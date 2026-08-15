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Zahraničí

Ničí Banksy Británii, nebo jí vydělává? Úřady řeší milionový paradox

Kašírovaná socha muže oslepeného vlajkou podepsaná „Banksy“ se objevila na Waterloo Place. Video:Reuters

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Tři díla Banksyho, jednoho z nejslavnějších světových streetartových umělců, už stála britské veřejné rozpočty téměř 150 tisíc liber, tedy zhruba 4,4 milionu korun. Největší část peněz padla na odstraňování jeho malby z historické budovy londýnského soudu. U jedné z jeho dalších prací ale může přijít nečekaný obrat, Westminster by na ní mohl naopak vydělat.

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Nejvyšší účet souvisí s malbou, kterou Banksy v září 2025 vytvořil na Royal Courts of Justice (Královském soudním dvoře). Na zdi památkově chráněné budovy zobrazil soudce v paruce, který kladivem tluče protestujícího demonstranta. Banksy následně autorství potvrdil zveřejněním díla na svém webu a Instagramu.

Britské ministerstvo spravedlnosti zatím za odstranění malby zaplatilo 50 tisíc liber. Dalších 35 tisíc liber si vyžádaly přesčasy a bezpečnostní opatření. Celkové náklady tak přesáhly 85 tisíc liber. A účet ještě nemusí být konečný.

Účet za přesčasy na Royal Courts of Justice se vyšplhal na 35 300 liber.
Účet za přesčasy na Royal Courts of Justice se vyšplhal na 35 300 liber.Foto: Reuters

První pokusy o odstranění malby selhaly, a úřady proto sáhly po laseru. Pokud ani ten nezabere, přijdou na řadu další metody čištění. V krajním případě bude nutné poškozenou část kamene vyjmout a nahradit.

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Budova soudu je památkově chráněná a britská justice tvrdí, že má povinnost zachovat její původní podobu.

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Socha za 60 tisíc liber může přinést miliony

Soudní nástěnná malba ale není jediným Banksyho dílem, které zaměstnalo britské úřady. Letos v dubnu se na Waterloo Place objevila socha muže zahaleného vlajkou, který jako by právě vykračoval z podstavce do vzduchoprázdna.

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Westminster o Banksyho noční instalaci předem nevěděl. Na zábrany, administrativu a nepřetržitou ostrahu sochy už ale padlo téměř 60 tisíc liber. Dílo nyní připadlo radě jako majiteli pozemku.

Britain Banksy
Banksyho socha na první pohled zapadá do prostředí londýnské Svatojakubské čtvrti (Saint James‘s), kde stojí mezi historickými památníky krále Edwarda VII. a Florence Nightingale.Foto: AP

A právě tady se může příběh obrátit. Westminster zvažuje, co se sochou dál, a jednou z možností je její prodej v aukci. Pokud by se skutečně dostala do dražby, mohla by radě přinést výrazně více peněz, než kolik dosud stála její ochrana. Z vynaložených nákladů by se tak mohl stát překvapivě výnosný obchod a slavný umělec by nepřímo pomohl naplnit městskou kasu.

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Tento paradox dobře ilustruje i jedno z nejznámějších Banksyho děl. Jeho obraz Dívka s balónkem, který se v roce 2018 přímo během aukce sám z poloviny skartoval, se později vydražil za rekordních 18,5 milionu liber, tedy více než půl miliardy korun, a stal se nejdražším Banksyho dílem.

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Banksy: Láska je v koši
Skartovačka ukrytá v rámu se spustila ve chvíli, kdy anonymní evropský zájemce učinil nejvyšší aukční nabídku. Z Banksyho obrazu Dívka s balónkem se stal obraz z názvem Láska je v koši.Foto: AP

Další Banksyho kontroverzní intervence se objevila v srpnu 2024. Na policejní strážní budku v londýnské City namaloval piraně. Úřady ji následně nechaly odstranit a umístit do skladu, jehož nájem stál zatím 2 200 liber. Dílo má být vystaveno po podzimním znovuotevření v Londýnském muzeu.

Policejní strážní budku v londýnské City pomaloval Banksy obrázky piraní.
Policejní strážní budku v londýnské City pomaloval Banksy obrázky piraní.Foto: Reuters

Vandalismus, nebo umění?

Případy tak znovu otvírají otázku, která Banksyho tvorbu provází už desítky let: Kdo má platit za díla, která vznikají bez povolení na veřejných či historických budovách?

Kritička umění Estelle Lovattová se Banksyho zastává. Podle ní jeho díla přitahují turisty a zpřístupňují umění lidem, kteří by jinak do galerie možná vůbec nezavítali.

Banksy
Banksyho pařížské dílo z roku 2018 zachycuje Napoleona Bonaparta na vzpínajícím se koni s červeným hábitem přes hlavu. Satirická malba odkazuje na přísnou imigrační politiku Francie.Foto: Reuters

Banksy se proslavil v 90. letech v Bristolu, kde začínal na místní graffiti scéně. Z anonymního autora se během několika desetiletí stal jeden z nejznámějších současných umělců. Jeho práce se objevují nečekaně, často přitahují davy a některé jeho starší malby se samy staly turistickými atrakcemi.

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Právě v tom spočívá Banksyho paradox. Pro jedny je vandalem, který poškozuje cizí majetek. Pro druhé umělcem, jehož díla zvyšují hodnotu míst, kam je umístí. A někdy může být rozdíl mezi oběma pohledy opravdu milionový.

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