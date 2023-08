Joyce DiDonato zpívá jeptišku. Přenosy z newyorské Met do kin nabídnou tři premiéry

Další sérii satelitních přímých přenosů z newyorské Metropolitní opery do českých kin zahájí v sobotu 21. října premiéra inscenace Mrtvý muž příchází. Dílo dvaašedesátiletého amerického skladatele Jakea Heggieho režíruje Ivo van Hove, dirigovat bude Yannick Nézet-Séguin. Hlavní roli ztvární světoznámá mezosopranistka Joyce DiDonato.

Sezona přenosů z Met nabídne do 11. května příštího roku devět titulů včetně tří premiér. Projekt nazvaný The Met: Live in HD funguje od roku 2006, přenosy do Česka začala hned následující rok zajišťovat distribuční společnost Aerofilms. Každou sezonu je navštíví zhruba 40 tisíc Čechů.

Opera Mrtvý muž příchází zpracovává vzpomínky dnes čtyřiaosmdesátileté americké jeptišky Helen Prejean, která v nich líčí svůj zápas o duši vraha odsouzeného k smrti. Joyce DiDonato zpívá protagonistku, trestance ztvární basbarytonista Ryan McKinny. Opera s libretem Terrence McNallyho měla světovou premiéru roku 2000 v sanfranciském War Memorial Opera House. Newyorská Met ji chtěla uvést už za pandemie koronaviru, kvůli protiepidemickým opatřením však premiéru odsunula na letošek. Joyce DiDonato už má s rolí zkušenosti z dřívějška.

Druhou novinkou, kterou v kinech uvidí také čeští diváci, bude v sobotu 18. listopadu dílo dvaasedmdesátiletého Američana Anthonyho Davise nazvané X: Život a doba Malcolma X. Režíruje ho Robert O'Hara. V hlavní roli amerického aktivisty a islámského duchovního, který vedle Martina Luthera Kinga patřil k výrazným osobnostem afroamerického hnutí za občanská práva, se představí Will Liverman. V nové inscenaci této opery z roku 1986 účinkují barytonista Will Liverman, sopranistka Leah Hawkins nebo mezzosopranistka Raehann Bryce-Davis.

Poslední premiérou sezony pak bude magickým realismem inspirovaná Florencie v Amazonii od mexického skladatele Daniela Catána, který zemřel v roce 2011. Bude to první opera ve španělském jazyce na prknech Met po více než 100 letech. Ansámbl v čele se sopranistkou Ailyn Pérez a barytonistou Michaelem Chioldim se na plátnech kin představí v sobotu 9. prosince. Příběh se soustředí na fiktivní operní divu Florencii, která se vrací do rodné Brazílie kvůli vystoupení - a také proto, aby pátrala po dávném milenci, jenž zmizel v džungli.

Prvním titulem roku 2024 se v sobotu 6. ledna stane revival klasické inscenace Nabucca od Giuseppa Verdiho. V titulní roli panovačného babylonského krále debutuje barytonista George Gagnidze, po jeho boku vystoupí ukrajinská sopranistka Ljudmila Monastyrská.

V nové produkci britské režisérky Carrie Cracknell, která v Met deubutuje, se na plátna kin v sobotu 27. ledna vrátí Carmen od Georgese Bizeta. Hvězdnou čtveřici postav vede mladá ruská mezzosopranistka baškirského původu Ajgul Achmetšinová v roli neodolatelné femme fatale, jejímu milenci Donu José propůjčí svůj tenor Piotr Beczała z Polska, sopranistka Angel Blue ztvární oddanou Micaëlu a basbarytonista Kyle Ketelsen šviháckého toreadora Escamilla. Diriguje Daniele Rustioni.

Verdiho Síla osudu se v sobotu 9. března dočká nové inscenace od polského režiséra Mariusze Trelińskiho. V hlavní úloze Leonory diváci uslyší norskou sopranistku Lise Davidsen.

Sopranistka Nadine Sierra a tenor Benjamin Bernheim se potkají v titulních rolích shakespearovské adaptace Romeo a Julie. Hudbu Charlese Gounoda bude v sobotu 23. března dirigovat opět Yannick Nézet-Séguin.

Vlaštovka od Giacoma Pucciniho se na program dostane v sobotu 20. dubna se sopranistkou Angel Blue v roli francouzské hraběnky Magdy. Po jejím boku se představí Jonathan Tetelman coby idealistický Ruggero.

Sezonu uzavře další Pucciniho dílo, klasika Madama Butterfly. Uvedena bude v sobotu 11. května, přičemž v tomto případě Met opráší starou inscenaci dnes již nedávno nežijícího režiséra Anthonyho Minghelly. Za dirigentským pultem poprvé stane padesátiletá čínská rodačka Sien Čang.

Mimo standardní program Met zařadí ještě přenos Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta, která na plátna kin zamíří letos v sobotu 30. prosince v režii Julie Taymor.

Video: Každou zpěvačku čeká kariérní zlom, říká Pecková