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Kultura

Nenechte si ujít: Jeden výživný rozhovor v podobě filmu či komedie Noční spoje

Jaroslav Totušek

Zábavný animovaný snímek o zvířátkách holdujících sportu na HBO Max, české konverzační drama o trhlinách v dokonalém životě, pražský koncert gospelových rockerů Welshly Arms, inscenace Noční spoje s Jitkou Schneiderovou a Karlem Rodenem v hlavních rolích nebo chebská výstava Snídaně v Kaiserwaldu a jiné příběhy, která je hravou variací na kunstkomoru.

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Streamovačky: Nejlepší z nejlepších: GOAT (HBO Max)

Z animovaného filmu Nejlepší z nejlepších: GOAT.
Z animovaného filmu Nejlepší z nejlepších: GOAT.Foto: Falcon

Mladý kozlík Will má vysoké ambice. Chce se stát nejlepším hráčem sportu zvaného roarball v Džunglandu, městě zvířat. Studio Sony Pictures Animation, tvůrci oceňovaného filmu Spider-Man: Napříč paralelními světy, tentokrát vsadilo na pestrý svět zvířecích sportovců a odlehčený příběh outsidera, jenž se snaží dostat na vrchol. V režii debutanta Tyreeho Dillihaye zazní v originálním znění hvězdné obsazení v čele s Calebem McLaughlinem jako Willem, Gabrielle Unionovou, Davidem Harbourem či Jennifer Hudsonovou. Producentem filmu je basketbalová legenda Stephen Curry.

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A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk
A satellite view shows smoke rising from a Wildberries facility, in Nevinnomyssk

ŽIVĚ Ukrajinské drony zaútočily na Petrohrad, uvedl gubernátor

Ukrajinské drony v pátek v noci zaútočily na Petrohrad, uvedl petrohradský gubernátor Alexandr Beglov. Podle agentury AFP drony zřejmě zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries, který čelil úderům i v uplynulých dnech. Společnost oznámila, že dva její sklady v Petrohradě musely přerušit činnost, aniž by uvedla bližší důvod.

Franco-German Ministerial Council in Bruehl
Franco-German Ministerial Council in Bruehl
Franco-German Ministerial Council in Bruehl

Proti požárům budou zasahovat ve Francii vrtulníky z Česka a Slovenska, oznámil Macron

Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil v pátek v noci francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU, díky kterému budou v zemi nasazena i další čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Macron poděkoval unijním partnerům za solidaritu.

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House

USA představily nová cla na hlavní obchodní partnery, pro EU bude deset procent

Americká administrativa ve čtvrtek večer oznámila nová cla ve výši 10 procent a 12,5 procenta. Nahradí desetiprocentní dočasné clo, jehož platnost končí v noci na pátek SELČ, uvedly agentury. Cla se týkají šesti desítek zemí, které představují zhruba 99 procent dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země EU bude platit základní desetiprocentní clo.

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Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.
Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.
Fotografie zachycuje jeden z posledních letů venomu s trupovým číslem 0491 během mise u běloruských hranic v červnu 2026. Po nehodě ze čtvrtka 23. července už opravit nepůjde.

Lidská tragédie a škoda 1,5 miliardy. Armáda zjišťuje, proč se vrtulník roztočil

Kromě špičkově vycvičené vojačky přišla armáda ve čtvrtek také o jeden z osmi svých nejmodernějších víceúčelových vrtulníků. Přitom je to jen pár týdnů, co se stroj vrátil ze zahraniční mise u běloruských hranic. Vyšetřovatelé teď zjišťují, co přesně předcházelo zřícení helikoptéry UH-1Y z výšky padesáti metrů. Pravděpodobně šlo o nebezpečnou situaci nazývanou LTE.

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