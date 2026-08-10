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Kultura

Páral se nebál v literatuře experimentovat, přesto byl bestsellerista

ČTK

V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd sledovat několik podob. Protože byl Páral vzděláním chemik, měl blízko k experimentu.

Vladimír PÁRAL
Vladimír Páral, spisovatel reportážní portrét pořízený na jeho zahradě Foto: ČTK
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Aplikoval způsob pozorování z laboratoře na společnost a lidi pozoroval je tak trochu trochu jako brouky, míní literární historik.

„Páral byl skvělý stylista, do poloviny 70. let byl jedním z nejlepších prozaiků. Jeho jazyk je krásný, zajímavý, používal někdy zvláštní zkratku,“ uvedl Jareš.

S Páralem se na československém knižním trhu pojí vysoké prodeje. „Kdykoli vyšel nový Páral, byla to záruka toho, že se prodalo 50 tisíc až 100 tisíc výtisků. Byla to velká hvězda. Vedle Bohumila Hrabala, Milana Kundery, Ladislava Fukse je to jméno, které z 60. let zůstane asi nejvíc v paměti," řekl Jareš.

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Děj zasazoval do specifických prostředí, třeba do chemičky v Ústí nad Labem. Později, v 80. letech, opustil současnost jako námět a věnoval se sci-fi. „Jeho Válka s mnohozvířetem je ekologický román. Kdyby to dnes někdo přečetl znovu, viděl by, že Páral před 40 lety napsal velmi zajímavou science fiction o ekologických haváriích,“ poznamenal literární historik Jareš.

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Sci-fi i pokleslá červená knihovna

V roce 2010 byl Páral oceněn Cenou Ladislava Fukse za celoživotní přínos české literatuře. Spíš než literární ceny Párala však podle Jareše zajímalo to, zda ho lidé čtou. „Nebál se jít do populárních žánrů, to znamená do červené knihovny, do science fiction, ale pak v 90. letech třeba zfilmované Playgirls byly trochu pokleslá erotická literatura,“ konstatoval.

Autora románů Milenci a vrazi, Soukromá vichřice, Muka obraznosti nebo Mladý muž a bílá velryba, který nacházel témata pro svá díla mimo jiné v partnerském soužití, ocenil i ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). Označil ho za jednoho z nejosobitějších českých vypravěčů.

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„Dnes odešel Vladimír Páral. A skoro jako by si to napsal sám: v den svých 94. narozenin. Chemik, spisovatel, ironik a skvělý pozorovatel lidí. Uměl vzít obyčejný život, vztahy, práci, touhy i naše malé slabosti a napsat o nich tak, že to bylo chvíli vtipné, chvíli nepříjemné a často až podezřele přesné. Knihy, které četly celé generace a které už v české literatuře zůstanou navždy,“ napsal Klempíř na síti X.

Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze, dětství prožil v Brně. Od roku 1995 pobýval střídavě v Praze a v Mariánských Lázních, kde se stal neodmyslitelnou součástí místní kulturní a společenské scény. Zemřel v chebské nemocnici.

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