Nenechte si ujít: Příběh legendární vražedkyně, Masakr v Paříži i kritika kolonizace

Příběh slavné vražedkyně Lizzie Bordenové, adaptace bestselleru Colleen Hooverové i elektronika německého hudebníka Schillera. V kulturních tipech na příští týden tentokrát najdete nové uvedení Marlowova dramatu o bartolomějské noci v Divadle X10 nebo první společnou evropskou výstavu kanadských umělců v Rudolfinu, která staví na kritice kolonialismu.
Streamovačky: Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Dostupné ve videotéce Netflix
Lizzie má sekeru a nebojí se ji použít. Ryan Murphy se svou populární sérií Monstrum s dramatickými příběhy známých historických vrahů ještě neřekl poslední slovo. Příběh Lizzie Borden se vrací k jednomu z nejznámějších amerických kriminálních případů, kdy utlačovaná dívka zabije své rodiče, a vedle samotných vražd sleduje také prostředí, v němž Lizzie vyrostla, i mediální šílenství, které její případ rozpoutal.
V roli vražedkyně se představuje americká herečka Ellen Beattyová. Doplňují ji Charlie Hunnam a Vicky Kriepsová (v roli rodičů) nebo Rececca Hallová. Osmidílná minisérie navazuje na předchozí příběhy o Edu Geinovi, bratrech Menéndezových nebo Jeffreym Dahmerovi.
Streamovačky: Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Dostupné ve videotéce Netflix
Lizzie má sekeru a nebojí se ji použít. Ryan Murphy se svou populární sérií Monstrum s dramatickými příběhy známých historických vrahů ještě neřekl poslední slovo. Příběh Lizzie Borden se vrací k jednomu z nejznámějších amerických kriminálních případů, kdy utlačovaná dívka zabije své rodiče, a vedle samotných vražd sleduje také prostředí, v němž Lizzie vyrostla, i mediální šílenství, které její případ rozpoutal.
V roli vražedkyně se představuje americká herečka Ellen Beattyová. Doplňují ji Charlie Hunnam a Vicky Kriepsová (v roli rodičů) nebo Rececca Hallová. Osmidílná minisérie navazuje na předchozí příběhy o Edu Geinovi, bratrech Menéndezových nebo Jeffreym Dahmerovi.
Film: Pravda, nebo lež
Premiéra 1. října
Když spisovatelka Lowen Ashleighová dostane možnost dokončit knižní sérii slavné spisovatelky Crawfordové, svého tvůrčího idolu, nemůže přece odmítnout. Kvůli práci se nastěhuje do odlehlého sídla její rodiny, kde ale místo klidného studia objeví rukopis s údajnými autobiografickými zápisky Verity Crawfordové. Z nich ovšem na povrch vyvstanou skutečnosti, které na život původní obyvatelky domu vrhnou temné stíny.
V hlavních rolích se představují Dakota Johnsonová jako Lowen Ashleighová, Anne Hathawayová jako Verity a Josh Hartnett coby Veritin manžel Jeremy. Adaptace populárního románu Coleen Hooverové staví na tajemství, napětí a postupném zpochybňování všeho, co divák považuje za jisté.
Hudba: Schiller
3. října
Sono, Brno
Německý hudebník Christopher von Deylen, jenž si nechává říkat Schiller, během své šňůry až intimních klubových koncertů zavítá i do Brna. Po vyprodaných akcích v Polsku nabídne v říjnu 2026 komornější podobu svých vystoupení, která staví na bezprostředním kontaktu s publikem a živě vytvářené hudbě.
Schiller patří k nejvýraznějším evropským projektům elektronické hudby. Za více než dvě desetiletí své existence prodal přes sedm milionů nahrávek a jeho alba se opakovaně dostala na přední příčky německých hitparád. Na koncertě zazní vedle novější tvorby také známé skladby jako I Feel You nebo Das Glockenspiel.
Divadlo: Masakr v Paříži
Premiéra 29. září, nejbližší repríza 5. října
Divadlo X10, Praha
Bartolomějská noc, kdy ulicemi Paříže potečou proudy krve. Svatba, která má přinést smíření mezi katolíky a hugenoty, je záminkou k masakru a další eskalaci náboženského konfliktu. Christopher Marlowe napsal historické drama, které však není jen školometskou lekcí dějepisu, nýbrž barvitou mozaikou neklidné doby.
V inscenaci se představí Lucie Roznětínská, Anna Veselá, Josef Bánovec, Jan Bárta, Hynek Chmelař a Václav Marhold. Na scéně a kostýmech spolupracovali Ondřej Štefaňák a David Dohnal, hudbu vytvořil Jan Čuma.
Výstava: Tanya Lukin Linklater, Duane Linklater – Crested/mâcistan
1. října 2026 až 3. ledna 2027
Galerie Rudolfinum, Praha
Kolonizace a vztah, přepisování historie, vztah k vlastnímu odkazu i k půdě jako ústřední témata uchvacujících instalací a maleb. Kanadští umělci a manželé Tanya Lukin Linklaterová a Duane Linklater se poprvé společně představují v Evropě.
Samotný název Crested/mâcistan odkazuje k vodě jako zdroji života i prostoru pro setkávání a výměnu. Výstava tak pracuje s motivem řek jako obchodních cest i prostředků koloniální expanze. Tvůrci do výstavy vtiskli i českou stopu v podobě světoznámé české bižuterie, jejíž cesty vedly po vodních obchodních stezkách až do Severní Ameriky.
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.