Nepovedená socha královéhradeckého starosty Ulricha by mohla skončit v muzeu

Město Hradec Králové hodlá darovat krajskému Muzeu východních Čech nepovedenou sochu bývalého starosty Františka Ulricha. Sochu radnice pořídila v roce 2010 a umístila ji na náměstí Svobody. O rok později ji nechala odvézt do veřejnosti nepřístupného areálu Technických služeb na letišti.
Darování sochy muzeu doporučili v úterý 22. září radní města, definitivně budou o převodu díla rozhodovat zastupitelé, uvedla radnice.
Sochu v odhadované hodnotě 1,25 až 1,5 milionu korun by muzeum podle radnice zachovalo pro budoucí generace a zároveň by pro ni zajistilo konzervátorskou a restaurátorskou péči. Muzeum o zařazení sochy do svých sbírek podle města projevilo zájem.
Pomník z prachatického dioritu od sochaře Stanislava Hanzíka má dvě části. Figurální část představuje sedícího Ulricha, druhou je artefakt se slunečními hodinami. Dílo bylo od svého vzniku podle veřejnosti i odborníků nepovedené výtvarně i kvalitou provedení. Za sochu a úpravu náměstí město tehdy zaplatilo 3,5 milionu korun.
Hradecká radnice usilovala o postavení Ulrichova pomníku od roku 2002, v soutěži tehdy vyhrál kontroverzní projekt, který zachycoval Ulricha sedícího za psacím stolem. Socha měla být umístěna na Ulrichově náměstí na vysokém sloupu, lidé by ji sledovali z trojice dalekohledů. Návrh však zamítli památkáři, kteří tvrdili, že pomník by narušil architektonicky ucelený prostor náměstí. Pozdější úvahy magistrátu o pořízení Ulrichova pomníku zatím skončily bez konkrétního naplnění.
František Ulrich stál v čele radnice v letech 1895 až 1929. Město za jeho éry dostalo po zboření hradecké pevnosti moderní vzhled a zažilo zásadní rozvoj. Získalo například železniční a silniční spojení a regulaci Labe a Orlice. Do města Ulrich pozval významné architekty Jana Kotěru a Josefa Gočára. Hradci Králové se v té době začalo říkat salon republiky.
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