Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Vernisáž se uskuteční 11. září na Masarykově náměstí v Karviné, řekla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.
"Těžbě černého uhlí vděčíme za mnohé. Nebýt uhlí, stěží bychom dnes měli podniky jako koksovny, hutě, válcovny, elektrárny, přesnou strojírenskou výrobu, chemický průmysl a k tomu mohutnou navazující infrastrukturu. Černé uhlí je bezesporu společným jmenovatelem bohatství celého regionu. To, že nyní jeho těžba skončí a posouváme se k jiným zdrojům energie, je významným milníkem v historii naší země," uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.
Výstava je podle něj také připomínkou, že charakteristické profese, které byly s hlubinným dobýváním uhlí neodmyslitelně spojeny, s jeho koncem zaniknou, i poděkováním těm, kdo s tímto náročným povoláním spojili svůj profesní život. "Chceme tak vzdát hold všem, kdo měli tu čest provozovat hornické řemeslo, za jejich úsilí, obětavost i oběti. Vždy pamatujme na ty, kterým kvůli práci na šachtě nebylo dopřáno vrátit se ze šichty ke svým nejbližším," doplnil Sikora.
Fotograf Lukáš Kaboň se tématu útlumu těžby věnuje celý letošní rok. V podzemí se snaží zachytit příběhy posledních horníků při práci. Průmyslový fotograf Boris Renner poprvé pod zem s fotoaparátem sjel v červnu 2007. Od té doby se tam pravidelně vrací.
OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM. Podnik prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát. Aktuálně v OKD pracuje 2700 lidí, z nichž je 2000 kmenových zaměstnanců, kterým je v průměru 49 let. Průměrná měsíční hrubá mzda ve firmě v roce 2024 činila 56 985 korun.