Obrazem: Kmeny se odstěhovaly do Brna. Výstava ukazuje, jak styl 90. let ovlivnil dnešní popkulturu

před 1 hodinou

Brněnské Uměleckoprůmyslové muzeum až do října vystavuje módu, grafický design, fotografie či texty spojené se subkulturami 90. let. Výstavu Kmeny 90, která navazuje na stejnojmennou knihu, kurátorsky připravil raper a výtvarník Vladimir 518. K vidění bude do 1. října.

Doporučujeme

Výstava Kmeny 90 navazuje na stejnojmenný knižní projekt o fenoménu alternativní kultury 90. let. Oproti knize ovšem více pracuje s emocemi a fyzickým zážitkem: texty a fotografie doplní dobové umění, móda, grafický design, videoprojekce a další objekty, například sampler skupiny Tata Bojs. Přes odlišnou formu a rytmus vyprávění mají kniha i výstava podobný cíl, ukázat lidem důsledky proměn, které nastartoval listopad 1989. Návštěvníci se seznámí s fenoménem 90. let prostřednictvím jednotlivých subkultur jako jsou anarchisté, metalisté, rapeři, skinheadi, punkeři, squateři, vontové nebo hráči Dračího doupěte. "Výstava ukazuje, co ze subkulturního dění devadesátek ovlivnilo několik generací současných tvůrců. Mnozí z nich navíc různými tehdejšími "kmeny" nejen prošli, ale také se výrazně podíleli na jejich aktivitách a estetice. Bez znalosti subkulturního pozadí se stává současné umění a design téměř nepochopitelný," říkají kurátoři výstavy Vladimir 518 a Ondřej Chrobák. Projekt však 90. léta představí i v širších politických, ekonomických, či popkulturních souvislostech. Důležitou linii tvoří i prezentace interaktivních objektů Krištofa Kintery, fotografií Ivana Pinkavy nebo díla Jiřího Davida. Záběry rvaček připomínají, že soužití různých alternativních společenství nebylo v 90. letech vždy harmonické. Dorazil i Růžový tank Součástí brněnských Kmenů a zároveň i největším vystaveným "předmětem" je Růžový tank umístěný před Červeným kostelem. Tank č. 23, který sloužil jako památník sovětských tankistů, natřel tehdejší student Vysoké školy uměleckoprůmyslové David Černý na růžovo 28. dubna 1991. Od čtvrtka, kdy stroj do Brna dorazil, poutá velkou pozornost. "Vyvolává emoce a některé reakce jsou negativní," připustil Jan Press, ředitel Moravské galerie, pod kterou muzeum spadá. S dočasným umístěním tanku nejprve nesouhlasili památkáři. Podle náměstka primátora Matěje Hollana (Žít Brno) jim vadilo, že ničí pohledovou osu Husovy ulice a nehodí se k místnímu urbanismu 19. století. Nakonec se však převoz tanku z vojenského muzea v Lešanech na Benešovsku podařilo prosadit.

Pokračujte dál