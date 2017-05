Trailer: Nový Blade Runner je tu s další působivou ukázkou. Do kin půjde v říjnu

před 46 minutami

Distribuční společnost Falcon přišla s další ukázkou z chystaného filmu Blade Runner 2049, na němž pracuje kanadský režisér Denis Villeneuve pod dohledem producenta Ridleyho Scotta. Třicet let po událostech prvního snímku odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K v podání Ryana Goslinga dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Odhalení ho nutí zahájit pátrání po bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie a třicet let nezvěstném Rickovi Deckardovi, kterého hraje i tentokrát Harrison Ford. Film má v České republice premiéru 5. října 2017.

