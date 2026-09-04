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Kultura

Nenechte si ujít: Film, který bude bojovat o Oscara, i zcela neobvyklé finské country

Jaroslav Totušek
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Oceňovaný slovenský film Potopa vyprávějící o ztrátě domova, historické drama z prostředí samurajů, koncert finské kapely Steve ’n’ Seagulls mixující country, metal a bluegrass, groteskní inscenace o touze po pravidlech či výběr toho nejlepšího z francouzské krajinomalby.

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Streamovačky: Potopa (Netflix)

Sára Chripáková ve filmu Potopa.
Sára Chripáková ve filmu Potopa.Foto: Continental film

Snímek Potopa diváka přivádí na úplný východ Československa roku 1980, do rusínské vesnice, kterou má brzy pohltit voda kvůli výstavbě nádrže Starina. Patnáctiletá Mara sní o kariéře pilotky a životě mimo rodnou vesnici, její otec Alexander si však přeje, aby zůstala a převzala rodinné hospodářství. Zatímco se blíží nucené vystěhování, jejich spor o budoucnost se mění v příběh o ztrátě domova a tradice. V hlavních rolích hrají Sára Chripáková a Jozef Pantlikáš, dále se ve filmu objeví Katarína Babejová nebo Jevgenij Libezňuk. Celovečerní debut režiséra Martina Gondy je pozoruhodný nejen tím, že je natočený převážně v rusínštině a s rusínskými herci, ale i tím, že ho Slovensko letos vyslalo jako svého zástupce do boje o Oscara.

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