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Kultura

Nenechte si ujít: Kočičí sitkom Rickyho Gervaise, temný Robin Hood i velšská diva

Jaroslav Totušek

Kulturní tipy na druhou polovinu srpna míří od streamovací novinky přes temnější film až po divadlo, hudbu a výstavu. V programu najdete animovaný sitkom Toulavé kočky komika Rickyho Gervaise, přelomovou verzi Robina Hooda s Hughem Jackmanem, návrat velšské divy Cate Le Bon do Prahy či unikátní výtvarně-filmový projekt v galerii Fotografic.

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Streamovačky: Ricky Gervais: Toulavé kočky
Dostupné ve videotéce Netflix

Vtipné, vulgární a nečekaně dojemné. Toulavé kočky jsou šestidílný animovaný sitcom pro dospělé, v němž parta zdivočelých britských koček řeší přežití, trable společnosti, samotu i smysl života. V polorozpadlém domě, který obývá hlavní hrdina celého příběhu, kocour Gus, se svou partou, se odehrávají každodenní eskapády oscilující mezi absurdním humorem, nepříliš korektními vtipy a překvapivě existenciálními momenty, kdy kočky přemítají nad jedním ze svých devíti životů.

Pro Rickyho Gervaise jde o další kapitolu kariéry, v níž často dává vyniknout provokativnímu humoru s překvapivou schopností zasáhnout citlivé společenské téma. Britský herec, scenárista a režisér se proslavil především v původním Kanclu (The Office), který vytvořil se Stephenem Merchantem. Je také velmi úspěšným stand-up komikem, který se pravidelně vrací i do Čech.

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