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Kultura

Nenechte si ujít: Podmanivý film o velkém smutku či poetická výstava Františka Skály

Jaroslav Totušek
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Pokračování animovaného sci-fi seriálu ze světa videohry Cyberpunk 2077, filmové komorní drama o ztrátě blízkého oceněné v Cannes, originální mix elektroniky a jazzu, opera Clauda Debussyho s důrazem na intimní atmosféru nebo výstava Františka Skály v Boskovicích.

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Streamovačky: Cyberpunk: Edgerunners, 2. série, Netflix

Za vznikem animovaného sci-fi seriálu Cyberpunk: Edgerunners stojí polské studio CD Projekt Red, tvůrci hry Cyberpunk 2077 a japonské animátorské studio TRIGGER.
Za vznikem animovaného sci-fi seriálu Cyberpunk: Edgerunners stojí polské studio CD Projekt Red, tvůrci hry Cyberpunk 2077 a japonské animátorské studio TRIGGER.Foto: Netflix

Neony zalité město Night City znovu volá dobrodruhy, blázny i hackery! Úspěšný animovaný sci-fi seriál Cyberpunk: Edgerunners se vrací s druhou řadou. Tentokrát ale sleduje zcela nové postavy a přináší samostatný příběh, jenž není pokračováním. Do popředí se dostává bývalá legenda mezi žoldáky Weak, který žije ve stínu své někdejší pověsti, i nomádská hackerka D, jež pátrá po těch, kdo zničili její klan. Za pokračováním opět stojí polské studio CD Projekt Red, tvůrci hry Cyberpunk 2077 a japonské animátorské studio TRIGGER, známé svým dynamickým vizuálním stylem. Režie se ujal Kai Ikarashi a na příběhu se podílejí také scenárista Bartosz Sztybor a Masahiko Otsuka.

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