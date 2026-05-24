24. 5. Jana
Kultura

„Pán slepic“: Babiš jako tragikomický vládce koblih a chaosu

Pán slepic je ostrá politická tragikomedie inspirovaná osobností současného českého premiéra.
Autor a režisér Jakub Čermák napsal hru přímo pro Jihočeské divadlo.
Premiér chce národu přinést nový chleba a lepší budoucnost.
Jenže místo vděku přichází chaos. Pandemie a ptačí mor.
Řídí zemi, která se začíná rozpadat pod rukama vlastního vůdce.
Foto: Hynek Glos
Jan Bezucha
Premiér, slepice, koblihy a země na hraně rozpadu. Jihočeské divadlo zařadilo do repertoáru hru Jakuba Čermáka inspirovanou postavou Andreje Babiše, groteskní tragikomedii o moci, strachu a české posedlosti silným vůdcem. Pán slepic míchá pandemii, ptačí mor i politický marketing do satiry, která je chvíli směšná a chvílemi nepříjemně přesná.

An Iranian military member educates people about how to use a gun at a booth in Hafte-Tir Square
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce

Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.

Prezident Petr Pavel.
ŽIVĚ Severoatlantická aliance by měla Rusku „ukázat zuby“, řekl Pavel

NATO by mělo tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, uvedl podle britského listu The Guardian Petr Pavel. Výsledek konfliktu na Ukrajině je také otázkou evropské bezpečnosti, řekli v sobotu ministři zahraničí některých evropských zemí na závěrečném panelu třídenní bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 v Praze.

ŽIVĚ Zhuba 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření

Asi 200 odpůrců čekalo v Brně na příchod účastníků Pouti smíření, někteří měli české vlajky, skandováním dávali najevo nesouhlas s konáním. Na posledním kilometru Poutě smíření z Pohořelic do Brna podpořila její účastníky řada opozičních senátorů a poslanců i komunální politici. Pouť směřovala z Pohořelic do Brna a měla připomenout násilný odsun Němců po 2. světové válce.

