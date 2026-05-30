Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou

Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Žemla zároveň vede Janáčkovu filharmonii Ostrava. Jeho cílem je orchestr a festival více propojit.
Nový ředitel chce také navázat na tradici svého předchůdce a postupně posílit mezinárodní renomé akce, řekl. Festival bude na různých místech v Moravskoslezském kraji od 1. června do 3. července.
„Jaromír Javůrek odvedl obrovský kus práce a vybudoval respektovanou značku, na kterou chci navazovat. Kontinuita je pro mě velmi důležitá,“ řekl Žemla. Doplnil, že s ohledem na termín svého nástupu nebyl čas na zásadní změny.
„Festivaly tohoto formátu se plánují dlouho dopředu, kalendáře špičkových interpretů bývají zaplněné na několik sezon dopředu,“ vysvětlil.
Žemla chce festival v budoucnu více propojit s Janáčkovou filharmonií Ostrava, posilovat dlouhodobější dramaturgické uvažování a výrazněji se otevírat mezinárodnímu prostředí. Důležitou roli má podle něj hrát propojení programu s konkrétními místy regionu, od Hukvald přes industriální Ostravu až po budoucí koncertní sál.
Klasika i jazz
Klasický repertoár zůstává základním pilířem festivalu, organizátoři však usilují o větší otevřenost vůči širšímu publiku.
„Jsem rád, že se podařilo přivézt výrazné osobnosti, jako jsou violoncellista Pablo Ferrández, klavíristka Tamta Magradzeová nebo Jerusalem Quartet. Tato jména jasně ukazují ambici festivalu držet vysokou interpretační úroveň a být součástí evropského hudebního kontextu,“ uvedl ředitel.
Kromě klasických koncertů festival nabídne projekt Pohoda, jazzové večery nebo program Janáček v Příboře, na který naváže neformální koncert v ostravském Docku.
„Chceme ukázat, že špičková hudba může fungovat v různých kontextech a oslovit i publikum, které by si k ní jinak cestu možná nenašlo,“ řekl Žemla.
Citlivý proces
Převzetí zavedené kulturní instituce označuje nový ředitel za citlivý proces, zároveň ale připomíná, že ostravské prostředí zná. „V Ostravě pracuji 13 let a festival sleduji.“
Výraznější proměna dramaturgie se podle něj projeví až v dalších letech, naplno kolem roku 2028. Už letos je však patrná nová vizuální identita festivalu.
Jedním z hlavních cílů nového vedení je posílení pozice festivalu na evropské scéně. Podle ředitele nejde o jednorázový krok, ale o dlouhodobý proces.
„Nestačí pouze přivézt kvalitní umělce. Festival musí být čitelný, osobitý a spojený s konkrétním místem. Ostrava má obrovský potenciál svou autenticitou, industriální atmosférou i vazbou na Janáčka. Pokud tyto prvky dokážeme propojit s vysokou uměleckou kvalitou, může být festival v evropském kontextu skutečně výjimečný,“ uvedl.
Švýcaři brutálně ztrestali švédskou provokaci, podceňovaný Midas vrhl zemi do transu
Poslední dva zápasy dělí Švýcarsko do historického triumfu na mistrovství světa. Po třech stříbrných zklamáních se parta kolem Romana Josiho žene za vytouženým zlatem jako hladová smečka, hecovaná úžasnou domácí atmosférou. Její výkony budí když ne strach, tak respekt určitě. A pokud by měli Švýcaři v dnešním semifinále vypadnout s outsiderem z Norska (15.20), bylo by to obrovské překvapení.
Nakladatelství Host slaví 30 let. Za tu dobu se změnila propagace i knižní mainstream
Za 30 let od vzniku nakladatelství Host Brno se nejvíce proměnila propagace vydaných knih, celý obor knižního marketingu, ale také vkus čtenářů a postavení knihy, řekli v rozhovoru zakladatelé a majitelé nakladatelství Miroslav Balaštík, Tomáš Reichel a Martin Stöhr.
Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy
Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou.
Ministr Hegseth vyzval asijské spojence k navýšení výdajů na obranu
Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence k výraznému navýšení výdajů na obranu, aby mohli čelit rostoucí vojenské síle Číny a zabránit její dominanci v regionu. Na bezpečnostním fóru Šangri-La v Singapuru uvedl, že tempo čínského zbrojení vyvolává oprávněné obavy, napsala agentura Reuters.
Finanční pohoda v Česku? Spíš nejistota než klid, říkají data
Češi dostali další „vysvědčení“ své finanční kondice. A výsledek? Na úplně klidné spaní bez obav o peněženku to zatím nevypadá. Exkluzivní průzkum společnosti Air Bank pro Aktuálně.cz s názvem Barometr finanční pohody českých domácností v prvním čtvrtletí roku 2026 vystoupal na 46,7 bodu ze sta. Jinými slovy – Češi jsou zhruba v polovině cesty mezi finančním stresem a pocitem jistoty.