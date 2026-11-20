Zábavný dokumentární exkurz do historie kinematografie, německý politický thriller plný ožehavých témat, koncert dvou velkých jmen české elektronické scény, stále aktuální antická komedie Lysistrata ve Studiu Hrdinů i výstava Jana Kalába, která propojuje sochařství, malbu a architekturu.
Streamovačky: Cunk on Cinema (Netflix)
Zvídavá a nepříliš bystrá fiktivní dokumentaristka Philomena Cunk je znovu na scéně a tentokrát si bere na paškál historii filmu. V komediální sérii Cunk on Cinema putuje od počátků kinematografie přes němou éru a filmovou avantgardu až k počítačovým efektům a umělé inteligenci. Cestou zpovídá skutečné odborníky, filmaře i slavné osobnosti, kterým předkládá své svérázné teorie a klade otázky, jež nejednoho z nich vykolejí. Za seriálem stojí scenárista a tvůrce Black Mirror Charlie Brooker, který postavu Philomeny Cunk vytvořil spolu s britskou komičkou Diane Morganovou. Mezi zpovídanými se objeví například Benedict Cumberbatch, režisér Michael Bay, scenárista Smrtonosné pasti Steven de Souza nebo filmový kritik Mark Kermode.
Streamovačky: Cunk on Cinema (Netflix)
Zvídavá a nepříliš bystrá fiktivní dokumentaristka Philomena Cunk je znovu na scéně a tentokrát si bere na paškál historii filmu. V komediální sérii Cunk on Cinema putuje od počátků kinematografie přes němou éru a filmovou avantgardu až k počítačovým efektům a umělé inteligenci. Cestou zpovídá skutečné odborníky, filmaře i slavné osobnosti, kterým předkládá své svérázné teorie a klade otázky, jež nejednoho z nich vykolejí. Za seriálem stojí scenárista a tvůrce Black Mirror Charlie Brooker, který postavu Philomeny Cunk vytvořil spolu s britskou komičkou Diane Morganovou. Mezi zpovídanými se objeví například Benedict Cumberbatch, režisér Michael Bay, scenárista Smrtonosné pasti Steven de Souza nebo filmový kritik Mark Kermode.
Film: Spravedlnost, česká premiéra 19. listopadu
Oceňovaný německý politický thriller Spravedlnost sleduje mladou státní zástupkyni Seyo Kimovou, která přežije rasově motivovaný útok. Když začne pátrat po jeho důvodu, narazí na řadu neobjasněných případů násilí vůči imigrantům. Jakmile začne síť rozplétat, zjišťuje, že proti ní stojí instituce, kterým do té doby bezvýhradně sloužila. V hlavní roli debutuje Chen Emilie Yanová, po jejímž boku se objevují Julia Jentschová, Alev Irmaková, Arnd Klawitter a Sebastian Urzendowsky. Režisér Faraz Shariat, který zaujal už svým celovečerním debutem Nic ve zlým, se i tentokrát věnuje otázkám identity, migrace a společenské odpovědnosti.
Hudba: Ventolin + FVLCRVM, Klub Fléda, Brno, 20. listopadu
Letos v listopadu se v Brně potkají dvě výrazné osobnosti česko-slovenské elektronické scény, Ventolin a FVLCRVM. Ventolin je známý svým osobitým uchopením elektronické hudby a energií nabitými koncerty. FVLCRVM zase přirozeně mísí elektroniku s popem a klubovým zvukem. Jejich společná hudební historie přitom sahá až do roku 2009, kdy spolu vyrazili na turné s kapelami Kazety a The Uniques, v nichž tehdy oba působili. Po letech se znovu setkají na jednom pódiu, tentokrát jako etablovaní sóloví umělci.
Divadlo: Lysistrata, Studio Hrdinů, Praha, nejbližší repríza 23. 11. od 18 hodin
Co se stane, když ženy odmítnou mužům sex, dokud neskončí válka? Aristofanova antická komedie Lysistrata rozehrává odvážný plán, v němž se ženy rozhodnou využít svou nejsilnější zbraň a přimět muže k uzavření míru. Hru napsal Aristofanes v roce 411 př. n. l., tedy uprostřed války Athén se Spartou, jejíhož konce se nedožil. Studio Hrdinů uvádí Lysistratu v novém veršovaném překladu Petra Šourka a v režii Miroslava Bambuška. V inscenaci hrají Natália Drabiščáková, Jiří Černý, Richard Fiala, Jakub Gottwald, Pasi Mäkelä a Miloslav Mejzlík, doprovází je početný sbor. Hudbu složil Tomáš Vtípil, scénu a kostýmy navrhla Zuzana Krejzková.
Výstava: Jan Kaláb – Beyond the Frame, Galerie KodlContemporary, Praha, 12. 11. 2026 až 10. 1. 2027
Musí být malba jen „prostou“ plochou pověšenou na zdi? Takové otázky si klade umělec Jan Kaláb, který se na samostatné výstavě v rodné Praze představuje po téměř deseti letech. Pod kurátorským vedením Rafaela Schactera připravil čtyři nové soubory děl, v nichž propojuje abstraktní malbu, sochařství a architekturu. Návštěvníci uvidí zářivé geometrické kompozice ze série Kaleidoscope i volnější malby Wave, které odhalují svou obvykle skrytou konstrukční strukturu. V přízemí galerie pak prostor ovládnou měňavé závěsné objekty ze série Suspension a vůbec poprvé také bronzové a skleněné sochy, které lze pozorovat ze všech stran.
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