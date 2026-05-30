Nový šéf Janáčkova festivalu plánuje větší propojení s Ostravou a Evropou

ČTK

Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Žemla zároveň vede Janáčkovu filharmonii Ostrava. Jeho cílem je orchestr a festival více propojit.

Ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka Jan Žemla.Foto: Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka
Nový ředitel chce také navázat na tradici svého předchůdce a postupně posílit mezinárodní renomé akce, řekl. Festival bude na různých místech v Moravskoslezském kraji od 1. června do 3. července.

„Jaromír Javůrek odvedl obrovský kus práce a vybudoval respektovanou značku, na kterou chci navazovat. Kontinuita je pro mě velmi důležitá,“ řekl Žemla. Doplnil, že s ohledem na termín svého nástupu nebyl čas na zásadní změny.

„Festivaly tohoto formátu se plánují dlouho dopředu, kalendáře špičkových interpretů bývají zaplněné na několik sezon dopředu,“ vysvětlil.

Žemla chce festival v budoucnu více propojit s Janáčkovou filharmonií Ostrava, posilovat dlouhodobější dramaturgické uvažování a výrazněji se otevírat mezinárodnímu prostředí. Důležitou roli má podle něj hrát propojení programu s konkrétními místy regionu, od Hukvald přes industriální Ostravu až po budoucí koncertní sál.

Klasika i jazz

Klasický repertoár zůstává základním pilířem festivalu, organizátoři však usilují o větší otevřenost vůči širšímu publiku.

„Jsem rád, že se podařilo přivézt výrazné osobnosti, jako jsou violoncellista Pablo Ferrández, klavíristka Tamta Magradzeová nebo Jerusalem Quartet. Tato jména jasně ukazují ambici festivalu držet vysokou interpretační úroveň a být součástí evropského hudebního kontextu,“ uvedl ředitel.

Kromě klasických koncertů festival nabídne projekt Pohoda, jazzové večery nebo program Janáček v Příboře, na který naváže neformální koncert v ostravském Docku.

„Chceme ukázat, že špičková hudba může fungovat v různých kontextech a oslovit i publikum, které by si k ní jinak cestu možná nenašlo,“ řekl Žemla.

Citlivý proces

Převzetí zavedené kulturní instituce označuje nový ředitel za citlivý proces, zároveň ale připomíná, že ostravské prostředí zná. „V Ostravě pracuji 13 let a festival sleduji.“

Výraznější proměna dramaturgie se podle něj projeví až v dalších letech, naplno kolem roku 2028. Už letos je však patrná nová vizuální identita festivalu.

Jedním z hlavních cílů nového vedení je posílení pozice festivalu na evropské scéně. Podle ředitele nejde o jednorázový krok, ale o dlouhodobý proces.

„Nestačí pouze přivézt kvalitní umělce. Festival musí být čitelný, osobitý a spojený s konkrétním místem. Ostrava má obrovský potenciál svou autenticitou, industriální atmosférou i vazbou na Janáčka. Pokud tyto prvky dokážeme propojit s vysokou uměleckou kvalitou, může být festival v evropském kontextu skutečně výjimečný,“ uvedl.

