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Kultura

Nenechte si ujít: Meditativní film Tichá přítelkyně či komedie Fichtl s Pavlem Liškou

Jaroslav Totušek

Španělský seriál s pohřebním humorem, podmanivý film oceňované maďarské režisérky Enyediové, koncert Agnes Obel, jejíž hudba zněla i v seriálu The Last of Us, divadelní návrat do tátovy garáže a 80. let v hořkosladké komedii Fichtl nebo odlidštěné umění v pestrých barvách na výstavě Filipa Kůrky.

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Streamovačky: Smrt s.r.o. (Netflix)

Ze španělského seriálu Smrt s.r.o..
Ze španělského seriálu Smrt s.r.o.. Foto: Netflix

Španělský Kancl s humorem suchým až běda. Sitcom vypráví o zřízencích pohřebního ústavu Torregrosa na okraji Madridu. Po smrti jeho zakladatele se rozpoutá boj o vedení firmy, do něhož zasahují ctižádostiví zaměstnanci, rodinní příslušníci i bizarní klienti. Výsledkem je svižná černá komedie plná absurdních situací, ostrých dialogů a typicky nevybíravého španělského humoru. V hlavní roli pletichářského pohřebního asistenta Dámasa se představuje španělský komik Carlos Areces. Skvěle ho doplňují například Gerald B. Fillmore jako sociálně nepříliš schopný balzamovač Abel nebo Diego Martin coby věčný packal Chemi, který svou úlohu syna považuje za profesi.

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Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal
Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal
Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal

ŽIVĚ Dronový útok způsobil požár v energetickém podniku v ruském Volgogradu

Ukrajinský dronový útok v pátek způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu. Podle agentury Reuters to uvedl gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov, aniž by sdělil podrobnosti týkající se zasažených objektů. V regionu se podle agentury nachází rafinerie ropné společnosti Lukoil. Útoky podle Bočarova zranily pět lidí

Předseda „nových lidovců“ Jan Grolich Aktuálně.cz řekl, co si myslí o akci Prague Pride a slovní přestřelce mezi členy.
Předseda „nových lidovců“ Jan Grolich Aktuálně.cz řekl, co si myslí o akci Prague Pride a slovní přestřelce mezi členy.
Předseda „nových lidovců“ Jan Grolich Aktuálně.cz řekl, co si myslí o akci Prague Pride a slovní přestřelce mezi členy.

Známý lidovec nechce vidět lidi do půl těla. Šéf Grolich reaguje: Takoví lidé mu nevadí

Byly časy, kdy lidovci dávali najevo nesouhlas s pochodem, který prochází Prahou v rámci festivalu Prague Pride. Nejhlasitěji se ozýval zastupitel Jan Wolf, učinil tak i letos. Ovšem leccos se změnilo: od řady spolustraníků to schytal, navíc KDU-ČSL jde letos do voleb se stranami, které pochod aktivně podporují. Aktuálně.cz proto zajímalo, co tomu říká předseda „nových lidovců“ Jan Grolich.

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Explosion buried parts of a coal mining complex on the outskirts of Quetta
Explosion buried parts of a coal mining complex on the outskirts of Quetta
Explosion buried parts of a coal mining complex on the outskirts of Quetta

Počet obětí výbuchu v pákistánském dole vzrostl na nejméně 32

Počet obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 32. Deset horníků zůstává nadále uvězněno pod zemí, sdělil v pátek podle agentury AP důlní inspektor Ghání Balúč. Záchranné práce pokračují, nicméně podle úřadů naděje na záchranu pohřešovaných klesá. Předchozí bilance uváděla 11 obětí a 31 v dole uvázlých horníků.

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