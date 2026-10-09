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Kultura

Nenechte si ujít: Na východ od ráje jako minisérie či dravá Heda Gablerová v Olomouci

Jaroslav Totušek
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Florence Pughová v novém seriálovém zpracování románu Na východ od ráje, výborně hodnocený romantický snímek Milovník, ne bojovník, komorní indie-folk od filipínsko-islandského umělce, Ibsenova klasika v Moravském divadle Olomouc nebo výstava české malířky, ilustrátorky a animátorky Ester Nemjó, která se inspirovala vlastní rodinnou dovolenou.

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Streamovačky: Na východ od ráje (Netflix)

Florence Pughová jako Cathy v seriálu Na východ od ráje (2026).
Florence Pughová jako Cathy v seriálu Na východ od ráje (2026).Foto: Netflix

Sedmidílná minisérie přináší nové zpracování stejnojmenné knižní klasiky z pera Johna Steinbecka. Příběh rodiny Traskových se rozprostírá od konce 19. století přes několik desetiletí a sleduje především Cathy Amesovou, ženu, jejímž příchodem do života bratrů Adama a Charlese započne série událostí, po kterých nezůstane kámen na kameni. V hlavní roli Cathy se představuje Florence Pughová (Oppenheimer, Duna: Část druhá), bratry hrají Christopher Abbott a Mike Faist. Dále účinkují Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds nebo Martha Plimptonová. Režisérka a scenáristka seriálu Zoe Kazanová má navíc na co navazovat. Je totiž vnučkou Elii Kazana, režiséra legendárního filmového zpracování zmíněné knihy z roku 1955.

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