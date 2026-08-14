Nenechte si ujít: Kočičí sitkom Rickyho Gervaise, temný Robin Hood i velšská diva

Kulturní tipy na druhou polovinu srpna míří od streamovací novinky přes temnější film až po divadlo, hudbu a výstavu. V programu najdete animovaný sitkom Toulavé kočky komika Rickyho Gervaise, přelomovou verzi Robina Hooda s Hughem Jackmanem, návrat velšské divy Cate Le Bon do Prahy či unikátní výtvarně-filmový projekt v galerii Fotografic.
Streamovačky: Ricky Gervais: Toulavé kočky
Dostupné ve videotéce Netflix
Vtipné, vulgární a nečekaně dojemné. Toulavé kočky jsou šestidílný animovaný sitcom pro dospělé, v němž parta zdivočelých britských koček řeší přežití, trable společnosti, samotu i smysl života. V polorozpadlém domě, který obývá hlavní hrdina celého příběhu, kocour Gus, se svou partou, se odehrávají každodenní eskapády oscilující mezi absurdním humorem, nepříliš korektními vtipy a překvapivě existenciálními momenty, kdy kočky přemítají nad jedním ze svých devíti životů.
Pro Rickyho Gervaise jde o další kapitolu kariéry, v níž často dává vyniknout provokativnímu humoru s překvapivou schopností zasáhnout citlivé společenské téma. Britský herec, scenárista a režisér se proslavil především v původním Kanclu (The Office), který vytvořil se Stephenem Merchantem. Je také velmi úspěšným stand-up komikem, který se pravidelně vrací i do Čech.
Streamovačky: Ricky Gervais: Toulavé kočky
Dostupné ve videotéce Netflix
Vtipné, vulgární a nečekaně dojemné. Toulavé kočky jsou šestidílný animovaný sitcom pro dospělé, v němž parta zdivočelých britských koček řeší přežití, trable společnosti, samotu i smysl života. V polorozpadlém domě, který obývá hlavní hrdina celého příběhu, kocour Gus, se svou partou, se odehrávají každodenní eskapády oscilující mezi absurdním humorem, nepříliš korektními vtipy a překvapivě existenciálními momenty, kdy kočky přemítají nad jedním ze svých devíti životů.
Pro Rickyho Gervaise jde o další kapitolu kariéry, v níž často dává vyniknout provokativnímu humoru s překvapivou schopností zasáhnout citlivé společenské téma. Britský herec, scenárista a režisér se proslavil především v původním Kanclu (The Office), který vytvořil se Stephenem Merchantem. Je také velmi úspěšným stand-up komikem, který se pravidelně vrací i do Čech.
Film: Smrt Robina Hooda, premiéra 13. srpna
Robina Hooda známe jako neohroženého zbojníka, který bohatým bere a chudým dává. Režisér Michael Sarnoski ale tuhle legendu staví na hlavu a místo dobrodružné pohádky divákům nabízí temné drama o člověku, kterého vlastní minulost pomalu dohání. Robin po životě plném zločinu a zabíjení utrpí těžká zranění a dostane se do péče tajemné ženy.
V hlavní roli se představuje Hugh Jackman, který slavného hrdinu pojímá jako unaveného, násilím poznamenaného muže. Po jeho boku stojí Jodie Comerová jako sestra Brigid a Bill Skarsgård jako Edward; ve filmu dále hrají například Noah Jupe, Murray Bartlett nebo Faith Delaneyová.
Hudba: Cate Le Bon
17. srpna
MeetFactory, Praha
Michelangelo sice umírá, ale velšská diva Cate Le Bon je stále při síle a po deseti letech se vrací do Prahy. Na nové desce Michelangelo Dying, která vznikala z osobního traumatu ztráty a zlomeného srdce, skládá deset písní jako fragmenty vzpomínek. Její charakteristický artpopový rukopis tu propojuje kytary, saxofony a syntezátory a na nahrávce se podílel také známý John Cale z The Velvet Underground.
Autorka z velšského hrabství Carmarthenshire si během let vybudovala pověst jedné z nejzajímavějších osobností alternativní scény. I s novinkou pokračuje v linii nastavené kritikou i diváky oceňovaných alb Reward a Pompeii.
Divadlo: Běh života
Nejbližší reprízy 17., 18. a 19. srpna
Divadlo MA, Letní scéna Grébovka v Praze
Krize středního věku versus očekávání okolí. Na letní scéně v parku Grébovka se divákům představí inteligentní britská komedie Běh života na motivy děl dramatiků Neila Simona a Pavla Libermana.
Hlavní hrdina se snaží vyrovnat s představami své maminky, rodiny i společnosti o tom, jak má vypadat správný život, jenže výsledkem není zrovna recept na spokojenost. V režii Marianny Arzumanovy se v komorní inscenaci potkávají Jiří Valeš a Vilemína Marhoulová.
Výstava: Karel De Cock – Benevolence
7. srpna až 12. září 2026
Galerie Fotografic, Praha
Unikátní umělecký film belgického audiovizuálního autora. Karel De Cock se v projektu Benevolence vrací ke klasickému Hollywoodu 40. a 50. let, aby rozebral jeho představu o lásce, svádění a vztazích mezi muži a ženami. Ve videokoláži skládá a vrství záběry ze stovek filmů, které se před divákem míhají v rychlém hypnotickém rytmu.
De Cock tím vytváří působivou filmovou choreografii, která ukazuje, jak hluboko se do popkultury propsaly stereotypy o romantice a genderových rolích. Autor patří k výrazným belgickým autorům pracujícím s obrazem, jeho tvorba se objevila mimo jiné v Centre Pompidou v Paříži a na přehlídce Rencontres Internationales Paris/Berlin.
Cenu Václava Havla budou letos organizovat nadace Vize 97 a Charty 77
Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva bude organizovat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 spolu s Nadací Charty 77, která se podílela i na pořádání jeho předchozích ročníků s Knihovnou Václava Havla. Garantem ocenění udělovaného od roku 2013 zůstane Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Havlova knihovna už spoluorganizátorem nebude. V tiskové zprávě to v pátek uvedli zástupci nadací.
V sevření tepelné pokličky: Co nám léto ukázalo a jaký bude podzim
Vlny veder a rekordní teploty jsou jen část příběhu. Horko letos v Evropě doprovází vysychající půda, nízké průtoky řek a rozsáhlé požáry. Odborníci upozorňují, že důležitější než jednotlivé rekordy je délka a četnost horkých epizod. A ani pro další týdny zatím není důvod očekávat rychlý návrat k teplotnímu normálu.
Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu
Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.
Dlouhá sucha v Římě odhalila pozůstatky Neronova mostu, starého přes 2000 let
Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery, díky čemuž se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Informovala o tom agentura AP.
ŽIVĚ Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem dron, riziko podle místní armády pominulo
Lotyšská armáda v pátek nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.