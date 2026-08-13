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Domácí

Netflix začne v září v Praze natáčet seriál podle Brownovy nejnovější knihy

ČTK

V září začne Netflix v Praze natáčet seriál Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v Praze a posléze míří do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné na Karlově mostě, v Klementinu, na Petřínské rozhledně a v tamním bludišti či v bývalém židovském ghettu na Josefově. Začátek natáčení oznámil Brown na svém Facebooku.

Praha 17.9.2025 Americký spisovatel Dan Brown, Tajemství všech tajemství
Americký spisovatel Dan Brown, jehož bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze.Foto: Profimedia – Michal Růžička / MFDNES + LN / Profimedia
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Natáčení by mělo začít na začátku září v okolí Karlova mostu, potvrdil bez bližších podrobností ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.

Netflix na seriálu Tajemství všech tajemství, který by měl mít přibližně osm hodin, pracuje již několik měsíců. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector, známý například ze seriálu Pozlacený věk konkurenční HBO.

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Morgan SpectorFoto: Shutterstock – Lev Radin
V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector.

Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomonovou bude hrát Rebecca Hallová. Datum premiéry Netflix zatím nestanovil.

Tři z Brownových románů se dočkaly celovečerní filmové podoby s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda - Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Snímky dohromady vydělaly 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu langdonovské série - Ztraceného symbolu - vznikl seriál.

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Bestseller s Karlovým mostem na obálce

Kniha Tajemství všech tajemství byla uvedena na celosvětový trh loni 9. září. Na dopolední prodejní akci v prostorách Staroměstské radnice v Praze si ještě ten den knihu koupila tisícovka lidí, novinky se podle nakladatelství Argo jen za první týden prodalo 100 tisíc výtisků. Obálku knihy s motivem Karlova mostu vytvořil britský grafický designér Neil Johnston, který žije a pracuje v Praze.

Brown se po vydání knihy osobně v Praze představil 18. září ve vyprodané Lucerně, kde při dvouhodinové talkshow zodpovídal otázky moderátora i návštěvníků na svou novou knihu. Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se při vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah. Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.

Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.

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Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Při návštěvě Prahy v roce 2014 převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, kterou se stala Šifra mistra Leonarda s více než 100.000 prodanými výtisky.

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