Přeskočit na obsah
Benative
21. 8. Johana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Nenechte si ujít: Mrazivý film o rozpadu rodiny a společnosti i příběh Durrella v zoo

Jaroslav Totušek
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Seriálové drama o dospívání na zděděném ostrově, filmový vhled do maďarské historie od režiséra oscarového Saulova syna, energický koncert jižanského country s českou krví, divadelní inscenace o slavném přírodovědci v prostředí pražské zoo nebo výstava australského umělce Tauschkeho v Galerii Portheimka.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Sterling Point (Amazon Prime)

Sterling Point
Ella Rubinová jako Annie Jacobsonová a Daniel Quinn-Toye jako Rory v seriálu Sterling Point.Foto: Amazon Prime Video

Sedmnáctiletá Annie Jacobsonová zjistí, že se svým dvojčetem Connorem zdědila po odcizeném dědečkovi ostrov v kanadské oblasti Muskoka. Annie se na něj vydá sama, aby zjistila, proč jí rodina celé roky bránila dědečka poznat. Autorkou seriálu Sterling Point je Megan Parková (režisérka filmu Následky) a vedle ní jsou jako výkonní producenti podepsáni Josh Schwartz a Stephanie Savageová, tvůrci seriálového hitu Super drbna. V centru mladého obsazení stojí Ella Rubinová jako Annie, Amélie Hoeferleová jako tajemná Ramona nebo Keen Ruffalo jako Connor.

Reklama
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vlak Banán Dvojka
Vlak Banán Dvojka
Vlak Banán Dvojka

Na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem stojí vlaky kvůli závadě na vedení v Úvalech

Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl v pátek ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Provoz po jedné koleji byl obnoven po 08:00, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle údajů na webu Českých drah lze za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o deset až 45 minut.

Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv
Russian missile strike in Kyiv

ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev si vyžádal oběti. „To chystali dlouho,“ zuří Zelenskyj

Rusko čtvrteční masivní útok na Ukrajinu dlouho připravovalo a jeho cílem bylo způsobit co největší škody na civilní infrastruktuře, napsal na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něho na Ukrajinu zaútočila balistickými střelami, střelami s plochou dráhou letu a drony a způsobila škody v Kyjevské oblasti, Kyjevě, Oděské a Černihivské oblasti.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Proč je plisovana sukně opět absolutním hitem letošní sezóny?

Módní trendy se neustále proměňují, ale některé kousky mají jedinečnou schopnost vracet se na výsluní s ještě větší elegancí. Přesně to se odehrává právě teď, kdy ulice metropolí i přehlídková mola ovládla nesmírně ženská a poutavá silueta.

Americký prezident Donald Trump. Snímek z 5. srpna 2026.
Americký prezident Donald Trump. Snímek z 5. srpna 2026.
Americký prezident Donald Trump. Snímek z 5. srpna 2026.

Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama