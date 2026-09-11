Nenechte si ujít: Film o slavném šéfkuchaři či výstava Havlových dopisů Olze

Druhá série seriálového hitu Guye Ritchieho Gentlemani, film Tony o mládí jednoho z nejproslulejších šéfkuchařů světa, punkový odvaz v podobě koncertu kanadské kapely Béton Armé, festival divadla v Plzni nebo výstava dopisů Václava Havla jeho manželce Olze.
Streamovačky: Gentlemani, 2. série (Netflix)
Organizovaný zločin s kapkou anglického šarmu. Gentlemani Guye Ritchieho jsou zpět a Eddie Horniman už rozhodně není nesmělý aristokrat, který se náhodou připletl ke kriminální bandě. Druhá série seriálu znovu spojuje britský aristokratický svět s gangstery, černým humorem, akcí a marihuanovým byznysem. Vrací se Theo James jako Eddie, Kaya Scodelariová coby Susie, Ray Winstone, Daniel Ings nebo Vinnie Jones. Seriál navíc ještě neřekl poslední slovo a Netflix už aktivně připravuje 3. sérii.
Streamovačky: Gentlemani, 2. série (Netflix)
Organizovaný zločin s kapkou anglického šarmu. Gentlemani Guye Ritchieho jsou zpět a Eddie Horniman už rozhodně není nesmělý aristokrat, který se náhodou připletl ke kriminální bandě. Druhá série seriálu znovu spojuje britský aristokratický svět s gangstery, černým humorem, akcí a marihuanovým byznysem. Vrací se Theo James jako Eddie, Kaya Scodelariová coby Susie, Ray Winstone, Daniel Ings nebo Vinnie Jones. Seriál navíc ještě neřekl poslední slovo a Netflix už aktivně připravuje 3. sérii.
Film: Tony, česká premiéra 10. září
Antohny Bourdain původně vůbec nechtěl být kuchařem, ale snil o spisovatelské dráze. Po neúspěšné žádosti o stipendium přijíždí do Provincetownu v Massachusetts a vezme letní práci v restauraci. Drsný svět profesionální kuchyně, plný stresu, humoru, fyzické práce a svérázných osobností se pro něj postupně stává místem, kde hledá své místo v životě. Životopisné drama režiséra Matta Johnsona (Fenomén BlackBerry) tak zachycuje léto, které zásadně ovlivnilo budoucího kuchaře a jednoho z nejvýraznějších gastronomických vypravěčů. Bourdaina ztvárnil Dominic Sessa, známý z filmu Zimní prázdniny (2023), po jehož boku se objeví Antonio Banderas jako šéfkuchař, který mladého Tonyho zaměstná.
Hudba: Béton Armé, Bike Jesus, Praha, 13. září
Punková smršť, co rozproudí krev. Kanadská kapela Béton Armé od začátku staví na úderných rytmech, výrazných refrénech a syrovém zvuku, který dobře funguje především naživo. Komu se nepoštěstí užít si koncert v Praze, má ještě šanci o den později v Brně. Béton Armé mají za sebou vystoupení na festivalech jako Static Shock Weekend v Londýně nebo Lie Detector v Los Angeles a rozsáhlá turné po Severní Americe i Evropě. V posledních letech se představili také po boku kapel jako Soft Kill a jejich koncertní energie jim vynesla pozornost daleko za hranicemi domácího Montrealu.
Divadlo: Mezinárodní festival Divadlo, Plzeň, 9. až 17. září
V Plzni se znovu po roce představuje špička domácích i zahraničních divadelních scén. Předvede se hned 26 souborů z pěti zemí. Z Česka to budou například Můj boj. Zamilovaný muž Divadla Na zábradlí, Divoká kachna Národního divadla Brno, Perníkář ostravského Studia G nebo Krkavci Dejvického divadla, ocenění Cenou divadelní kritiky jako inscenace roku 2025. K největším událostem patří čtyřhodinová Elizabeth Costello proslulého polského režiséra Krzysztofa Warlikowského, která vychází z díla J. M. Coetzeeho a prostřednictvím titulní postavy spisovatelky otevírá otázky stáří, lidské smrtelnosti, práv zvířat i odpovědnosti. Francouzskou scénu zastupují například Philippe Quesne s podivuhodnou galerií v inscenaci Johnův paradox nebo Samuel Achache s hudebně-divadelním představením Bez fanfár.
Výstava: Václav Havel – Dopisy Olze, Muzeum literatury, Praha, 9. 9. až 30. 9. 2026
Výstava v Muzeu literatury připomíná 90. výročí narození Václava Havla prostřednictvím jeho korespondence s manželkou Olgou. Představuje originální dopisy, které Havel psal z vězení v letech 1979–1983, ale také samizdatová a exilová vydání. Z rozsáhlého souboru uloženého v Literárním archivu Památníku národního písemnictví se dochovalo 172 dopisů, z nichž 161 vzniklo během jeho věznění. Vedle Havla jako spisovatele a disidenta výstava připomíná také Olgu Havlovou. Právě v dopisech se ukazuje jejich pevné partnerské pouto i Havlův osobní pohled na dobu, kterou prožíval za mřížemi. Výstavu doplňují bohaté doprovodné akce, jako jsou např. debaty nebo autorská čtení.
Vzpomínali na masakr na Tchien-an-menu. Hongkongští aktivisté dostali až sedm let vězení
Čínský soud v Hongkongu v pátek vynesl tresty v rozpětí pět až sedm let vězení pro tři aktivisty, kteří řadu let organizovali vzpomínkové akce připomínající masakr na pekingském náměstí Tchien-an-men v roce 1989. Informovala o tom agentura AP.
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Poslanci budou schvalovat digitalizaci povolování a rušení pobytu cizincům
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Trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčený, že pokud by fotbalisté Slavie ve čtvrtečním utkání prvního kola hlavní fáze Ligy mistrů nemuseli ve 49. minutě do oslabení, nad Lens by zvítězili.