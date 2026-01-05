Organizátor festivalu Votvírák Artur Kaiser je v ruzyňské vazební věznici

Zakladatel a jeden z organizátorů milovického festivalu Votvírák Artur Kaiser je v ruzyňské vazební věznici. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na což upozornily servery Mediář.cz a iDNES.cz. Kaiser je od roku 2019 v oddlužení kvůli nesplácení půjček z vlastního podnikání, které mimo jiné tvořilo právě pořádání festivalu.
Celkově dluží věřitelům téměř 19 milionů korun. Z jakého trestného činu je Kaiser obviněný a proč je stíhaný vazebně, není podle webů jasné.
"Sděluji vám, že obviněný Kaiser Artur se od 4. prosince 2025 nachází ve výkonu vazby ve Vazební věznici Praha Ruzyně," napsala účetní vězněných osob Denisa Kolaříková Haklová Kaiserově insolvenční správkyní Aleně Fiantové.
Mluvčí věznice i policisté odmítli případ blíže komentovat. Mluvčí Vazební věznice Praha Ruzyně Žaneta Tolochová uvedla, že Vězeňská služba ČR neposkytuje informace o osobách ve výkonu vazby ani o důvodech jejich trestního stíhání. Policejní mluvčí Jan Daněk se pak odvolal na trestní řád. "Trestní řád nám nedovoluje poskytovat informace ke konkrétním osobám v souvislosti s trestním řízením," dodal.
Server iDNES.cz podotkl, že už samotné zahájení Kaiserovy insolvence provázely právní bitvy. Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových dokonce žádal, aby soud někdejšímu dlouholetému šéfovi Votvíráku schválené oddlužení zrušil. "Dlužník Kaiser v insolvenčním návrhu, který podal na svoji osobu, neuvedl pravdivě všechny své věřitele a dluhy, o kterých musel vědět. Lze tak předpokládat, že oddlužením sledoval nepoctivý záměr," píše se mimo jiné v jednom z dokumentů v insolvenčním rejstříku.
Insolvenci přitom čelí od loňska i Kaiserova manželka, která byla hlavní organizátorkou posledního ročníku Votvíráku. Její společnost Svět kultury má závazky za více než 26 milionů korun.
Jeden z největších multižánrových festivalů v ČR zaměřený zejména na české a slovenské interprety se poprvé konal v roce 2007, například v roce 2016 ho navštívilo zhruba 80 000 lidí. Loni se měl uskutečnit 17. ročník, organizátoři ho kvůli finančním problémům zrušili dva týdny před jeho konáním a slíbili, že ho přesouvají na letošní červen, přičemž vstupenky zůstávají v platnosti.
Zda a kde se bude letos festival konat, zůstává nejasné, každoročně to bylo na ploše bývalého vojenského letiště Boží Dar ve zrušeném vojenském výcvikovém prostoru Milovice na Nymbursku.
Čech byl od krve, probral se až ve vrtulníku
Český motocyklista Jiří Brož měl ve 2. etapě Rallye Dakar pád a do cíle ho musel dopravit vrtulník.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
Část Berlína zůstává bez proudu. Levicoví extremisté chtěli mocným „vypnout šťávu“
Tisíce obyvatel Berlína zůstávají třetí den bez elektrické energie. Za výpadkem proudu stojí levicová extremistická skupina Vulkangruppe. Její členové v sobotu zapálili kabelový most, čímž vyřadili z elektrické sítě asi 45 tisíc domácností. Škody jsou tak rozsáhlé, že opravy potrvají až do čtvrtka. Skupina přitom neútočila v německém hlavním městě poprvé.
Politická šikana: Okamura je kolaborant. Babiš musí jednat odpovědně, řešení existuje
Novoroční projevy letos ukázaly, jak rozdílně jednotliví politici pracují s emocemi, obavami i optimismem. Zatímco prezident Petr Pavel vsadil na klid a občanskou soudržnost, premiér Andrej Babiš (ANO) na vlastenectví, předseda sněmovny Tomio Okamura na útočnost a konflikt.
Rekord české ligy. Sparta dala 100 milionů za útočníka Boleslavi
Útočník fotbalové reprezentace do 21 let Matyáš Vojta přestoupil z Mladé Boleslavi do Sparty. Mladoboleslavští uvedli, že se jedná o nejdražší přestup českého hráče mezi dvěma tuzemskými kluby v historii.