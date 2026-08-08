Nově objevené Havlovo dílo Varování bude mít světovou premiéru v New Yorku

K nedožitým 90. narozeninám Václava Havla se v New Yorku uskuteční 26. září světová premiéra jeho nově objevené hry Varování. Jednoaktovka se dvěma postavami, z nichž jednou je Ferdinand Vaněk a druhou příslušník tajné policie jménem Šeřík, se nedávno našla v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka.
S částí hry se mohli seznámit už v červenci návštěvníci divadelního festivalu ve francouzském Avignonu. Českou premiéru v režii a úpravě Jiřího Havelky připravuje na 23. říjen Dejvické divadlo, rovněž pod názvem Varování, řekl předseda správní rady Knihovny Václava Havla David Dušek, který rukopis objevil.
V New Yorku, v kulturním centru The 92nd Street Y na ostrově Manhattan, Havlovu dosud neznámou hru představí americký spisovatel Adam Gopnik formou scénického čtení. Hru do angličtiny pod názvem Warning podle Duška přeložil někdejší člen skupiny The Plastic People of the Universe Paul Wilson. Po uvedení bude následovat diskuse, Dušek s kolegy se na premiéru chystá.
V Avignonu šlo rovněž o čtení Havlova textu. „V Avignonu bylo uvedeno jedno torzo ve francouzské verzi. Dílo mezitím dokončil režisér Havelka. Hru jsem si pořídil od paní Dagmar Havlové, světová premiéra bude 26. září v New Yorku,“ řekl Dušek.
Dejvické divadlo do rolí dvou protagonistů obsadí Martina Myšičku a Ivana Trojana. Podle anotace k představení zárodek hry vznikl během první Havlovy vazby v roce 1977. Autor uvažoval o názvu Šeřík, v jeho poznámkách se rovněž objevuje název Varování.
Text se dochoval v podobě pracovních poznámek a fragmentů dialogů v několika různých verzích. Havel zamýšlel další setkání Ferdinanda Vaňka s představitelem moci, tentokrát mladým tajným policistou na divadelních prknech.
„V rozhovoru plném opatrného našlapování, humoru, zdvořilosti i skrytých hrozeb se postupně odhaluje nejen mechanismus státní moci, ale i podivné lidské pouto mezi těmi, kteří stojí na opačných stranách barikády,“ uvedlo Dejvické divadlo.
Současná podoba hry podle anotace v maximální možné míře ctí dochované materiály. Dramatik, herec a režisér Havelka text dokončil spíše selekcí a editací než autorským vkladem, a to asi z 20 procent. Varování má společně s Audiencí, Protestem a Vernisáží vytvořit takzvanou vaňkovskou tetralogii. Dušek objev dříve označil za Havlův dar k jeho nedožitému letošnímu výročí.
Od narození bývalého československého a českého prezidenta, dramatika, ale také pivovarského dělníka Václava Havla uplyne 5. října 90 let. Havel zemřel 18. prosince 2011, tedy před 15 lety.
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