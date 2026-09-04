Nenechte si ujít: Film, který bude bojovat o Oscara, i zcela neobvyklé finské country

Oceňovaný slovenský film Potopa vyprávějící o ztrátě domova, historické drama z prostředí samurajů, koncert finské kapely Steve ’n’ Seagulls mixující country, metal a bluegrass, groteskní inscenace o touze po pravidlech či výběr toho nejlepšího z francouzské krajinomalby.
Streamovačky: Potopa (Netflix)
Snímek Potopa diváka přivádí na úplný východ Československa roku 1980, do rusínské vesnice, kterou má brzy pohltit voda kvůli výstavbě nádrže Starina. Patnáctiletá Mara sní o kariéře pilotky a životě mimo rodnou vesnici, její otec Alexander si však přeje, aby zůstala a převzala rodinné hospodářství. Zatímco se blíží nucené vystěhování, jejich spor o budoucnost se mění v příběh o ztrátě domova a tradice. V hlavních rolích hrají Sára Chripáková a Jozef Pantlikáš, dále se ve filmu objeví Katarína Babejová nebo Jevgenij Libezňuk. Celovečerní debut režiséra Martina Gondy je pozoruhodný nejen tím, že je natočený převážně v rusínštině a s rusínskými herci, ale i tím, že ho Slovensko letos vyslalo jako svého zástupce do boje o Oscara.
Streamovačky: Potopa (Netflix)
Snímek Potopa diváka přivádí na úplný východ Československa roku 1980, do rusínské vesnice, kterou má brzy pohltit voda kvůli výstavbě nádrže Starina. Patnáctiletá Mara sní o kariéře pilotky a životě mimo rodnou vesnici, její otec Alexander si však přeje, aby zůstala a převzala rodinné hospodářství. Zatímco se blíží nucené vystěhování, jejich spor o budoucnost se mění v příběh o ztrátě domova a tradice. V hlavních rolích hrají Sára Chripáková a Jozef Pantlikáš, dále se ve filmu objeví Katarína Babejová nebo Jevgenij Libezňuk. Celovečerní debut režiséra Martina Gondy je pozoruhodný nejen tím, že je natočený převážně v rusínštině a s rusínskými herci, ale i tím, že ho Slovensko letos vyslalo jako svého zástupce do boje o Oscara.
Film: Samuraj a vězeň, česká premiéra 3. září
Japonsko roku 1578, období válčících států. Hrstka obránců obleženého hradu statečně odolává nájezdníkům, zatímco přímo v pevnosti začne docházet k podivným úmrtím. Nový film japonského režiséra Kijošiho Kurosawy staví na motivu nepravděpodobného spojenectví pána hradu, samuraje Arakiho a jeho zajatce Kanbeie Kurody, brilantního stratéga z nepřátelského klanu. Původ záhadných úmrtí ale může být objasněn pouze tehdy, když oba protivníci budou spolupracovat. V hlavních rolích se představují Masahiro Motoki jako Araki a Masaki Suda coby Kuroda, jejichž napjatý vztah tvoří hlavní osu příběhu. Pro Kurosawu jde o první historický film a zároveň o vědomou poctu klasickým japonským samurajským dramatům 40. a 50. let.
Hudba: Steve 'n' Seagulls, klub Fléda, Brno, 4. září 2026
Nakažlivý finský mix country, metalu a bluegrassu. Kapela se proslavila předělávkou skladby Thunderstruck od AC/DC, která za enormně krátkou dobu dobyla internet. Finové ale rychle dokázali, že nejde jen o jednorázový vtípek. Na svých deskách, mezi něž patří Farm Machine nebo Grainsville, proměňují známé rockové a metalové skladby od AC/DC, Iron Maiden či Metallicy pomocí banja, mandolíny, akordeonu a kontrabasu. Naživo pak Steve ’n’ Seagulls staví především na bezprostřední energii a radosti z hraní. Jejich nástrojové složení doplňuje velmi originální kovadlina v roli perkusního nástroje. Přijďte si do brněnské Flédy skočit odzemek.
