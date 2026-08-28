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Kultura

Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori

Jaroslav Totušek
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Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.

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Streamovačky: Vládci vesmíru (Amazon Prime)

Akční fantasy Vládci vesmíru režíroval Travis Knight.
Akční fantasy Vládci vesmíru režíroval Travis Knight.Foto: Amazon MGM Studios

Film Vládci vesmíru, to je divoká jízda plastových postaviček od Mattela, tedy až na to, že dostaly těla skutečných herců. Režisér Travis Knight (Bumblebee) vsadil na neony nasáklou akční fantasy podívanou plnou humoru a sympatických figur, která vzdává hold 80. letům. Princ Adam se po patnácti letech vrací na rodnou Eternii, kde zjistí, že z jeho domova zbyly jen trosky a vlády se ujal padouch Skeletor. Rozhodne se proto svůj svět zachránit. V roli prince Adama se představuje Nicholas Galitzine, kterého doplňují Camila Mendesová jako bojovnice Teela a Idris Elba jako Duncan. Výraznou protiváhu jim tvoří Jared Leto coby zlý vládce Skeletor. Noví Vládci vesmíru jsou přitom jedním z těch projektů, kde se potkává nostalgie s ambicí vytvořit moderní blockbuster, který je ideální oddechovou podívanou.

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