Odlévání sošky Jezulátka, hra na varhany, pouť se svící. Noc kostelů láká na netradiční program

Letošní Noc kostelů, která v celé republice proběhne 9. června, nesází jen na pozdní otevírací dobu kostelů a modliteben, ale i na nabídku netradičních zážitků. Kromě poutě přes Karlův most a možnosti odlít si vlastní sošku Jezulátka je v plánu také diskuse na pontonu na Vltavě. Organizátoři akce podotýkají, že stále větší zájem je o sakrální památky mimo hlavní město.

Kostely a modlitebny budou 9. června otevřené v neobvyklou dobu a návštěvníci se kromě toho budou moci podívat tam, kam se při běžné návštěvě nedostanou: do sakristií, klášterních zahrad anebo do věží. Čekají je také koncerty, komentované prohlídky, divadelní představení a mohou si zkusit zahrát na varhany. Záměrem celé akce je podle organizátorů to, aby se účastníci setkali s fenoménem víry a křesťanství.

Zážitek slibuje i tradiční Pouť světla přes Karlův most. Tu mohou lidé absolvovat se svící v ruce z kostela sv. Tomáše na Malé Straně do kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křížovnickém náměstí. V turisty oblíbeném Chrámu Panny Marie Vítězné se známým Jezulátkem se zase bude odlívat z cínu malá soška.

Letos by měl program zpestřit také ponton František, který bude zakotvený u Karlova mostu. Na něm je v plánu diskuse svatovítského kanovníka Tomáše Rouleho s hosty, mezi nimiž bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, teolog a filozof Tomáš Halík nebo režisér Jiří Strach.

"Zájem návštěvníků se čím dál více přesouvá od nejznámějších kostelů v Praze do regionů a míst, která nepatří k těm nejvíce navštěvovaným," říká ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského Michal Němeček.

Jen v Praze a Středočeském kraji bude otevřeno přes 300 kostelů, v celé zemi pak na 1500. Zájem lidí je veliký, loni přišlo na půl milionu lidí.