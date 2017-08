Kapela U2 odvysílala na Facebooku novou píseň The Blackout. Bude součástí desky Songs of Experience

před 41 minutami

Tři minuty se se svou oblíbenou kapelou U2 potěšili fanoušci na Facebooku, kde v 18:00 proběhla premiéra nové písně The Blackout z chystaného alba Songs of Experience. Bono a spol. ve videu hráli v plném klubu. Svižná rocková skladba, jejíž facebookovu verzi skupina podle fanouškovských vzkazů točila za pomoci komparzu před měsícem v Holandsku, z repertoáru U2 posledních let hudebně nijak nevybočuje. V písni se obrazně pojednává o tmě, v níž se snažíme rozkoukat, což v diskusním vlákně ironicky komentovalo několik lidí, jichž se týká americká bouře Harvey. Kapela ještě dodala, že první singl You’re The Best Thing About Me má vyjít 6. září.

