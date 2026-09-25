Nenechte si ujít: Mrazivý Dlouhý pochod i Literou oceněný román Letnice jako divadlo

Filmový remake dystopické klasiky Stephena Kinga, emotivní snímek V srdci divočiny s Bradem Pittem, teprve druhé české vystoupení francouzských průkopníků world music, magický příběh oceněný Magnesií Literou na divadelních prknech nebo výstava fotografií autorek různých generací v Pardubicích.
Streamovačky: Dlouhý pochod (HBO Max)
Remake legendárního příběhu z pera Stephena Kinga se konečně dostal na streamovací platformy. V dystopické Americe ovládané vojenskou diktaturou se každý rok koná Dlouhý pochod, brutální soutěž pro padesát chlapců. Kdo zpomalí nebo zastaví, je zastřelen. Přežít může jen jediný. Letos je mezi nimi i Raymond Garraty, který má k pochodu osobní důvod… V hlavních rolích se představují Cooper Hoffman jako Raymond a David Jonsson jako Peter. Dvojici soutěžících pak doplňují například Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing nebo Roman Griffin Davis.
Streamovačky: Dlouhý pochod (HBO Max)
Remake legendárního příběhu z pera Stephena Kinga se konečně dostal na streamovací platformy. V dystopické Americe ovládané vojenskou diktaturou se každý rok koná Dlouhý pochod, brutální soutěž pro padesát chlapců. Kdo zpomalí nebo zastaví, je zastřelen. Přežít může jen jediný. Letos je mezi nimi i Raymond Garraty, který má k pochodu osobní důvod… V hlavních rolích se představují Cooper Hoffman jako Raymond a David Jonsson jako Peter. Dvojici soutěžících pak doplňují například Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing nebo Roman Griffin Davis.
Film: V srdci divočiny, česká premiéra 24. září
Bývalý vojenský expert James Belmont se vydává se svým německým ovčákem Odinem do aljašské divočiny. Malebný výlet ale překazí havárie letadla. Zranění, hlad, počasí i nehostinná krajina promění jejich cestu v boj o přežití. Mají ale jeden druhého, což jim umožňuje překonávat i ty nejdivočejší nástrahy. V hlavní roli se představuje Brad Pitt, jeho psího parťáka Odina hraje německý ovčák Uber. Doplňují je J. K. Simmons a Anna Lambeová. Režie se ujal David Ayer, který s Pittem spolupracoval už na válečném dramatu Železná srdce.
Hudba: Deep Forest, Café V lese, Praha, 30. září
Francouzský projekt Deep Forest, který od začátku 90. let propojuje elektroniku s tradičními zpěvy a melodiemi z různých částí světa, přijíždí teprve podruhé za dobu svého působení do Prahy. Jejich debutové album Deep Forest z roku 1992 přineslo hit Sweet Lullaby a odstartovalo cestu, během níž se prodaly miliony desek. Tvorba tohoto hudebního uskupení pomohla definovat podobu world music na pomezí elektroniky, ambientu a popu. Album Boheme pak v roce 1995 získalo Grammy za nejlepší world music album. Deep Forest navíc spolupracovali například s Peterem Gabrielem nebo Herbiem Hancockem. Dnes za projektem stojí jeho spoluzakladatel a producent Eric Mouquet, jenž do Prahy přiveze průřez více než třicetiletou historií tvorby Deep Forest, ale také ukázku její současné podoby.
Divadlo: Letnice, Městské divadlo Brno, nejbližší reprízy 29. 9. a 30. 9. od 19 hodin
Oceňovaný román, jenž v roce 2025 vyhrál cenu Magnesia Litera, dostal divadelní podobu. Literárními kritiky oceňované Letnice Miroslava Hlauča jsou magickorealistickým příběhem o světě, v němž se starodávné zázraky střetávají s rozumem a pokrokem. Dramatizaci připravili Miroslav Ondra, Stanislav Slovák a Jan Šotkovský, režie se ujal Stanislav Slovák, který s týmem stojí také za úspěšnou inscenací Až na ten konec dobrý. Odyssea Pastýře hraje Dušan Vitázek, Metoděje Igor Ondříček, jeho bratra Tomáše Martin Mihál a Julii Alžběta Janíčková.
Výstava: New Liquidities: Sisters in Photography, Gočárova galerie – Dům U Jonáše, Pardubice, 20. 9. 2026 až 14. 2. 2027
Žijeme v tekuté realitě. Hranice mezi pravdou a fikcí, mužským a ženským, přírodním a umělým, živým a neživým, tělem a obrazem nebo soukromým a veřejným se staly natolik propustnými, že ztratily velkou část své původní autority. Výstava fotografií New Liquidities se ptá, co zůstává, když staré hranice přestávají platit, a zda právě v jejich rozpuštění nemůže vzniknout nový prostor citlivosti a imaginace. Snímky jsou dílem autorského kolektivu Sisters in Photography, který vznikl v roce 2024 jako platforma pro spolupráci, experiment a vzájemnou podporu fotografek různých generací. Kurátorka Kateřina Sýsová představuje práci fotografek, které místo jednoho výkladu světa nabízejí inspiraci k orientaci v něm. Je jen na každém z návštěvníků, podle kterého „manuálu“ bude postupovat.
Analýza navrhuje pro NATO letku proti dronům s českými letouny Skyfox
Český cvičný a lehký bojový letoun L-39NG Skyfox by mohl dostat novou a nečekanou roli v ochraně východního křídla NATO. Analytik elitního britského think tanku RUSI Justin Bronk navrhuje samostatnou letku levnějších proudových letounů, která by se specializovala na likvidaci dronů a ulevila drahým stíhačkám i řízeným střelám.
Beru si to osobně, přiznala Nosková. Španělky před bitvou o finále hýří sebevědomím
Na kurtu křepčily, jako by celý turnaj vyhrály. Španělské tenistky ale zatím slavily pouze postup do semifinále Billie Jean King Cupu, kde na ně číhá nabitý český tým. A výběr Barbory Strýcové má na dívky z Pyrenejí pořádně spadeno.
Terapie bolestí. Syrový dokument kandidující za ČR na Oscara kazí esejistické vsuvky
Letošním českým kandidátem na Oscara byl zvolen hravě tvarovaný a stejnou měrou zničující dokument esejistických parametrů Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Ten ocenila porota Berlinale, promítal se ve Varech a teď se dostává do široké distribuce.
ŽIVĚ Ruská vláda hodlá zvýšit daně, aby zajistila financování války na Ukrajině
Ruská vláda plánuje na příští tři roky rozpočtový deficit ve výši dvou procent hrubého domácího produktu a navrhuje zvýšit více daní, aby zajistila financování vojenských výdajů. S odkazem na materiály ruského ministerstva financí o tom dnes informovala agentura Reuters.