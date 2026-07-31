Nenechte si ujít: Meditativní film Tichá přítelkyně či komedie Fichtl s Pavlem Liškou

Španělský seriál s pohřebním humorem, podmanivý film oceňované maďarské režisérky Enyediové, koncert Agnes Obel, jejíž hudba zněla i v seriálu The Last of Us, divadelní návrat do tátovy garáže a 80. let v hořkosladké komedii Fichtl nebo odlidštěné umění v pestrých barvách na výstavě Filipa Kůrky.
Streamovačky: Smrt s.r.o. (Netflix)
Španělský Kancl s humorem suchým až běda. Sitcom vypráví o zřízencích pohřebního ústavu Torregrosa na okraji Madridu. Po smrti jeho zakladatele se rozpoutá boj o vedení firmy, do něhož zasahují ctižádostiví zaměstnanci, rodinní příslušníci i bizarní klienti. Výsledkem je svižná černá komedie plná absurdních situací, ostrých dialogů a typicky nevybíravého španělského humoru. V hlavní roli pletichářského pohřebního asistenta Dámasa se představuje španělský komik Carlos Areces. Skvěle ho doplňují například Gerald B. Fillmore jako sociálně nepříliš schopný balzamovač Abel nebo Diego Martin coby věčný packal Chemi, který svou úlohu syna považuje za profesi.
Streamovačky: Smrt s.r.o. (Netflix)
Španělský Kancl s humorem suchým až běda. Sitcom vypráví o zřízencích pohřebního ústavu Torregrosa na okraji Madridu. Po smrti jeho zakladatele se rozpoutá boj o vedení firmy, do něhož zasahují ctižádostiví zaměstnanci, rodinní příslušníci i bizarní klienti. Výsledkem je svižná černá komedie plná absurdních situací, ostrých dialogů a typicky nevybíravého španělského humoru. V hlavní roli pletichářského pohřebního asistenta Dámasa se představuje španělský komik Carlos Areces. Skvěle ho doplňují například Gerald B. Fillmore jako sociálně nepříliš schopný balzamovač Abel nebo Diego Martin coby věčný packal Chemi, který svou úlohu syna považuje za profesi.
Film: Tichá přítelkyně, česká premiéra 30. července
Maďarská režisérka Ildikó Enyediová (Čarostřelec, Šimon kouzelník) ve svém novém komorním dramatu nabízí filmovou meditaci nad úlohou jedince ve světě. Děj propojuje tři časové roviny napříč dvacátým stoletím, jejichž společným jmenovatelem je majestátní jinan v botanické zahradě jedné německé univerzity. Právě tento prastarý strom se stává tichým svědkem lidských osudů i proměn světa a propojuje příběhy vědkyně, mladého studenta a neurovědce z Hongkongu. Enyediová opět sází na podmanivou obrazovou poetiku, pomalé tempo a filozofické otázky namísto klasického stylu vyprávění. Diváci se mohou těšit na Tonyho Leunga Chai-Waie, Lunu Wedlerovou, Enza Brumma nebo francouzskou herečku Léu Seydouxovou.
Hudba: Agnes Obel, Archa+, Praha, 31. července
Jemný hlas z mlhou zahaleného Dánska. Zpěvačka Agnes Obel se po několikaleté pauze vrací na koncertní pódia a přiváží s sebou svůj charakteristický mix jemných aranží, komorní elektroniky a působivých vokálů. Autorka oceňovaných alb Philharmonics, Aventine, Citizen of Glass nebo Myopia si získala fanoušky po celém světě a Česko není výjimkou. Hudba Agnes Obel zazněla v řadě úspěšných filmů, seriálů i videoher, například True Detective, The Last of Us nebo Dark Souls III, a potvrdila její pověst jedné z nejoriginálnějších evropských hudebnic současnosti. Pražský koncert nabídne průřez celou její tvorbou.
Divadlo: Fichtl, Letní scéna divadla Bolka Polívky (Brno), Letní scéna divadla Kalich (Praha), nejbližší reprízy 3., 4., 5. a 6. 8.
Vůně oleje, benzinu a povědomé údery kovu o kov v tátově dílně. Oblíbená komedie vrací diváky do osmdesátých let. V centru příběhu stojí parta kluků z malého města, první lásky, kamarádství i každodenní absurdita normalizačního Československa. Hořkosladká komedie z pera Emanuela Míška připomíná dobu plnou omezení, ale také drobných radostí. V hlavních rolích excelují Pavel Liška a Michal Isteník, kteří s velkou dávkou nadhledu i autentického humoru oživují svět dospívání před listopadem 1989. Dobovou atmosféru podtrhuje kapela Fichtlband s hudbou Josefa Fojty.
Výstava: Filip Kůrka – Cambion, (A)void Gallery, Praha, 27. 7. až 9. 8. 2026
Ve folklórních příbězích se jako „cambion“ označuje dítě narozené ze spojení člověka s démonem. Pod tímto příhodným názvem se rovněž prezentuje nejnovější tvorba Filipa Kůrky, který se dlouhodobě pohybuje na hranici krásy a čehosi znepokojivého. Kůrkova expresivní malba čerpá inspiraci z dějin umění, psychoanalýzy i mytologie a prostřednictvím deformovaných figur zkoumá lidskou tělesnost a identitu. Stírá hranice mezi tím, co je normální a co už ne. Autor navazuje mimo jiné na portréty duševně nemocných od francouzského malíře a grafika Théodora Géricaulta a ve svých obrazech vytváří svět, který je současně fascinující i zneklidňující. Místo estetické líbivosti nabízí intenzivní vizuální zážitek, který vybízí k zamyšlení.
Velké poprvé pro nastupující českou tenistku. Vyřídila i bývalou světovou trojku
Česká tenistka Darja Viďmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou 6:2, 6:4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA. V něm třiadvacetiletou moskevskou rodačku čeká jiná Američanka Katie Volynetsová.
ŽIVĚ Dronový útok způsobil požár v energetickém podniku v ruském Volgogradu
Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí
Češky jedou bořit mýty, muži jim vaří. Čeká je tvrdý punk a akce, jaká nemá obdoby
Pětice českých amatérských koloběžkářek vyrazí v pátek ráno ze švýcarského Lausanne na trať ženské cyklistické Tour de France. Kompletní porci devíti etap hodlají absolvovat vždy den před oficiálním pelotonem. Jde o výkon, kterým se mohou zapsat do historie koloběhu: ženy na koloběžkách ještě něco podobného nedokázaly.
Známý lidovec nechce vidět lidi do půl těla. Šéf Grolich reaguje: Takoví lidé mu nevadí
Byly časy, kdy lidovci dávali najevo nesouhlas s pochodem, který prochází Prahou v rámci festivalu Prague Pride. Nejhlasitěji se ozýval zastupitel Jan Wolf, učinil tak i letos. Ovšem leccos se změnilo: od řady spolustraníků to schytal, navíc KDU-ČSL jde letos do voleb se stranami, které pochod aktivně podporují. Aktuálně.cz proto zajímalo, co tomu říká předseda „nových lidovců“ Jan Grolich.
Počet obětí výbuchu v pákistánském dole vzrostl na nejméně 32
Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 32. Deset horníků zůstává nadále uvězněno pod zemí, sdělil v pátek podle agentury AP důlní inspektor Ghání Balúč. Záchranné práce pokračují, nicméně podle úřadů naděje na záchranu pohřešovaných klesá. Předchozí bilance uváděla 11 obětí a 31 v dole uvázlých horníků.