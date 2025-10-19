Orchestr benátské opery stávkoval, místo do divadla šel hrát na ulici

Hudebníkům se nelíbí způsob výběru Veneziové, kterou do funkce jmenovali ředitel opery Nicola Colabianchi a starosta Benátek Luigi Brugnaro. Na 300 zaměstnanců se proti tomuto rozhodnutí brání a kritizuje zejména to, že Veneziová se do vedení dostala bez konzultace s orchestrem, sborem či zaměstnanci a že se to dozvěděli pouze prostřednictvím tiskové zprávy.
Pětatřicetiletá Veneziová se krátce po nástupu premiérky Giorgie Meloniové do úřadu před třemi lety stala hudební poradkyní pravicové vlády a premiérka jí udělila ocenění krajně pravicové vládní strany Bratři Itálie. Veneziová nikdy nevedla velký operní orchestr. Kritici namítají, že její zkušenosti jako dirigentky jsou příliš malé na tak významnou pozici, jakou je hudební ředitelka benátské opery Teatro La Fenice.
Asi tisíc lidí se v pátek na protest shromáždilo na náměstí Campo Sant'Angelo v srdci čtvrti San Marco v Benátkách, jen pár kroků od prázdného divadla. Plánovaná premiéra opery Vojcek (Wozzeck) rakouského skladatele Albana Berga, kterou chtěla operní scéna zahájit sezónu, byla zrušena. Protestní akce začala italskou národní hymnou. Orchestr poté na ulici zahrál sbor Židů (Va' Pensiero) z opery Giuseppa Verdiho Nabucco.