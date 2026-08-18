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Zahraničí

Odešel Frank Beard, bubeník legendární kapely ZZ Top

ČTK

Ve věku 77 let v úterý zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř 60 let, zemřel v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. V posledních chvílích života byl obklopen rodinou, uvedl jeho publicista Bob Merlis. Informovala o tom agentura AP.

Frank,Beard,Of,Zz,Top,At,The,Harley-davidson,110th,Anniversary
Frank Beard, bubeník Kapely ZZ Top zahrál i na oslavách 110. výročí založení společnosti Harley-Davidson v Milwaukee; USA, 31. srpna 2013.Foto: Shutterstock – Daniel L. Locke
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Beard byl po téměř šest desetiletí neodmyslitelnou součástí zvuku kapely, která proslula hity jako Sharp Dressed Man, Legs nebo Gimme All Your Lovin. Se zakládajícím členem a kytaristou Billym Gibbonsem a baskytaristou Dustym Hillem, kterého po jeho smrti v roce 2021 nahradil Elwood Francis, tvořil jednu z nejvýraznějších sestav amerického rocku.

„Dnes jsme s Elwoodem přišli o skvělého přítele a spoluhráče a svět přišel o jednoho z nejpřirozeněji inovativních bubeníků a opravdového syna Texasu,“ uvedl Gibbons. Beardův charakteristický rytmus byl podle něj klíčovou součástí zvuku ZZ Top. Kapela podle něj bude pokračovat v koncertování, jak si Beard přál.

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ZZ Top vznikli v roce 1969 v texaském Houstonu a postupně se zařadili mezi nejúspěšnější představitele jižanského rocku a blues rocku. Skupina prodala více než 50 milionů desek a její tvorba šestkrát obsadila první místo amerického žebříčku Mainstream Rock Airplay. Sedm alb kapely se dostalo do první desítky Billboard 200 a ZZ Top získali tři nominace na hudební cenu Grammy.

„Našel jsem lidi, se kterými jsem měl hrát," řekl Beard v dokumentu ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas z roku 2019. "Nikdy jsem nechtěl skončit a nikdy jsem nechtěl dostat výpověď.“

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Frank Beard of ZZ Top at the Harley-Davidson 110th Anniversary Celebration in Milwaukee, WI, United States on August 31, 2013
Frank Beard, bubeník Kapely ZZ Top zahrál i na oslavách 110. výročí založení společnosti Harley-Davidson v Milwaukee; USA, 31. srpna 2013.Foto: Shutterstock – Daniel L. Locke
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