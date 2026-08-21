Nenechte si ujít: Mrazivý film o rozpadu rodiny a společnosti i příběh Durrella v zoo

Seriálové drama o dospívání na zděděném ostrově, filmový vhled do maďarské historie od režiséra oscarového Saulova syna, energický koncert jižanského country s českou krví, divadelní inscenace o slavném přírodovědci v prostředí pražské zoo nebo výstava australského umělce Tauschkeho v Galerii Portheimka.
Streamovačky: Sterling Point (Amazon Prime)
Sedmnáctiletá Annie Jacobsonová zjistí, že se svým dvojčetem Connorem zdědila po odcizeném dědečkovi ostrov v kanadské oblasti Muskoka. Annie se na něj vydá sama, aby zjistila, proč jí rodina celé roky bránila dědečka poznat. Autorkou seriálu Sterling Point je Megan Parková (režisérka filmu Následky) a vedle ní jsou jako výkonní producenti podepsáni Josh Schwartz a Stephanie Savageová, tvůrci seriálového hitu Super drbna. V centru mladého obsazení stojí Ella Rubinová jako Annie, Amélie Hoeferleová jako tajemná Ramona nebo Keen Ruffalo jako Connor.
Streamovačky: Sterling Point (Amazon Prime)
Sedmnáctiletá Annie Jacobsonová zjistí, že se svým dvojčetem Connorem zdědila po odcizeném dědečkovi ostrov v kanadské oblasti Muskoka. Annie se na něj vydá sama, aby zjistila, proč jí rodina celé roky bránila dědečka poznat. Autorkou seriálu Sterling Point je Megan Parková (režisérka filmu Následky) a vedle ní jsou jako výkonní producenti podepsáni Josh Schwartz a Stephanie Savageová, tvůrci seriálového hitu Super drbna. V centru mladého obsazení stojí Ella Rubinová jako Annie, Amélie Hoeferleová jako tajemná Ramona nebo Keen Ruffalo jako Connor.
Film: Budapešť 1957, česká premiéra 20. srpna
Maďarský režisér László Nemes, který celý filmový svět uchvátil oscarovým dramatem Saulův syn, se vrací s novou dávkou precizně natočených emocí. Píše se rok 1957, rok po krvavě potlačeném povstání, a mladý židovský chlapec Andor žije s představou, že jeho otec zahynul. Jenže znenadání se objeví cizí muž a tvrdí, že je jeho skutečným otcem. Bezpečný svět, který si Andor kolem sebe vytvořil, se tak začne rozpadat. Na pozadí masakru se rozehrává komorní snímek o rodině. V hlavní dětské roli se představuje debutant Bojtorján Barabás, podle recenzí kandidát na prestižní filmová ocenění. Nemes film natočil podle scénáře, který napsal společně s Clarou Royerovou (Soumrak). Kameru obstaral Mátyás Erdély, s nímž spolupracoval už na Saulově synovi.
Hudba: Frankie and The Deadbeats, Barrák Music Club, Ostrava, 21. srpna
To nejpoctivější americké country, kterému však koluje v žilách česká krev. Skupina kombinuje country s blues, rockem a místy až temnou atmosférou, do níž zapadají banjo, trubka, klavír i charakteristická pedal steel kytara. Texty jejich písní jsou plné osamělých poutníků, zhrzených lásek, šrámů na těle i duši a autentické jižanské atmosféry. Na scénu vstoupili v roce 2021 debutem The Shining, o dva roky později přidali album The Possibility That Love Is Not Enough a mezitím stihli objet české festivaly i Spojené státy, kde absolvovali dvě akustická turné. Z původně „kočovné“ kapely se tak stala výrazná součást tuzemské alternativní country scény.
Divadlo: Ptáci, zvířata a moji příbuzní, Letní scéna v Zoo Praha, nejbližší reprízy 24., 25., 26. a 27. 8. od 19:30 hodin
Úsměvné i upřímné vzpomínky legendárního zoologa tentokrát na letní scéně přímo v prostorách pražské zoo. Ovdovělá paní Durrellová se rozhodne opustit Anglii a přestěhuje se se čtyřmi dětmi na slunný ostrov Korfu. Zatímco nejmladší syn Jerry propadne chovu nalezených zvířat, Larry se věnuje milostným dobrodružstvím, Leslie zbraním a Margo vlastním citovým bouřím, klidná rodinná idyla se rychle mění v řetězec vtipných a absurdních situací. Inscenace příběhu Durrellových v podání Vršovického divadla MANA si nemohla vybrat příhodnější kulisy: hraje se pod širým nebem v bývalém sloninci pražské zoo, v rezervaci Bororo. Skutečné zvuky zvířat se tak stávají součástí představení a přestávku lze strávit mezi papoušky a klokany. Diváci se mohou těšit na herecké výkony Antonína Holuba, Jitky Smutné, Terezy Blažkové nebo Davida Depty.
Výstava: Cameron Tauschke – Memory Bank, Galerie Portheimka, Praha, 21. 8. až 12. 9. 2026
Australský umělec Cameron Tauschke pracuje s postupným nanášením barev a inkoustu, z něhož vyrůstají lidské postavy, organické tvary, buňky, rostliny, planety i fragmenty lidského těla. Jeho obrazy působí jako vizuální mapa vzpomínek, emocí a vnitřních představ, kde se figurace přirozeně prolíná s abstrakcí a každá nová vrstva odkrývá další význam. Tauschke ve své nejnovější sérii rozvíjí myšlenku nové kůže jako metafory proměny, regenerace a osobního růstu. Intenzivní barevnost, výrazné kontrasty i vyvážená kompozice dodávají jeho obrazům energii. V pražské Portheimce představí hned několik uměleckých souborů se svým originálním rukopisem.
Na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem stojí vlaky kvůli závadě na vedení v Úvalech
Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl v pátek ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnoven po 08:00, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah lze za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o deset až 45 minut.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj
Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.
Proč je plisovana sukně opět absolutním hitem letošní sezóny?
Módní trendy se neustále proměňují, ale některé kousky mají jedinečnou schopnost vracet se na výsluní s ještě větší elegancí. Přesně to se odehrává právě teď, kdy ulice metropolí i přehlídková mola ovládla nesmírně ženská a poutavá silueta.
Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.
Ta s ohněm v očích. Bejlek připomíná filmové hvězdy, řeší se i chování Sabalenkové
Humbuk kolem talentované Sáry Bejlek se tenisovým světem nešíří poprvé, nikdy však neměl takovou sílu jako teď. Mladou Češku během jízdy turnajem v Cincinnati a zejména po vítězství nad světovou jedničkou rozebírá kdekdo, řeší se ale i chování Aryny Sabalenkové. Hvězdná Běloruska je předmětem kritiky.