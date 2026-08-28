Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori

Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.
Streamovačky: Vládci vesmíru (Amazon Prime)
Film Vládci vesmíru, to je divoká jízda plastových postaviček od Mattela, tedy až na to, že dostaly těla skutečných herců. Režisér Travis Knight (Bumblebee) vsadil na neony nasáklou akční fantasy podívanou plnou humoru a sympatických figur, která vzdává hold 80. letům. Princ Adam se po patnácti letech vrací na rodnou Eternii, kde zjistí, že z jeho domova zbyly jen trosky a vlády se ujal padouch Skeletor. Rozhodne se proto svůj svět zachránit. V roli prince Adama se představuje Nicholas Galitzine, kterého doplňují Camila Mendesová jako bojovnice Teela a Idris Elba jako Duncan. Výraznou protiváhu jim tvoří Jared Leto coby zlý vládce Skeletor. Noví Vládci vesmíru jsou přitom jedním z těch projektů, kde se potkává nostalgie s ambicí vytvořit moderní blockbuster, který je ideální oddechovou podívanou.
Streamovačky: Vládci vesmíru (Amazon Prime)
Film Vládci vesmíru, to je divoká jízda plastových postaviček od Mattela, tedy až na to, že dostaly těla skutečných herců. Režisér Travis Knight (Bumblebee) vsadil na neony nasáklou akční fantasy podívanou plnou humoru a sympatických figur, která vzdává hold 80. letům. Princ Adam se po patnácti letech vrací na rodnou Eternii, kde zjistí, že z jeho domova zbyly jen trosky a vlády se ujal padouch Skeletor. Rozhodne se proto svůj svět zachránit. V roli prince Adama se představuje Nicholas Galitzine, kterého doplňují Camila Mendesová jako bojovnice Teela a Idris Elba jako Duncan. Výraznou protiváhu jim tvoří Jared Leto coby zlý vládce Skeletor. Noví Vládci vesmíru jsou přitom jedním z těch projektů, kde se potkává nostalgie s ambicí vytvořit moderní blockbuster, který je ideální oddechovou podívanou.
Film: Osamělý vlk, premiéra 27. 8.
Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače RAF Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představuje divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě RAF během letecké bitvy o Británii. Filmový dokument přibližuje Josefa Františka nejen jako letecké eso s osmnácti sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Obsazení tvoří vedle známých jmen, jako je Miroslav Hanuš, Josef Trojan, Jan Budař, Jan Nedbal nebo Viktor Zavadil i neokoukané herecké tváře. V hlavní roli československého pilota září devětadvacetiletý Tadeáš Moravec, známý např. z krimi série Studna.
Hudba: Best of Bond, zámek Poděbrady, 29. srpna
V rámci festivalu Soundtrack Poděbrady se uskuteční koncert, který přinese výběr nejznámějších melodií z legendární filmové série o agentovi 007. Symfonický orchestr Unique Orchestra nabídne ikonické skladby od James Bond Theme přes nesmrtelnou píseň Goldfinger až po novější Skyfall a No Time To Die. Vedle orchestru se představí také zpěvák Martin Růža či zpěvačky Vendula Příhodová a Barbora Mochowá. Program připomene především odkaz legendárního skladatele Johna Barryho, ale také dalších autorů, kteří během více než šesti dekád pomáhali vytvářet hudební identitu nejslavnějšího filmového špiona.
Divadlo: Tygr v tísni – Alkéstis, Festival Antická Štvanice, Praha, premiéra 1. 9., nejbližší reprízy 2., 3. a 4. 9. od 19:30 hodin
Když byste dostali možnost vyhnout se vlastní smrti tím, že se za vás obětuje někdo z blízkých, přijali byste ji? Právě to se přihodí králi Admétovi. Jakmile se pro dobrovolnou smrt rozhodne jeho žena Alkéstis, matka jejich dětí, nejprve se zdá, že jde o projev nesobecké lásky. Není ale její čin jen únikem ze života, v němž lásku nikdy nepoznala? Dramatik a autor textu Matěj Samec proměňuje Euripidovu tragédii Alkéstis v současné melodrama, které se nebojí zpochybnit vznešenost hrdinského sebeobětování. Režie a dramaturgie se ujali Ivo Kristián Kubák společně s Marií Novákovou, v titulní roli se představí Rosalie Malinská.
Výstava: Ivan Pinkava – Svědek sebe sama, Galerie Kostnice, Rožnov pod Radhoštěm, 22. 8. až 27. 9. 2026
Přední český autor inscenovaných fotografií se nyní představuje na netradičním místě. Bývalá kostnice v zahradě kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm přirozeně evokuje motivy vanitas a memento mori, Pinkavovy fotografie je ale nepřebírají doslovně. To, co v podání Ivana Pinkavy vypadá jako kámen či beton, může být ve skutečnosti polystyren, molitan nebo stará plachta. Právě nejistota je pro jeho práci zásadní – prostupuje i samotnými náměty fotografií: postavy a gesta, zdánlivě čitelné a jednoznačné, se při delším pohledu přetvářejí a otevírají novým výkladům. Pinkava patří k výrazným osobnostem české fotografie a jeho práce jsou zastoupeny například ve sbírkách Národní galerie Praha, londýnského Victoria and Albert Musea nebo Musée de l’Elysée v Lausanne.
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Jsem zděšený, prohlásil kouč slavných Rangers v Jablonci
Byli obrovským favoritem, jenže všechno dopadlo jinak. Zatímco Jablonec se topil v euforii, fotbalisté slavných Glasgow Rangers se ponořili do bezbřehého zklamání. Na severu Čech podlehli v odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy 0:1 a po nezvládnutých penaltách se s evropskou soutěží rozloučili. A kouč skotské legendy Derek McInnes si nebral servítky.