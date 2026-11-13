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Kultura

Nenechte si ujít: Oceňovaný dokument Bez konce či krimikomedie o loupežích na streamu

Jaroslav Totušek
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Dokumentární novinka o otci, který nepřestává hledat svého syna, akční komedie o bankovních lupičích v rolích internetových hvězd, koncert švédského písničkáře s podmanivým hlasem, celosvětově oblíbený muzikál v Ostravě nebo výstava šelakem vonících nočních výjevů od české malířky Kláry Hartlové.

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Streamovačky: Bez konce (Oneplay)

Z dokumentu Michala Marczaka Bez konce (2026).
Z dokumentu Michala Marczaka Bez konce (2026).Foto: Oneplay

Polský dokument Bez konce režiséra Michala Marczaka sleduje skutečný příběh Daniela Dymińského, jehož šestnáctiletý syn Krzysztof zmizel v květnu 2023. Poslední známé záběry ho zachytily nad ránem na varšavském Gdaňském mostě vedoucím přes řeku Vislu. Zatímco oficiální pátrání nepřineslo vysvětlení, Daniel se rozhodl hledat syna na vlastní pěst. Postavil si člun a vybavil ho drony, podvodními kamerami i další technikou, s níž den za dnem prohledává říční hlubiny. Marczakův film není klasickou kriminální rekonstrukcí ani pouhým záznamem pátrací akce, ale portrétem člověka, který se nikdy nevzdal naděje. Dokument měl světovou premiéru na festivalu Sundance, získal mimo jiné hlavní cenu na festivalu v Soluni a představil se také na letošním jihlavském festivalu dokumentárních filmů.

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Česká jízda Turnajem mistryň. Nosková ovládla skupinu, v semifinále je i Siniaková

Linda Nosková nevyužila na Turnaji mistryň proti Američance Jessice Pegulaové mečbol, prohrála 6:7, 6:4, 5:7, přesto ale postoupila do semifinále z první příčky skupiny 1. V nejlepší čtyřce mezi deblovými páry jsou i Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, v rozhodujícím utkání o druhé místo ve skupině 2 jim americko-španělská dvojice Melicharová-Martinezová, Bucsaová vzdal-

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