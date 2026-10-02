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Kultura

Nenechte si ujít: Příběh legendární vražedkyně, Masakr v Paříži i kritika kolonizace

Jaroslav Totušek
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Příběh slavné vražedkyně Lizzie Bordenové, adaptace bestselleru Colleen Hooverové i elektronika německého hudebníka Schillera. V kulturních tipech na příští týden tentokrát najdete nové uvedení Marlowova dramatu o bartolomějské noci v Divadle X10 nebo první společnou evropskou výstavu kanadských umělců v Rudolfinu, která staví na kritice kolonialismu.

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Streamovačky: Monstrum: Příběh Lizzie Borden

Dostupné ve videotéce Netflix

Příběh Lizzie Borden
Příběh Lizzie BordenFoto: Netflix

Lizzie má sekeru a nebojí se ji použít. Ryan Murphy se svou populární sérií Monstrum s dramatickými příběhy známých historických vrahů ještě neřekl poslední slovo. Příběh Lizzie Borden se vrací k jednomu z nejznámějších amerických kriminálních případů, kdy utlačovaná dívka zabije své rodiče, a vedle samotných vražd sleduje také prostředí, v němž Lizzie vyrostla, i mediální šílenství, které její případ rozpoutal.

V roli vražedkyně se představuje americká herečka Ellen Beattyová. Doplňují ji Charlie Hunnam a Vicky Kriepsová (v roli rodičů) nebo Rececca Hallová. Osmidílná minisérie navazuje na předchozí příběhy o Edu Geinovi, bratrech Menéndezových nebo Jeffreym Dahmerovi.

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