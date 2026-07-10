Nenechte si ujít: Skvělý dokument o Stypkovi či obrazy zdánlivě obyčejných zážitků

Oceňovaný dokumentární film o předčasně zesnulém hudebníkovi Davidu Stypkovi, filmové pokračování brutální hororové série, český festival alternativní hudby nabízející pestrý výběr různých žánrů, inscenace Komedie omylů v rámci Letních shakespearovských slavností či výstava Dory Hlinkové, která se při tvorbě svých pláten inspiruje běžnými životními momenty.
Streamovačky: Neboj, dýchej, čaruj (Oneplay)
David Stypka byl výtečným muzikantem, který v sobě kombinoval nadání pro poutavé aranže a poetické texty. Jeho život v roce 2021 předčasně ukončila rakovina slinivky. Režisér Dan Svátek v dokumentu Neboj, dýchej, čaruj mapuje vznik alb, koncertní úspěchy a spolupráci s kapelou Bandjeez či s Ewou Farnou. Snímek ale především zachycuje Stypku jako manžela, otce tří dětí a člověka, který si navzdory osudu zachoval naději. Dokument vznikl z dosud nepublikovaných archivních záběrů, rodinných materiálů i výpovědí Stypkových přátel a hudebních kolegů.
Streamovačky: Neboj, dýchej, čaruj (Oneplay)
David Stypka byl výtečným muzikantem, který v sobě kombinoval nadání pro poutavé aranže a poetické texty. Jeho život v roce 2021 předčasně ukončila rakovina slinivky. Režisér Dan Svátek v dokumentu Neboj, dýchej, čaruj mapuje vznik alb, koncertní úspěchy a spolupráci s kapelou Bandjeez či s Ewou Farnou. Snímek ale především zachycuje Stypku jako manžela, otce tří dětí a člověka, který si navzdory osudu zachoval naději. Dokument vznikl z dosud nepublikovaných archivních záběrů, rodinných materiálů i výpovědí Stypkových přátel a hudebních kolegů.
Film: Smrtelné zlo: V plamenech, česká premiéra 9. července
Démonická mytologie pro fajnšmekry. Horor Smrtelné zlo otevírá další kapitolu kultovní série a navazuje na moderní pojetí, které sází na nekompromisní brutalitu, hutnou atmosféru i nadpřirozený teror. Tentokrát se děj odehrává v odlehlém rodinném domě, kam přijíždí Alice, aby se po osobní tragédii pokusila znovu postavit na nohy. Poklidné setkání s příbuznými se však během jediné noci promění v boj o přežití poté, co je z prastaré Knihy mrtvých vypuštěno absolutní zlo. Hlavní roli ztvárnila francouzsko-švýcarská herečka Souheila Yacoubová, známá z filmů Duna: Část druhá nebo Climax. Po jejím boku se představí také Hunter Doohan či Luciane Buchananová.
Hudba: Creepy Teepee 2026, Ostrov Štvanice, Praha, 10. až 12. července
Festival alternativní hudby se letos po letech strávených v Kutné Hoře přesouvá na pražskou Štvanici. Stále ale chce být jednou z nejprogresivnějších evropských hudebních akcí. Přes den nabídne koncerty pod širým nebem, po setmění se program přesune do klubů Bike Jesus a Fuchs2. Dramaturgie tradičně sází na interprety, kteří často stojí na prahu velkého průlomu. Letos dorazí i ve světě známá jména jako Lauren Auder, Joeyy, Bimini, Poison Ruïn, Jenny Sparks, Truck Violence nebo Kavari. Atmosféru festivalu bude i letos dotvářet komunita návštěvníků z celého světa, důraz na nezávislou kulturu a chutná směsice těch nejpestřejších žánrů.
Divadlo: Komedie omylů, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, nejbližší reprízy 10., 11., 12., 13. a 14. 7. od 20:30 hodin
Režisér Vojtěch Štěpánek vsadil na svižné tempo, výraznou komiku i středomořskou atmosféru příběhu, v němž dvě dvojice identických dvojčat rozpoutají řetězec absurdních nedorozumění. Záměny identit, slovní humor i groteskní situace dělají z této hry jednu z nejpřístupnějších a nejzábavnějších shakespearovských komedií. V hlavních rolích se představují Marek Adamczyk (alternuje Tomáš Havlínek), Vojtěch Vondráček, Šimon Krupa a Petr Buchta, výrazné ženské postavy pak ztvárňují Sára Rychlíková a Aneta Krejčíková. Herecký soubor doplňují například Marek Taclík, Jakub Kohák, Erika Stárková, Dana Batulková nebo Kamil Halbich.
Výstava: Dora Hlinková – Čury Mury Fuk, Hidden Gallery, Praha, 7. 7. až 5. 9. 2026
Expozice představuje nejnovější kapitolu tvorby mladé slovenské malířky, která se od imaginárních krajin posunula k mnohem osobnějšímu pohledu na svět kolem sebe. Inspiraci dnes nachází při toulkách lesem, posezení u táborového ohně, koupání v řece nebo setkáních s přáteli. Hlinková pracuje s jemně stylizovanou figurací a krajinou, přičemž se vyhýbá doslovnosti i nostalgii. Výstava návštěvníkům nabízí zamyšlení nad tím, jak se ze zdánlivě obyčejného momentu v lidských životech může stát něco hodné zaznamenání.
Hasiči dostali pod kontrolu požár výškové budovy ve Zlíně
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy už nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčina zatím není známá.
Milán chce chránit kurýry před vedrem, opatření ale vyvolalo kritiku
Milánská radnice tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit či výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města více ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů, napsala ve čtvrtek italská média. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou hlavně kurýři.
Volby by jasně ovládlo ANO, do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé
Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13 procent voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5 procenta, vyplývá z červnového výzkumu agentury Median.
Ničivý požár v Andalusii si vyžádal přes desítku životů
Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almería ve španělské Andalusii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na pátek informovaly agentury DPA a AFP.
Bilance zemětřesení ve Venezuele dál roste, mrtvých je téměř 3900
Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889, oznámila v noci na pátek SELČ podle agentury AFP venezuelská vláda. Předchozí bilance ze středy uváděla 3811 mrtvých. Počet evidovaných zraněných zůstává již několik dní beze změny na 16 740, o střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 osob.