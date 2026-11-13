Nenechte si ujít: Oceňovaný dokument Bez konce či krimikomedie o loupežích na streamu

Dokumentární novinka o otci, který nepřestává hledat svého syna, akční komedie o bankovních lupičích v rolích internetových hvězd, koncert švédského písničkáře s podmanivým hlasem, celosvětově oblíbený muzikál v Ostravě nebo výstava šelakem vonících nočních výjevů od české malířky Kláry Hartlové.
Streamovačky: Bez konce (Oneplay)
Polský dokument Bez konce režiséra Michala Marczaka sleduje skutečný příběh Daniela Dymińského, jehož šestnáctiletý syn Krzysztof zmizel v květnu 2023. Poslední známé záběry ho zachytily nad ránem na varšavském Gdaňském mostě vedoucím přes řeku Vislu. Zatímco oficiální pátrání nepřineslo vysvětlení, Daniel se rozhodl hledat syna na vlastní pěst. Postavil si člun a vybavil ho drony, podvodními kamerami i další technikou, s níž den za dnem prohledává říční hlubiny. Marczakův film není klasickou kriminální rekonstrukcí ani pouhým záznamem pátrací akce, ale portrétem člověka, který se nikdy nevzdal naděje. Dokument měl světovou premiéru na festivalu Sundance, získal mimo jiné hlavní cenu na festivalu v Soluni a představil se také na letošním jihlavském festivalu dokumentárních filmů.
Streamovačky: Bez konce (Oneplay)
Polský dokument Bez konce režiséra Michala Marczaka sleduje skutečný příběh Daniela Dymińského, jehož šestnáctiletý syn Krzysztof zmizel v květnu 2023. Poslední známé záběry ho zachytily nad ránem na varšavském Gdaňském mostě vedoucím přes řeku Vislu. Zatímco oficiální pátrání nepřineslo vysvětlení, Daniel se rozhodl hledat syna na vlastní pěst. Postavil si člun a vybavil ho drony, podvodními kamerami i další technikou, s níž den za dnem prohledává říční hlubiny. Marczakův film není klasickou kriminální rekonstrukcí ani pouhým záznamem pátrací akce, ale portrétem člověka, který se nikdy nevzdal naděje. Dokument měl světovou premiéru na festivalu Sundance, získal mimo jiné hlavní cenu na festivalu v Soluni a představil se také na letošním jihlavském festivalu dokumentárních filmů.
Film: Jak udělat banku, česká premiéra 12. listopadu
Že se musí bankovní lupiči skrývat? Ale kdeže! Přidejte odhodlání, mobilní telefony a můžou z nich být internetové hvězdy. Parta drzých zločinců si buduje vlastní online popularitu a chystá stále odvážnější akce, jenže její sláva přitáhne také pozornost FBI. Ovšem čím více strážci pořádku smyčku utahují, tím odvážnější kousky zločinci chystají. V hlavní roli akční komediální krimi se jako vůdce party Ryan představí Nicholas Hoult. Jeho protivnici Reagan hraje Zoë Kravitzová a agenta FBI John C. Reilly. V dalších rolích se objeví Pete Davidson, Anna Sawaiová, Rhenzy Feliz a Christian Slater. Režie se ujal David Leitch, který má na kontě akční hity jako Bullet Train, Deadpool 2 nebo John Wick.
Hudba: José Gonzáles, Archa+, Praha, 19. listopadu
Silné emoce bez rozmáchlých gest. Švédský písničkář argentinského původu José Gonzáles na sebe výrazně upozornil už debutovým albem Veneer z roku 2003 a skladbou Heartbeats, která se stala mezinárodním hitem. Od té doby si buduje osobitý rukopis založený na akustické kytaře a jemném hlasu, které posluchače přenesou do dalekých krajin. Pražský koncert bude zároveň příležitostí slyšet naživo skladby z očekávaného alba Against The Dying Of The Light, které vyšlo letos v březnu.
Divadlo: Celkem všední dny, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava, nejbližší reprízy 13. 11. a 18. 11. od 19 hodin
Jak najít místo ve světě, když se člověk nevyzná ani sám v sobě? Komorní muzikál amerického skladatele a libretisty Adama Gwona sleduje čtyři mladé Newyorčany, jejichž životy se na chvíli protnou. Několik obyčejných dní plných drobných katastrof, nejistot a nedorozumění postupně odhaluje, jak moc všichni touží po blízkosti, porozumění a pocitu, že někam patří. Muzikál, který si od svého vzniku získal přízeň diváků na několika kontinentech, se nyní poprvé představuje také českému publiku. Čtveřici hlavních postav v alternacích ztvární Veronika Bartošová a Tereza Dostalová jako Deb, Jakub Bagin a Milan Bednář jako Warren, Veronika Prášil Gidová a Pamela Soukupová jako Claire a Radim Bierski s Adamem Živnůstkou v roli Jasona.
Výstava: Klára Hartlová – Příslib návratu, Hidden Gallery, Praha, 10. 11. 2026 až 1. 1. 2027
Pro svou vůbec první sólovou výstavu připravila malířka Klára Hartlová osm nových olejomaleb se šelakovými vrstvami a instalaci vytvořenou přímo pro prostor galerie. Její obrazy zachycují zvláštní, lehce znepokojivé výjevy, jako jsou spoře osvětlené ulice nebo průjezdy nočního vlaku. Než Hartlová nastoupila na Akademii výtvarných umění v Praze, vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově a několik let pracovala s lidmi, kteří měli psychotické prožitky. Její obrazy často začínají větou z přečteného textu a jejich význam se někdy vyjevuje až s odstupem měsíců či let. Charakteristickým postupem výtvarnice je i přemalovávat starší díla, jejichž kontury někdy schválně prostupují do díla nového.
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