kopií slavné zlaté pohřební masky.

Reklama
Reklama

Podrobnosti o objevu, které si návštěvníci vyslechnou v audioprůvodci, celkově přibližují jeden z největších archeologických příběhů všech dob. Na začátku 20. století se totiž archeologové domnívali, že v Údolí králů už byly objeveny všechny významné hrobky a že další hledání je jen ztráta času a peněz. Howard Carter s tím ale nesouhlasil. Výzkum financoval anglický šlechtic lord Carnarvon, po šesti letech bez úspěchu se ale údajně rozhodl zaplatit již jen jednu poslední sezónu.

Na začátku listopadu 1922 narazil jeden z dělníků při odklízení suti na kamenný schod. Carter brzy objevil, že schody vedou dolů a za nimi se nachází zazděný vchod se starověkými pečetěmi. Tehdy okamžitě zastavil práce a poslal Carnarvonovi telegram. A čekal, až lord spolu se svou dcerou Evelyn dorazí z Anglie. Teprve o dva týdny později udělali ve dveřích malý otvor a Carter do něj zasunul svíčku. Tehdy se ho lord Carnarvon údajně zeptal: "Vidíte něco?" A on měl odpověděl: "Ano...úžasné věci." Ve světle svíčky se před ním začaly postupně vynořovat obrysy zlatých předmětů, které se nacházely v první místnosti hrobky.

Carter později napsal, že jak si jeho oči zvykaly na světlo svíčky, zlato bylo doslova všude. Nejvíce ho ale překvapil chaos - předměty neležely jako v muzeu, ale byly nahromaděné jeden přes druhý.

Samotné otevření hrobky byl ale jen začátek, Howard Carter byl totiž velmi pečlivý archeolog a strávil téměř deset let katalogizací všech nalezených předmětů. A během pařížské výstavy se návštěvníci rovněž dozví, že od objevu hrobky k nálezu samotné mumie uplynuly téměř tři roky. Carter z veškerých indicií vytušil, že má před sebou královskou hrobku, nicméně dlouhé měsíce netušil, co se v ní skrývá.

Reklama
Reklama

Tutanchamon usedl na trůn asi v devíti letech a zemřel přibližně o deset let později. Jeho téměř neporušená hrobka obsahovala přes pět tisíc předmětů, které archeologům poskytly jedinečný pohled na život i pohřební rituály starověkého Egypta. Bylo v ní i více než 130 vycházkových holí. Dlouho se odborníci domnívali, že šlo o symbol moc, Nyní se ale předpokládá, že Tutanchamon hůl skutečně používal, protože měl kvůli vrozeným vadám nebo následkům úrazu problémy s chůzí.

Související

Záhadou do dneška zůstává právě i příčina jeho smrti. Dlouho oblíbenou teorii, že byl zavražděn úderem do hlavy, se již podařilo vyvrátit. Moderní CT vyšetření před několika lety ukázalo těžkou otevřenou zlomeninu levé stehenní kosti, k tomu se nejspíš přidala i infekce a jak se zjistilo, prodělal rovněž malárii.

Podle listu Le Parisien Francouze příběh Tutanchamona fascinuje již dlouhá léta. Například výstava v roce 2019 se stala tehdy nejnavštěvovanější výstavou ve Francii s více než 1,3 milionu návštěvníků. Nyní se expozice vrátila do Paříže v nové, více imerzivní podobě. Součástí výstavy je totiž prohlídka Údolí králů ve virtuální realitě, která návštěvníka přenese do starověkého Egypta.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajina v noci čelila rozsáhlému ruskému útoku, zemřelo osm lidí

Nejméně sedm mrtvých si vyžádaly útoky, které v noci na čtvrtek ruská armáda provedla v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho dvě děti. Dalších osm osob včetně dvou dětí je zraněných.

Salman Rushdie, 2023
Salman Rushdie, 2023
Salman Rushdie, 2023

Muž, jenž pobodal Rushdieho, je vinen z terorismu. Rozhodl o tom americký soud

Americký soud ve středu 29. července shledal muže, který v roce 2022 ve státu New Yorku pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, vinným ze zapojení do terorismu a z podpory libanonského šíitského militantního hnutí Hizballáh. Informovala o tom agentura AFP. Jiný soud už loni Hadiho Matara, který má americké a libanonské občanství, poslal za útok na Rushdieho na 25 let do vězení.

U.S. President Donald Trump visits Michigan
U.S. President Donald Trump visits Michigan
U.S. President Donald Trump visits Michigan

ŽIVĚ Americká armáda znovu udeřila na Írán. Odveta za útok na naše základny, oznámila

Americká armáda v noci na čtvrtek SELČ podnikla další vzdušné útoky na Írán, oznámilo ve čtvrtek podle agentury Reuters oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Označilo je za reakci na to, že se Írán o den dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Nálety trvaly dvě hodiny a zasáhly desítky cílů, uvedlo také americké velitelství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama