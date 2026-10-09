Nenechte si ujít: Na východ od ráje jako minisérie či dravá Heda Gablerová v Olomouci

Florence Pughová v novém seriálovém zpracování románu Na východ od ráje, výborně hodnocený romantický snímek Milovník, ne bojovník, komorní indie-folk od filipínsko-islandského umělce, Ibsenova klasika v Moravském divadle Olomouc nebo výstava české malířky, ilustrátorky a animátorky Ester Nemjó, která se inspirovala vlastní rodinnou dovolenou.
Streamovačky: Na východ od ráje (Netflix)
Sedmidílná minisérie přináší nové zpracování stejnojmenné knižní klasiky z pera Johna Steinbecka. Příběh rodiny Traskových se rozprostírá od konce 19. století přes několik desetiletí a sleduje především Cathy Amesovou, ženu, jejímž příchodem do života bratrů Adama a Charlese započne série událostí, po kterých nezůstane kámen na kameni. V hlavní roli Cathy se představuje Florence Pughová (Oppenheimer, Duna: Část druhá), bratry hrají Christopher Abbott a Mike Faist. Dále účinkují Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds nebo Martha Plimptonová. Režisérka a scenáristka seriálu Zoe Kazanová má navíc na co navazovat. Je totiž vnučkou Elii Kazana, režiséra legendárního filmového zpracování zmíněné knihy z roku 1955.
Streamovačky: Na východ od ráje (Netflix)
Sedmidílná minisérie přináší nové zpracování stejnojmenné knižní klasiky z pera Johna Steinbecka. Příběh rodiny Traskových se rozprostírá od konce 19. století přes několik desetiletí a sleduje především Cathy Amesovou, ženu, jejímž příchodem do života bratrů Adama a Charlese započne série událostí, po kterých nezůstane kámen na kameni. V hlavní roli Cathy se představuje Florence Pughová (Oppenheimer, Duna: Část druhá), bratry hrají Christopher Abbott a Mike Faist. Dále účinkují Hoon Lee, Tracy Letts, Ciarán Hinds nebo Martha Plimptonová. Režisérka a scenáristka seriálu Zoe Kazanová má navíc na co navazovat. Je totiž vnučkou Elii Kazana, režiséra legendárního filmového zpracování zmíněné knihy z roku 1955.
Film: Milovník, ne bojovník, premiéra 8. října
Jedno horké léto a setkání, ze kterého se nad sklenkou fanty vyklube ta pravá první láska. Romantická komedie Milovník, ne bojovník je velmi zdařilým celovečerním debutem slovenské režisérky Martiny Buchelové. Snímek měl premiéru na letošním MFF v Karlových Varech, nepostrádá humor a zpracovává téma dospívání v současném světě. Hlavní dvojici ztvárňují Adam Kubala a Michaela Kostková, dále hrají František Beleš, Marián Mitaš, Jaroslava Pokorná, Mia Sofia Arpášová nebo Adam Burčík. Na letošním karlovarském festivalu soutěžil v sekci Proxima a získal její hlavní cenu.
Hudba: Yaelokre, Archa+, Praha, 11. října
Kdyby Mumínci uměli hrát na kytaru a tvořit zasněný folk se stopami středověku, zněli by jako Yaelokre. Za projektem stojí filipínsko-islandský umělec Keath Ósk, který propojuje hudbu, ilustraci, animaci a vlastní fiktivní svět Meadowlark. Projekt odstartoval v roce 2024 singlem Harpy Hare, který se během několika měsíců stal virálním hitem TikToku. Yaelokre tak není jen hudební projekt, ale také promyšlený vizuální svět, který se promítá i do koncertů, na nichž se Ósk převléká za různá zvířata a hraje hudbu, kterou je nemožné si s čímkoliv jiným splést.
Divadlo: Heda Gablerová, Moravské divadlo Olomouc, nejbližší reprízy 10. a 22. 10. v 19 hodin
Ibsenova klasika v novém, sugestivním a dravém kabátě. Heda Gablerová si představuje život na úrovni, její manžel Jørgen Tesman zase netrpělivě očekává profesní úspěch na univerzitě. Jejich zdánlivě spořádané manželství ale naruší návrat Eilerta Løvborga, Hedina bývalého milence a zároveň Tesmanova akademického konkurenta. V Olomouci jde teprve o druhé uvedení této hry. Novou inscenaci režíruje slovenský režisér Marián Pecko, pro kterého je to už čtvrtá spolupráce s olomouckou činohrou. V titulní roli se představí Kristína Jurková, jejího manžela Jørgena hraje Jan Vrbacký a Eilerta Løvborga Tomáš Krejčí.
Výstava: Ester Nemjó – Obnova, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 25. 9. 2026 až 10. 1. 2027
Instalace Obnova vznikla přímo pro prostor zvukové galerie IGLOO a je inspirovaná autorčinou letošní výpravou s rodinou k moři. Malířka, ilustrátorka a animátorka Ester Nemjó na výstavě propojuje videoprojekci s animací, vlastní hudbou dua Svačiny v prostorovém zvuku, cestovním deníkem, snovými obrazy a sbírkou cestou nalezených předmětů. Obnova navazuje na autorčino starší dílo Nejdůležitější dílčí předpoklad úspěchu je vycházet s tvory v nás z roku 2017. Nemjó je absolventka pražské UMPRUM, která část studia strávila na stáži v pařížské ENSAD. V instalaci zachycuje napětí mezi rolí matky a partnerky a touhou po světě, kde může být sama sebou.
Agent imigračního úřadu v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil osmadvacetiletého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s pětiletým chlapcem.
Po 65 letech chystají USA vojenskou popravu. Její průběh bude možné sledovat online
Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. S odvoláním na vyjádření Pentagonu o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP, podle níž jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let.
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KVÍZ: Tyhle filmy viděly Husákovy děti stokrát. U těchto otázek ale možná pohoří, čtvrtou zvládne málokdo
Jejich hlášky dávno zlidověly a některé scény poznáme po pár vteřinách. Jenže co drobnosti, kolem kterých se celý děj točil? Vzpomenete si, co hledala Saxana, jak se jmenoval pes Tomáše Holého nebo co chtěl Jouza dělat na starém hradě? Připravili jsme 25 otázek z československých filmů, které jedna generace viděla znovu a znovu.