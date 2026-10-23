Nenechte si ujít: Podmanivý film o velkém smutku či poetická výstava Františka Skály

Pokračování animovaného sci-fi seriálu ze světa videohry Cyberpunk 2077, filmové komorní drama o ztrátě blízkého oceněné v Cannes, originální mix elektroniky a jazzu, opera Clauda Debussyho s důrazem na intimní atmosféru nebo výstava Františka Skály v Boskovicích.
Streamovačky: Cyberpunk: Edgerunners, 2. série, Netflix
Neony zalité město Night City znovu volá dobrodruhy, blázny i hackery! Úspěšný animovaný sci-fi seriál Cyberpunk: Edgerunners se vrací s druhou řadou. Tentokrát ale sleduje zcela nové postavy a přináší samostatný příběh, jenž není pokračováním. Do popředí se dostává bývalá legenda mezi žoldáky Weak, který žije ve stínu své někdejší pověsti, i nomádská hackerka D, jež pátrá po těch, kdo zničili její klan. Za pokračováním opět stojí polské studio CD Projekt Red, tvůrci hry Cyberpunk 2077 a japonské animátorské studio TRIGGER, známé svým dynamickým vizuálním stylem. Režie se ujal Kai Ikarashi a na příběhu se podílejí také scenárista Bartosz Sztybor a Masahiko Otsuka.
Streamovačky: Cyberpunk: Edgerunners, 2. série, Netflix
Neony zalité město Night City znovu volá dobrodruhy, blázny i hackery! Úspěšný animovaný sci-fi seriál Cyberpunk: Edgerunners se vrací s druhou řadou. Tentokrát ale sleduje zcela nové postavy a přináší samostatný příběh, jenž není pokračováním. Do popředí se dostává bývalá legenda mezi žoldáky Weak, který žije ve stínu své někdejší pověsti, i nomádská hackerka D, jež pátrá po těch, kdo zničili její klan. Za pokračováním opět stojí polské studio CD Projekt Red, tvůrci hry Cyberpunk 2077 a japonské animátorské studio TRIGGER, známé svým dynamickým vizuálním stylem. Režie se ujal Kai Ikarashi a na příběhu se podílejí také scenárista Bartosz Sztybor a Masahiko Otsuka.
Film: Napořád, česká premiéra 22. října
Se smrtí mladé dívky se každý její blízký vyrovnává úplně jinak. Na konci roku se ale všichni pozůstalí společně vydávají na Tenerife. Na sluncem zalitém ostrově ale dostávají průchod další vzpomínky i otázky viny a odpuštění. V hlavních rolích rakousko-německého dramatu se představují Birgit Minichmayrová, Carla Hüttermannová, Lotte Shirin Keilingová nebo Tristan Lopez. Film měl výrazný ohlas na festivalu v Cannes, kde získal hlavní cenu sekce Un Certain Regard, věnované osobitým autorským snímkům.
Hudba: keiyaA, MeetFactory, Praha, 27. října
Originální mix R&B, jazzu, hip-hopu a experimentální elektroniky, to je chicagská zpěvačka a multiinstrumentalistka Chakeiya Camille Richmondová vystupující pod jménem keiyaA. Spolupracovala mimo jiné s producentkou Loraine Jamesovou a rappery Mikem či Armandem Hammerem. Na nové desce umělkyně zachycuje proudící myšlenky, napětí v mezilidských vztazích i otázky duševního zdraví. KeiyaA si pozornost hudebních kritiků získala už debutovým albem Forever, Ya Girl z roku 2020, které ocenil i renomovaný hudební magazín Pitchfork.
Opera: Pelleas a Melisanda, Národní divadlo, Praha, nejbližší reprízy 31. 10. od 19 hod a 5. 11 od 20 hod
Jediná dokončená opera francouzského skladatele Debussyho vypráví příběh lásky, žárlivosti a nedorozumění. Od tradičních operních dramat se liší intimní atmosférou, jemnými hudebními proměnami a důrazem na náznaky místo velké pompéznosti. Novou inscenaci Národního divadla režíruje německý operní režisér Christof Loy, hudebního nastudování se ujal dirigent Patrick Fournillier. V hlavních rolích se představí David Oller jako Pelleas, Arnheiður Eiríksdóttirová jako Melisanda a Pavol Kubáň jako Golaud.
Výstava: František Skála – Ohrožené druhy, Galerie Otakara Kubína, Boskovice, 17. 10. 2026 až 28. 2. 2027
Pomelové slupky, bodláky, kusy dřeva nebo předměty, které už dávno ztratily svůj původní účel. František Skála je známý tím, že i obyčejný objekt dokáže proměnit v umělecké dílo. Jeden z nejviditelnějších českých výtvarníků se pohybuje mezi sochařstvím, kresbou, ilustrací a hudbou. Materiály i náměty si vybírá bez ohledu na hranice jednotlivých uměleckých disciplín. Vedle drobných, intimních objektů vytváří také obří sochy a díla určená pro veřejný prostor. Galerie Otakara Kubína nabídne průřez jeho tvorbou od raných děl až po nejnovější práce z letošního roku.
Podvodné dokumenty, nesouhlas rodičů. Korejské adopce do USA provázely šokující okolnosti
Tisíce lidí narozených v Jižní Koreji, kteří byli adoptováni do Spojených států, zjišťují, že jejich adopce mohly být založeny na podvodných dokumentech nebo se uskutečnit bez souhlasu biologických rodičů. Někteří z nich také popisují zkušenosti s týráním v adoptivních rodinách a zařízeních pro děti. Informoval o tom ve čtvrtek deník The Guardian.
Nejsilnější za posledních pět let. Zemětřesení v Tibetu si vyžádalo nejméně 16 mrtvých
Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. V pátek o tom informovaly tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.
„Kandidát na zákrok roku.“ Brankář nadchl NHL skvělou reakcí
Podívejte se, jak se předvedl ruský brankář Jaroslav Askarov v utkání hokejové NHL proti Ottawě. Agentura AP označila v titulku jeho počin za "kandidáta na zákrok roku".
Zemřel herec Tom Skerritt. Hvězda Vetřelce a Top Gunu se dožila 93 let
Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, jehož diváci znají především z kultovních snímků Vetřelec, Top Gun nebo válečné komedie MAS*H. Během své dlouholeté kariéry ztvárnil desítky nezapomenutelných postav a prosadil se také na televizních obrazovkách. O jeho úmrtí, ke kterému došlo 21. října, informoval server Deadline s odvoláním na hercovu rodinu.
Strnadova noční můra? Miliardář Drda se definitivně usadil v kopřivnické tatrovce
Po roce a půl je jasno. Do majetkové struktury automobilky Tatra Trucks přibyl třetí velký hráč. Michala Strnada a podnikatelku Denisu Materovou doplnil Martin Drda, jehož firma STV patří ve zbrojních zakázkách české armády k hlavním konkurentům Strnadovy skupiny CSG. Nejbohatší Čech si v kopřivnickém výrobci náklaďáků dál drží majoritu, Materová s Drdou s ním chtějí jednat o budoucnosti značky.