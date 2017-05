Hvězdou festivalu v Cannes je Nicole Kidmanová. Soutěžit budou i české filmy

před 22 hodinami

Největší hvězdou nadcházejícího 70. ročníku Filmového festivalu v Cannes je herečka Nicole Kidmanová. Zahrála si hned ve třech filmech, které se ve Francii budou promítat. Dva z nich mohou získat nejvyšší ocenění, Zlatou palmu. Do festivalu se otiskne i český film, v soutěžních sekcích se bude promítat celovečerák Out, natočený v české koprodukci, a krátkometrážní studentská Atlantida, 2003.

Filmový festival v Cannes sice začíná až 17. května, už teď má ale svou královnu. Je jí australská herečka Nicole Kidmanová, která si zahrála ve třech snímcích, jež se budou ve Francii promítat.

Dva z nich - The Beguiled (Oklamaný) od Sofie Coppolové (snímek na pozadí americké občanské války) a The Killing of a Sacred Deer od Yorgose Lanthimose (snímek o chirurgovi, jenž se ocitne v krizové životní situaci) - mají šanci získat Zlatou palmu. Tu devětačtyřicetiletá Kidmanová nikdy nevyhrála.

Mimo soutěž pak stojí film režiséra Johna Camerona Mitchella How to Talk to Girls at Parties o "zrodu punku, prvních láskách a komunikaci s dívkami na večírku", v němž Kidmanová hraje módní a hudební nadšenkyni.

Festival bude mít i českou stopu. V porotě soutěžní sekce Un certain regard zasedne umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Karel Och, který tak bude rozhodovat například i o osudu celovečerního snímku Out pětatřicetiletého slovenského režiséra a absolventa pražského FAMU Györgyho Kristófa.

Snímek, který vypráví o padesátníkovi Ágostonovi, jenž se v zoufalé touze sehnat práci a splnit si sen - chytit velkou rybu - vydá na cestu Východní Evropou, ovšem místo toho se utápí v moři bizarních událostí a setkání, vznikl ve slovensko-maďarsko-české koprodukci.

Krátkometrážní Atlantida, 2003 o snaze ukrajinského páru dostat se do Západní Evropy od osmadvacetiletého režiséra Michala Blaška se pak bude pouštět v sekci studentských filmů Cinéfondation. V ní v roce 2009 uspěla Zuzana Špidlová s psychologickým dramatem Bába.

"Dalším úspěchem je zařazení producentky Pavly Janouškové Kubečkové do programu pro slibné filmové producenty Producers on the Move, který v Cannes pořádá mezinárodní organizace European Film Promotion," doplňuije Hedvika Petrželková z Českého filmového centra.

Ke slovu se dostane i čeká animace - v rámci akce Annecy Goes to Cannes se filmoví profesionálové dozvědí o připravovaném projektu Myši patří do nebe podle knihy Ivy Procházkové.