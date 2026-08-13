Netflix začne v září v Praze natáčet seriál podle Brownovy nejnovější knihy

V září začne Netflix v Praze natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v Praze a posléze míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, v Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním bludišti či v bývalém židovském ghettu na Josefově. Začátek natáčení oznámil Brown na svém Facebooku.
Natáčení by mělo začít na začátku září v okolí Karlova mostu, potvrdil bez bližších podrobností ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
Netflix na seriálu Tajemství všech tajemství, který by měl mít přibližně osm hodin, pracuje již několik měsíců. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector, známý například ze seriálu Pozlacený věk konkurenční HBO.
Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomonovou bude hrát Rebecca Hallová. Datum premiéry Netflix zatím nestanovil.
Tři z Brownových románů se dočkaly celovečerní filmové podoby s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda - Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Snímky dohromady vydělaly 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu langdonovské série - Ztraceného symbolu - vznikl seriál.
Bestseller s Karlovým mostem na obálce
Kniha Tajemství všech tajemství byla uvedena na celosvětový trh loni 9. září. Na dopolední prodejní akci v prostorách Staroměstské radnice v Praze si ještě ten den knihu koupila tisícovka lidí, novinky se podle nakladatelství Argo jen za první týden prodalo 100 tisíc výtisků. Obálku knihy s motivem Karlova mostu vytvořil britský grafický designér Neil Johnston, který žije a pracuje v Praze.
Brown se po vydání knihy osobně v Praze představil 18. září ve vyprodané Lucerně, kde při dvouhodinové talkshow zodpovídal otázky moderátora i návštěvníků na svou novou knihu. Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se při vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.
Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah. Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.
Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.
Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Při návštěvě Prahy v roce 2014 převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, kterou se stala Šifra mistra Leonarda s více než 100.000 prodanými výtisky.
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