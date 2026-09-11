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Kultura

Nenechte si ujít: Film o slavném šéfkuchaři či výstava Havlových dopisů Olze

Jaroslav Totušek
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Druhá série seriálového hitu Guye Ritchieho Gentlemani, film Tony o mládí jednoho z nejproslulejších šéfkuchařů světa, punkový odvaz v podobě koncertu kanadské kapely Béton Armé, festival divadla v Plzni nebo výstava dopisů Václava Havla jeho manželce Olze.

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Streamovačky: Gentlemani, 2. série (Netflix)

Theo James jako šlechtic a zároveň dravý kriminální boss Eddie v druhé řadě seriálu Gentlemani (2026).
Theo James jako šlechtic a zároveň dravý kriminální boss Eddie v druhé řadě seriálu Gentlemani (2026).Foto: Netflix

Organizovaný zločin s kapkou anglického šarmu. Gentlemani Guye Ritchieho jsou zpět a Eddie Horniman už rozhodně není nesmělý aristokrat, který se náhodou připletl ke kriminální bandě. Druhá série seriálu znovu spojuje britský aristokratický svět s gangstery, černým humorem, akcí a marihuanovým byznysem. Vrací se Theo James jako Eddie, Kaya Scodelariová coby Susie, Ray Winstone, Daniel Ings nebo Vinnie Jones. Seriál navíc ještě neřekl poslední slovo a Netflix už aktivně připravuje 3. sérii.

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