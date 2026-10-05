Odtud shlížel hlásný a pak StB. Ve Svatomikulášské zvonici se otevírá nová expozice

Ve Svatomikulášské městské zvonici na Malostranském náměstí v Praze mohou návštěvníci od úterý 6. října vidět novou expozici nazvanou Strážce bezpečí. Seznámí je s prací hlásného, který varoval město před nebezpečím, i s činností Státní bezpečnosti (StB), která věž využívala jako pozorovatelnu. Výstava je doplněna QR kódy, kterými se spouští audioprůvodce s podrobnostmi.
Expozici novinářům v pondělí představili její tvůrce Vratislav Maňák a kurátor pražských věží Karel Kučera. Informační panely jsou umístěny v několika patrech věže. Na vrchol do pozorovatelny vede 303 schodů.
V nižších patrech návštěvníci uvidí byt hlásného s černou kuchyní či takzvanou tapetovou místnost. Ta představuje způsob zateplení chudinských domů z konce 19. století. Jinde v ČR se podle Kučery zateplení dřevěných staveb pomocí útržků novin či třeba balicích papírů nedochovalo, protože stavby byly později nahrazeny novými.
Ve vyšším patře se expozice věnuje projektu Zvony paměti, který připomíná osudy lidí, kteří se postavili totalitním režimům. Návštěvníci si zde mohou poslechnout záznam zvuku zvonu Mikuláš, který je ve zvonici od 16. století.
Ve výšce 65 metrů mohou vyjít na venkovní ochoz věže. Po zdolání dalších asi sto schodů se dostanou do nejvyšší části věže, kterou ve druhé polovině 20. století využívala StB především pro pozorování pohybu lidí u ambasád západních zemí. Podle Kučery ve věži bylo velitelství, v němž řídící příslušník StB přijímal informace od lidí v terénu a rozdával pokyny, kdo má koho sledovat. Autoři výstavy v pozorovatelně nechali autentickou výzdobu. Příslušníci si polepovali trámy věže výstřižky z novin. Naprostá většina z nich je o hokejových a fotbalových utkáních.
"Strážní věže měly město chránit před pohromou, ale ve 20. století ta otázka bezpečí byla zneužita, protože zde měla pozorovatelnu StB, oficiálně jako protipožární ochrana. Otázka, kterou by si odsud mohli návštěvníci odnést, je, kde leží hranice mezi kontrolou a ochranou," řekl Maňák.
Informační panely ve všech patrech jsou opatřeny QR kódy, kterými si mohou lidé spustit audioprůvodce. "Není žádoucí návštěvníka přetížit množstvím informací v textu, proto část informací, které jsou zajímavé, ale jsou třeba pro fajnšmekry, vyvádíme do audioprůvodce," vysvětlil Maňák. V češtině ho namluvila herečka Antonie Formanová, v angličtině hudebník Charlie One.
Svatomikulášská městská zvonice je pozdně barokní stavbou. Těsně přiléhá ke kostelu sv. Mikuláše na Malé Straně. Pochází z roku 1755 a do roku 1891 sloužila zároveň jako požární hláska. Jde o poslední hlásnou věž v Praze. Ročně ji navštíví asi 50 000 lidí.
Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Zajišťuje propagaci Prahy v ČR i v zahraničí a má ve správě také některé památky, kromě Svatomikulášské zvonice například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.
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