Divadlo: Tango, Činoherní klub, Praha, premiéra 4. 9., nejbližší reprízy 5. a 25. 9. od 19:30 hodin
Co když je svobody tolik, že se nedá unést? Mladý Artur (Prokop Zach) vyrůstá v rodině, kde se všechno smí, pravidla jsou přežitkem a hranice mezi společenskou normou a naprostým chaosem dávno zmizela. Jenže místo aby se proti autoritám vzepřel, začne toužit po řádu, tradici a pevných hodnotách. Mrożkova groteska z roku 1964 je v mnohém překvapivě aktuální i dnes. V Činoherním klubu se v rolích tří generací jedné rodiny objeví vyjma již zmíněného Prokopa Zacha také Zuzana Bydžovská, Vasil Fridrich, Sandra Černodrinská, Jan Hájek, Romana Widenková a Viktor Zavadil. Inscenace režisérky Gabriely Gabašové je svým pojetím netradiční i v tom, že některé z prvků příběhu posouvá do blízké budoucnosti a může sloužit trochu i jako varování.
Výstava: Cesta za světlem: francouzská krajinomalba 1850–1930, Port 1560, Český Krumlov, 15. 7. až 18. 10. 2026
Krajinomalba není jen kombinace přírody a působivých pohledů, ale i citlivá hra se světlem, barvou a celkovou atmosférou díla. Výstava sleduje francouzskou krajinomalbu mezi lety 1850 a 1930. Obsahuje díla takových malířů, jako jsou Jean-Baptiste-Camille Corot, Gustav Courbet nebo Camillo Pissaro. Na francouzských obrazech tak lze pozorovat, jak se postupně uvolňuje kresba, mizí pevné kontury a světlo se z prostředku k zachycení tvaru stává hlavním tématem obrazu. Působivou sbírku doplňuje i tvorba Antonína Chittussiho, průkopníka moderní české krajinomalby, který ve Francii našel zásadní inspiraci a dokázal ji přenést do domácího prostředí.
„Zachránil jsem Británii před jadernou katastrofou,“ tvrdí Trump. Zemi pohrozil
Americký prezident Donald Trump v televizním rozhovoru pro stanici GB News ostře zkritizoval současný stav Velké Británie a prohlásil, že se země nachází „na pokraji katastrofy“. Podle něj za to může především nezvládnutá migrace, vysoké ceny energií a ekologická politika.
Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí
Když zrovna hlasitě nerecituje z Koránu, tiše si v něm čte. Práci nemá a úřad práce ji po něm ani nechce. Syřan Amer většinu dne prochází centrem města Witten s reproduktorem a recituje korán, často už od čtyř hodin ráno. A od státu dostává každý měsíc 600 euro. Pracovat odmítá a úřady se ho bojí. „Neměly by se provokovat potenciálně nebezpečné situace,“ stojí v dokumentech úřadu práce.
Běhání po práci nestačí. Studie odhalila, co v těle napáchá dlouhé sezení
Sice se snažíte pravidelně hýbat, ale stejně většinu dne prosedíte u počítače? Možná nezáleží jen na tom, kolik času denně prosedíte, ale také jak dlouhé úseky strávíte bez pohybu. Nová studie na více než 91 tisících lidech ukázala výraznou souvislost mezi dlouhým nepřerušovaným sezením a rizikem úmrtí na rakovinu. Zajímavé přitom je, co se stane, když část tohoto času nahradíte pohybem.
Vysvobození po týdnu. Z tunelu elektrárny v Nepálu vyprostili záchranáři dva přeživší
Při ničivých povodních, které před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet, zemřelo přes 1200 lidí. Čína doposud ohlásila přes 20 mrtvých. Nepál pohřešuje více než 4000 lidí, přes 600 lidí pak uvázlo v prostorách vodních elektráren. Z tunelu jedné z elektráren v pátek záchranáři podle Reuters vyprostili dva přeživší.