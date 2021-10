O cenu Oscar za zahraniční film bude bojovat Ondříčkův Zátopek

Do boje o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film pošle Česká filmová a televizní akademie snímek Zátopek od režiséra Davida Ondříčka. Přibližuje životní příběh českého olympijského šampióna Emila Zátopka, hrají v něm Václav Neužil a Martha Issová.

Ve světové premiéře byl Zátopek uveden na letošním festivalu v Karlových Varech.

Ceremoniál 94. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd je naplánován na 27. března 2022. Užší výběr kandidátů na Oscara bude zveřejněn 21. prosince 2021 a nominace budou oznámeny 8. února 2022. Akademici letos vybírali ze 13 českých hraných, dokumentárních i animovaných filmů. Za filmem Zátopek se umístily v abecedním pořadí filmy Atlas ptáků a Myši patří do nebe.

Drama Zátopek přibližuje osobnost nejslavnějšího českého atleta a čtyřnásobného olympijského vítěze, který dodnes inspiruje sportovce po celém světě. Představuje českého vytrvalce a celebritu snažící se nalézt důstojnou existenci v politicky komplikované době a zároveň manžela olympijské vítězky Dany Zátopkové.

"Je to téměř klasický příběh outsidera a v podstatě ne příliš talentovaného sportovce. Zároveň je to příběh člověka s ohromnou vůlí a touhou vyhrávat, zarputilého a nezlomného, který se stal legendou. Osamělého, přemýšlivého běžce a zároveň veselého mluvky, který touží po obdivu. Atleta s obrovskou touhou porazit své soupeře, pro kterého však bylo přátelství více než vítězství," říká o svém díle Ondříček.

Na karlovarském festivalu režisér řekl, že o možnosti natočit o Zátopkovi film uvažoval několik desítek let a slavný atlet ho fascinoval od dětství.

David Ondříček patří mezi nejúspěšnější současné české režiséry, v roce 2013 byl mimo jiné zařazen americkým časopisem Variety do prestižního výběru 10 Directors to Watch. Režijně debutoval v roce 1996 filmem Šeptej, který se stal druhým nejnavštěvovanějším snímkem roku v Česku. V roce 1999 založil produkční firmu Lucky Man Films, v jejíž produkci vznikly jeho další filmy. Filmy Samotáři, Jedna ruka netleská, Grandhotel a drama Ve stínu získaly české i zahraniční ceny.

Oscar pro Obchod na korze a Ostře sledované vlaky

V loňském roce do boje o Oscara vyslali akademici drama Šarlatán Agnieszky Hollandové, které se probojovalo do užších nominací. Od roku 1929, kdy se ceny americké akademie udělovaly poprvé, se podařilo cenu za nejlepší cizojazyčný film získat dvěma československým a jednomu českému filmu. V roce 1965 to byl Obchod na korze Jána Kádára a Elmara Klose. O dva roky později zvítězily Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.

Šest dalších českých filmů pak postoupilo do nejužších nominací: Lásky jedné plavovlásky Miloše Formana v roce 1966 a Hoří má panenko téhož režiséra o dva roky později. Podruhé šel do boje o Oscara Menzel roku 1986 s filmem Vesničko má středisková, naopak svoji první nominaci získal Jan Svěrák za Obecnou školu v roce 1991. Roku 2000 vyjel do Los Angeles Jan Hřebejk s nominovaným filmem Musíme si pomáhat a roku 2003 zaujaly akademiky Želary Ondřeje Trojana.