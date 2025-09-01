Kultura

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Putovní výstava hornických fotografií Odcházíme…s hlavou vztyčenou! připomene konec těžby uhlí v Česku. K vidění bude postupně v Karviné, Ostravě a Praze. Těžební společnost OKD ji připravila ve spolupráci s regionálními fotografy Lukášem Kaboněm, Borisem Rennerem a Petrem Chodurou jako připomínku, že na přelomu roku 2025 a 2026 po více než 200 letech skončí těžba černého uhlí.
Těžba uhlí v Kemerovské oblasti v Rusku, ilustrační foto
Těžba uhlí v Kemerovské oblasti v Rusku, ilustrační foto | Foto: Reuters

Vernisáž se uskuteční 11. září na Masarykově náměstí v Karviné, řekla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

"Těžbě černého uhlí vděčíme za mnohé. Nebýt uhlí, stěží bychom dnes měli podniky jako koksovny, hutě, válcovny, elektrárny, přesnou strojírenskou výrobu, chemický průmysl a k tomu mohutnou navazující infrastrukturu. Černé uhlí je bezesporu společným jmenovatelem bohatství celého regionu. To, že nyní jeho těžba skončí a posouváme se k jiným zdrojům energie, je významným milníkem v historii naší země," uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.

Výstava je podle něj také připomínkou, že charakteristické profese, které byly s hlubinným dobýváním uhlí neodmyslitelně spojeny, s jeho koncem zaniknou, i poděkováním těm, kdo s tímto náročným povoláním spojili svůj profesní život. "Chceme tak vzdát hold všem, kdo měli tu čest provozovat hornické řemeslo, za jejich úsilí, obětavost i oběti. Vždy pamatujme na ty, kterým kvůli práci na šachtě nebylo dopřáno vrátit se ze šichty ke svým nejbližším," doplnil Sikora.

Související

Nechápete současné umění? Často je opravdu jenom blbý, přiznává šéf galerie Dox

Spotlight - Leoš Válka
37:34

Fotograf Lukáš Kaboň se tématu útlumu těžby věnuje celý letošní rok. V podzemí se snaží zachytit příběhy posledních horníků při práci. Průmyslový fotograf Boris Renner poprvé pod zem s fotoaparátem sjel v červnu 2007. Od té doby se tam pravidelně vrací.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Aktuálně v OKD pracuje 2700 lidí, z nichž je 2000 kmenových zaměstnanců, kterým je v průměru 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda ve firmě v roce 2024 činila 56 985 korun.

 
Mohlo by vás zajímat

Kolumbijští vědci objevili dosud neznámou linii lidského rodu

Kolumbijští vědci objevili dosud neznámou linii lidského rodu

Krokodýl se zuby jako T-Rex lovil dinosaury, vědci v Argentině objevili jeho fosílii

Krokodýl se zuby jako T-Rex lovil dinosaury, vědci v Argentině objevili jeho fosílii

Šedesát šest sezón Libuše Švormové představí všechny její lásky

Šedesát šest sezón Libuše Švormové představí všechny její lásky

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah umění hornictví výstava fotografie

Právě se děje

před 15 minutami
Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Německo od zpřísnění režimu na hranicích odmítlo vpustit do země 12 tisíc migrantů

Mezi odmítnutými bylo také 660 žadatelů o azyl.
Aktualizováno před 24 minutami
Letadlo s Leyenovou muselo přistát podle papírové mapy, za rušením GPS může být Rusko

ŽIVĚ
Letadlo s Leyenovou muselo přistát podle papírové mapy, za rušením GPS může být Rusko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 30 minutami
Komu vládne nejbohatší Čech? Více než stovce firem. A pozemním silám české armády

Komu vládne nejbohatší Čech? Více než stovce firem. A pozemním silám české armády

Letos dvaatřicetiletý miliardář Michal Strnad se na vrchol dostal zhruba čtrnáct let poté, co se poprvé objevil v koncernu Czechoslovak Group.
před 31 minutami
"Takhle úspěšný tým nepostavíme." Schick je bez trenéra, dostal rekordní vyhazov

"Takhle úspěšný tým nepostavíme." Schick je bez trenéra, dostal rekordní vyhazov

Erik ten Hag se stal nejrychleji odvolaným koučem v historii německé ligy, na lavičce Leverkusenu vydržel jen dvě utkání.
před 31 minutami
Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Nezaměstnanost v EU v červenci klesla na 5,9 procenta, v Česku je druhá nejnižší

Druhá nejnižší zůstala míra nezaměstnanosti v Česku.
Aktualizováno před 36 minutami
Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 800 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 800 lidí

Místní představitelé se však obávají, že mrtvých budou stovky. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí.
před 38 minutami
Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

Konstatovaly to závěry externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo.
Další zprávy