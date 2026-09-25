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Kultura

Nenechte si ujít: Mrazivý Dlouhý pochod i Literou oceněný román Letnice jako divadlo

Jaroslav Totušek
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Filmový remake dystopické klasiky Stephena Kinga, emotivní snímek V srdci divočiny s Bradem Pittem, teprve druhé české vystoupení francouzských průkopníků world music, magický příběh oceněný Magnesií Literou na divadelních prknech nebo výstava fotografií autorek různých generací v Pardubicích.

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Streamovačky: Dlouhý pochod (HBO Max)

Film Dlouhý pochod (2025).
Jordan Gonzalez, David Jonsson, Cooper Hoffman a Charlie Plummer ve filmu Dlouhý pochod (2025).Foto: Donart Film

Remake legendárního příběhu z pera Stephena Kinga se konečně dostal na streamovací platformy. V dystopické Americe ovládané vojenskou diktaturou se každý rok koná Dlouhý pochod, brutální soutěž pro padesát chlapců. Kdo zpomalí nebo zastaví, je zastřelen. Přežít může jen jediný. Letos je mezi nimi i Raymond Garraty, který má k pochodu osobní důvod… V hlavních rolích se představují Cooper Hoffman jako Raymond a David Jonsson jako Peter. Dvojici soutěžících pak doplňují například Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing nebo Roman Griffin Davis.

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