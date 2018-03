před 5 hodinami

V českých kinech bude mít 22. března premiéru na první pohled nenápadný snímek z italského venkova 80. let Dej mi své jméno, který vypráví o sedmnáctiletém Eliem a jeho vztahu ke čtyřiadvacetiletému americkému studentovi. Film režiséra Luky Guadagnina získal na letošních Oscarech cenu za nejlepší adaptovaný scénář, dobré recenze ale sklízí po celém světě. Například britský Guardian o Dej mi své jméno napsal, že by měl uspět i v kategorii nejlepší film. "Ne proto, že by boural nějaká tabu spojená s filmy s homosexuální tematikou, ale proto, že po vzoru těch nejlepších snímků dává nádherným způsobem univerzální platnost konkrétnímu lidskému příběhu."

