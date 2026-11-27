Hororová cesta za krásou, nejznámější indický epos jako velkolepá akční podívaná, potemnělý post-rock z Paříže, divadelní inscenace s názvem Hra, která se zvrtla nebo výstava umělce a designéra Tomáše Krejčího propojující sklo a prostorové instalace.
Streamovačky: Substance (Oneplay)
Co jste ochotni vyměnit za návrat svého mladšího a krásnějšího já? Stárnoucí televizní hvězda Elisabeth takovou možnost dostane v podobě tajemné látky nazvané jednoduše Substance. Z jejího těla se zrodí krásná, mladá a oslnivá Sue. Obě těla, která sdílí jen jednu mysl, se ale vždycky po týdnu musí při zvláštním zákroku vystřídat. Výjimky z pravidla neexistují. Jenže touha po mládí, kráse a uznání je silnější než disciplína… V hlavních rolích hororu režisérky Coralie Fargeatové září Demi Mooreová a Margaret Qualleyová. V dalších rolích se objevují Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia nebo Gore Abrams. Snímek měl premiéru v hlavní soutěži festivalu v Cannes v roce 2024, kde získal cenu za nejlepší scénář. Následovalo i pět nominací na Oscara.
Streamovačky: Substance (Oneplay)
Co jste ochotni vyměnit za návrat svého mladšího a krásnějšího já? Stárnoucí televizní hvězda Elisabeth takovou možnost dostane v podobě tajemné látky nazvané jednoduše Substance. Z jejího těla se zrodí krásná, mladá a oslnivá Sue. Obě těla, která sdílí jen jednu mysl, se ale vždycky po týdnu musí při zvláštním zákroku vystřídat. Výjimky z pravidla neexistují. Jenže touha po mládí, kráse a uznání je silnější než disciplína… V hlavních rolích hororu režisérky Coralie Fargeatové září Demi Mooreová a Margaret Qualleyová. V dalších rolích se objevují Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia nebo Gore Abrams. Snímek měl premiéru v hlavní soutěži festivalu v Cannes v roce 2024, kde získal cenu za nejlepší scénář. Následovalo i pět nominací na Oscara.
Film: Rámájana: Zrození legendy, česká premiéra 26. listopadu
Nejslavnější indická legenda jako velkolepá akční podívaná. V centru dění stojí princ Ráma, jenž se musí vydat na cestu plnou zkoušek a obětí, aby zachránil svou ženu Sítu, kterou u sebe drží mocný král Rávana. Režie se ujal Nitesh Tiwari, autor indického hitu Dangal. V roli Rámy se představí Ranbir Kapúr, jeho protivníka Rávanu ztvárnil Yash a Sítu hraje Sai Pallaviová. Dále účinkují například Sunny Deol, Ravi Dubey, Kajal Agarwal, Lara Duttová nebo Arun Govil.
Hudba: Lost in Kyiv, Subzero, Praha, 1. prosince
Pařížská kapela nabízí to nejlepší z post-rocku a elektroniky na současné hudební scéně. Jejich skladby nepotřebují klasického zpěváka ani texty, aby dokázaly vyprávět silné příběhy. Na albech jako Motions a Persona kapela rozvíjí charakteristický zvuk, v němž se melancholická atmosféra potkává s mohutnými instrumentálními gradacemi. V posledních letech Lost in Kyiv posouvají svou tvorbu k temnějšímu, elektronicky výraznějšímu zvuku. Album Rupture ukazuje kapelu, která vedle typických postrockových kytarových stěn stále odvážněji využívá syntezátory, hutnou rytmiku i neoklasické prvky. Svoji pohlcující hudbu nyní představí i v Praze.
Divadlo: Hra, která se zvrtla, Moravské divadlo Olomouc, nejbližší reprízy 2. 12. a 5. 12. od 19 hodin
Co všechno se tak může pokazit během „obyčejného“ divadelního představení? Pokud se ptáte členů souboru, který se rozhodl uvést detektivku Vražda na Havershamském panství, tak vám řeknou, že snad úplně všechno. Herci se během premiéry potýkají s rozpadající se scénou, nefungujícími rekvizitami, technickými problémy i vlastními hereckými nezdary, ale přesto se snaží hru dovést do konce… Původní britská předloha z roku 2012 se stala oceňovaným mezinárodním hitem. Olomoucké uvedení připravil režisérský tandem Roman Vencl a Darek Král. V rolích členů souboru se představí Iva Kruntorádová, Jan Vrbacký, Lukáš Červenka, Petr Vaněk nebo Jan Ťoupalík.
Výstava: Tomáš Krejčí – Jiná dimenze, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, 25. 11. 2026 až 9. 2. 2027
Výstava Jiná dimenze představuje in memoriam tvorbu Tomáše Krejčího (1994–2025), umělce a designéra, který ve své práci propojoval sklo, světlo, barvu a prostorové instalace. Jeho díla vycházela z pozorování prostředí od industriálního města až po krajinu Hostýnských vrchů a zkoumala vztah člověka k místu, přírodě i silám, které ho přesahují. Výstava vychází z myšlenky stejnojmenného Krejčího díla z roku 2014, které dnes už neexistuje ve své původní podobě. Jeho podstata se přesto vrací v nové instalaci a otevírá otázku, zda může umělecké dílo dál žít v paměti, i když už neexistuje. Kurátorského vedení se ujala Kristina Maňáková, Krejčího partnerka a kolegyně, s níž se věnoval také provozu nezávislé Galerie Komnata ve Zlíně.
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